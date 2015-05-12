Alibaba'nın pazar değeri düştü, CEO görevinden ayrıldı

Ticaret hacmi anlamında dünyanın en büyük elektronik ticaret sitesi haline gelen Alibaba, satış rakamları olarak her heçen çeyrek büyüyor ve en yakın rakibi Amazon'u ikiye katlamış durumda. Ancak firmanın önlenemeyen bir düşüşü sözkonusu.





Yılın ilk çeyreği itibariyle 96 milyar dolar civarında satış geliri elde eden Alibaba, yıl bazında yüzde 40 büyüme sağladı. Ayrıca yıl genelinde 394 milyar dolarık satış yapan firma en yakın rakibi Amazon'un 150 milyar dolarlık satış tahminini de ikiye katlamış oldu.





Ancak gelirler yükselse de firmanın pazar değerinde düşüş sürüyor. Kasım 2014 tarihinden bu yana Alibaba'nın pazar değeri 265 milyar dolar civarından 199 milyar dolar civarına gerilemiş durumda. Firmanın çeyrek dönemlerde beklenen gelir seviyesini yakalayamamış olması hisse senetlerinin de değer kaybetmesine yol açıyordu.





Alibaba Group Holding daha fazla sabredemedi ve CEO pozisyonunda görev yapan Jonathan Lu'yu alarak yerine Daniel Zhang'ı atadı. Zhang hali hazırda firmanın operasyonlardan sorumlu şefi olarak görev yapıyordu. Lu ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak firmadaki görevine devam edecek.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/alibaba-replaces-ceo-jonathan-lu-as-stock-plunges