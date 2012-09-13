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Aktive edilen toplam Android cihaz sayısı 500 milyon barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in pazarlama müdürü Hugo Barra, Google+ üzerinden yaptığı açıklamada şu ana kadar 500 milyonu geçkin Android cihazın aktive edildiğini belirtti.

Günlük 1.3 milyon Android cihazın aktive edildiğini belirten Barra, Google'ın Kaliforniya'daki merkezine yerleştirilen, ancak aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Jelly Bean heykelininde yenilendiğini dile getirdi. Geride bıraktığımız şubat ayında Andy Rubin tarafından açıklanan Android için toplam aktivasyon sayısı 300 milyon ve günlük aktive edilen cihaz sayısı ise 850 bin olarak belirtilmişti.Haziran ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde toplamda 400 milyon, günlük ise 1 milyona ulaşan günlük aktivasyon rakamı açıklanmıştı. 

Gün geçtikçe artan aktivasyon rakamları ile yeni başarılara imza atan Android işletim sisteminin mobil piyasasındaki en büyük rakibi olan iOS cihazların sayısının ise temmuz ayı itibariyle 410 milyon olarak kayıtlara geçtiğini de belirtmekte fayda var.

https://plus.google.com/110023707389740934545/posts Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 7 yıl
ANDROİD cihaarın çoğu google dan bağımsız donanım markaları ama ios cihazların hepsi apple donanımı dolayıysla google aslında bu rakamı direkt faydaya dönüştüremiyor.
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