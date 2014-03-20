Akvis'den yeni bir fotoğraf düzenleme yazılımı: Draw

Farklı fotoğraf düzenleme teknikleri için hazırladığı yazılımlar ile tanınan Akvis, ürün gamını bu sefer Draw ismini verdiği yeni üyesiyle genişletti.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Akvis Draw, içerisine eklenen fotoğrafları barındırdığı hazır ayarlar ile kara kalemle çizilmiş forma sokabiliyor ve isteğe bağlı olarak renkli sonuçlar da sağlayabiliyor. Arayüzü firmanın OilPaint gibi diğer yazılımlarıyla aynı şekilde geliştirilen Draw, bağımsız çalışması yanında Photoshop eklentisi olarak da görev yapabiliyor ve birçok ince ayarlamaya izin veriyor.

49$ fiyat etiketiyle satılan Akvis Draw yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/akvis_draw/