Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, trenler üzerine Graffiti yapanları insansız hava araçlarıyla tespit edecek

İnsansız hava araçları farkı amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, trenler üzerine izinsiz olarak Graffiti (Wiki) yapan kişileri insansız hava araçları ile tespit etmeyi planlıyor.

Açıkladığı raporda üzerine Graffiti yapılan trenlerin temizlenmesi için yıllık 9.8 milyon dolar harcandığını belirten Deutsche Bahn, insansız hava araçları sayesinde tren depolarında devriye gezecek ve kızılötesi kameralar sayesinde Graffiti yapan kişileri tespit ederek gerekli yasal işlemlerde delil olarak kullanılabilecek. Konu hakkında yine Almanya merkezli insansız hava araçları üreten Microdrones firmasıyla 60,000 Euro değerinde anlaşmaya giden demiryolu şirketi, aldığı araçlar sayesinde 80 dakika boyunca 40 kilometre alan içerisinde keşif işlemlerinde bulunabilecek.

http://www.popsci.com/technology/article/2013-05/german-railways-testing-drones-depot-patrol