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Alibaba'nın pazar değeri düştü, CEO görevinden ayrıldı

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Alibaba'nın pazar değeri düştü, CEO görevinden ayrıldı

Ticaret hacmi anlamında dünyanın en büyük elektronik ticaret sitesi haline gelen Alibaba, satış rakamları olarak her heçen çeyrek büyüyor ve en yakın rakibi Amazon'u ikiye katlamış durumda. Ancak firmanın önlenemeyen bir düşüşü sözkonusu.

Yılın ilk çeyreği itibariyle 96 milyar dolar civarında satış geliri elde eden Alibaba, yıl bazında yüzde 40 büyüme sağladı. Ayrıca yıl genelinde 394 milyar dolarık satış yapan firma en yakın rakibi Amazon'un 150 milyar dolarlık satış tahminini de ikiye katlamış oldu.

Ancak gelirler yükselse de firmanın pazar değerinde düşüş sürüyor. Kasım 2014 tarihinden bu yana Alibaba'nın pazar değeri 265 milyar dolar civarından 199 milyar dolar civarına gerilemiş durumda. Firmanın çeyrek dönemlerde beklenen gelir seviyesini yakalayamamış olması hisse senetlerinin de değer kaybetmesine yol açıyordu.

Alibaba Group Holding daha fazla sabredemedi ve CEO pozisyonunda görev yapan Jonathan Lu'yu alarak yerine Daniel Zhang'ı atadı. Zhang hali hazırda firmanın operasyonlardan sorumlu şefi olarak görev yapıyordu. Lu ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak firmadaki görevine devam edecek.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/alibaba-replaces-ceo-jonathan-lu-as-stock-plunges Yorum Yaz
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Skyfall44 4 yıl en beğenilen
Şu gümrük vergilerinin yüksek oluşu,ürünün takılması gibi saçma sebeblerden ötürü böyle benzeri sitelerden alişverişe korkuyor insan.Sırf bu yüzden benim gibi Türkiyeden çoğu kullanici alişveriş yapamıyor.İsyanlardayim :)
Şu gümrük vergilerinin yüksek oluşu,ürünün takılması gibi saçma sebeblerden ötürü böyle benzeri sitelerden alişverişe korkuyor insan.Sırf bu yüzden benim gibi T...
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mrtdgci89 4 yıl
Bu kadar büyük bir operasyonu yönetirken bu tip gelişmeler normal bence
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Fenomenon 4 yıl
Çakma olduğu ayan beyan ortada olan bir ürüne bakıyorsun %97.8 pozitif feedback almış.
İlk defa 6 ay önce yurt dışından alışveriş yaptim. Ali'den piston kulaklık aldım sahte çıktı. O yüzden ali'den basit ürünler hariç kesinlikle bişey almam.
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exoss 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Çakma olduğu ayan beyan ortada olan bir ürüne bakıyorsun %97.8 pozitif feedback almış.
İlk defa 6 ay önce yurt dışından alışveriş yaptim. Ali'den piston kulaklık aldım sahte çıktı. O yüzden ali'den basit ürünler hariç kesinlikle bişey almam.

Bede mi harici batarya aldım 20 dolara sahte çıktı itiraz ettim savcı 15 dolar geri ödedi. Ama daha önce de 12 dolara aldığım bi. Ürün bozuk çıktı bi cacık alamadım site itiraz konusunda alıcıdan yana değil kesinlikle ama satıcı nın niyeti ticaretin selameti için kurtarıcı olabiliyor
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ekrem71 4 yıl
Rakama Aliexpress, Tmall gibi tüm iştirakler dahil
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doctor_bey 4 yıl
Çoğu şirketin böyle dönemleri olur, umarım zarar görmeden atlatırlar
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teramit 4 yıl
alibaba derken aliexpress bu rakammların içindemi ?
yoksa sadece alibaba.com dan mı bahsediliyor.
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WB 4 yıl
Sattigi urunlerin yarisi çöp olunca dusmesi normal..
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Uçan Gergedan 4 yıl
Alibaba deyince aklıma nur içinde yatsın hep Sadri Alışık geliyoor.
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Gandalf81 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan

Alibaba deyince aklıma nur içinde yatsın hep Sadri Alışık geliyoor.


ahaha aynen ya
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Alex Higgins 4 yıl
Sınır filan olmasa ben onu tek başıma yükselticem de işte kargosu vergisi derken çok fazla yükseliyor
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Skyfall44 4 yıl en beğenilen
Şu gümrük vergilerinin yüksek oluşu,ürünün takılması gibi saçma sebeblerden ötürü böyle benzeri sitelerden alişverişe korkuyor insan.Sırf bu yüzden benim gibi Türkiyeden çoğu kullanici alişveriş yapamıyor.İsyanlardayim :)
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