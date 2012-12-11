Allwinner, ARM tabanlı yeni 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerini duyurdu

Orta ve üst seviye mobil cihazlarda olmasa da genelde Çin kaynaklı giriş seviyesi cihazlarda karşımıza çıkan Allwinner, Cortex-A7 mimarisini temel alan A20 ve A31 adlı yeni 2/4 çekirdekli işlemcilerini duyurdu.





Allwinner'ın şu en yaygın kullanılan A10 işlemcisi bilindiği gibi Cortex-A8 tabanlıydı. Cortex-A7 mimarisi Cortex-A15 ile temelde aynı olan ancak performans yerine enerji tasarrufuna odaklanan bir tasarım.





Yine orta seviye cihazlarda tercih edilen Tayvanlı işlemci tasarımcısı Mediatek de Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli işlemcileri piyasaya sürmek üzere.





Allwinner işlemcilerinin Android 4.2 ve üzeri işletim sistemleri için optimize edileceğini açıkladı.





Allwinner A20 işlemcisi Cortex-A7 tabanlı çift çekirdeğe sahipken, 512KB L2 seviye önbellek ve Mali-400 grafik birimi ile sunuluyor. 2160p video oynatmaya destek veren işlemci, A10 ile pin bazında uyumlu olduğu için üretici tarafında pek bir sıkıntı oluşturmayacak.





Allwinner A31 ise iddialı özelliklerle geliyor ancak pin bazında A10 ile uyumlu değil. Yine Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdeğe sahip A31, 1MB L2 seviyesinde ön bellek kullanıyor. Beraberinde gelen PowerVR SGX 544 ise 8 mantık birimi taşıyor ve 4K çözünürlükteki videoları işleyebilecek kapasitede.





A31 işlemcisi H.264 formatında 60 kare/saniye hızında 1080p video kaydı, 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği, HDMI ile 4K video aktarımı, 12MP çözünürlüğe kadar kamera desteği, çift kanallı LPDDR2/DDR3/DDR3L bellek desteği, üç mikrofon desteği şeklinde yeniliklere sahip.





Bu işlemcinin dikkat çekici tarafı Android 4.2 sürümünün yanında Windows 8 için de optimize edilmiş olması. Bu da ilerleyen dönemlerde Windows RT'li cihazlarda tercih edilebileceği anlamına geliyor. İşlemcilerin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı.