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Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, trenler üzerine Graffiti yapanları insansız hava araçlarıyla tespit edecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, trenler üzerine Graffiti yapanları insansız hava araçlarıyla tespit edecek
İnsansız hava araçları farkı amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, trenler üzerine izinsiz olarak Graffiti (Wiki) yapan kişileri insansız hava araçları ile tespit etmeyi planlıyor.
Açıkladığı raporda üzerine Graffiti yapılan trenlerin temizlenmesi için yıllık 9.8 milyon dolar harcandığını belirten Deutsche Bahn, insansız hava araçları sayesinde tren depolarında devriye gezecek ve kızılötesi kameralar sayesinde Graffiti yapan kişileri tespit ederek gerekli yasal işlemlerde delil olarak kullanılabilecek. Konu hakkında yine Almanya merkezli insansız hava araçları üreten Microdrones firmasıyla 60,000 Euro değerinde anlaşmaya giden demiryolu şirketi, aldığı araçlar sayesinde 80 dakika boyunca 40 kilometre alan içerisinde keşif işlemlerinde bulunabilecek.

http://www.popsci.com/technology/article/2013-05/german-railways-testing-drones-depot-patrol Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
metallkraft 6 yıl en beğenilen
ahahhaha çok yerinde olur, özellikle s-bahn'la seyahat ederken sağda solda bi sürü graffiti görebilirsiniz, ama cidden ben her seferinde gördüğüm zaman ''vay bee, helal olsun'' demekten kendimi alamıyorum çünkü adamlar hakkaten sağlam işler çıkarıyorlar :)
ahahhaha çok yerinde olur, özellikle s-bahn'la seyahat ederken sağda solda bi sürü graffiti görebilirsiniz, ama cidden ben her seferinde gördüğüm zaman ''vay be...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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madhane 6 yıl
" subway surfers germany " cıkmadan gumledi ... :D

o degilde grafiticilere yeni eglence cıktı adamlar acımasızca bunlarıda boyar demedi demeyin
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TuVNeRa 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Master_Evil 5 yıl
trenler renklenmiş bence güzel
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DH Misafiri 5 yıl
bu olay Ülkemizde olsalar onlar 9.8 milyom doları birak 98 tl bile vermezler tren vagonların üstüne cam ve diken koymasalar bende bişe bilmiyom.
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aycibin 5 yıl
kötüleri var ama benim gördüklerimin çoğu sanat eseri güzelliğinde.temizlemesinler.
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DH Misafiri 6 yıl
subway surfers :D
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Evet, İsyan! 6 yıl
Neye ihtiyaçları varsa; mühendisleri tasarlayıp uygulamaya koyuyor...

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DH Misafiri 6 yıl
Haberi gördüğüm anda gözümün önüne subway surfer geldi :D
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N. Chomsky 6 yıl
Aklıma Subway Surf geldi
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C♯ 6 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Aklıma Subway Surf geldi


Aynen
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EKONOMI$T 6 yıl
Türkiye'de o insansız hava aracını da boyarlar.
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eScapeeXc 6 yıl
Gerek yok, silmesinler. Ubahnlarin üzerinde ki grafitileri görmüyoruz fakat duvarlara yapilanlar bir harika. Yolculuk ederken düz duvara bakmaktansa, grafitiler eglenceli oldugu gibi, bir o kadar da sasirtici oluyorlar. Hem silmek icin masraf yapmazsiniz, hem de sanata karsi saygili davranmis olursunuz. Üstelik grafiti yapanlarda en az o kadar para harciyorlar!!!!
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lightyeaR 6 yıl
aklıma halflife 2 oyunundaki fotoğraf çeken robotlar geldi havada uçanlar vardı ya şehirdekiler
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madhane 6 yıl
" subway surfers germany " cıkmadan gumledi ... :D

o degilde grafiticilere yeni eglence cıktı adamlar acımasızca bunlarıda boyar demedi demeyin
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carter 6 yıl
Çizenleri çizecekler.
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vampirev23 6 yıl
trene yapamayan başka bi yere yapar yine yapar arakdaş bukadar büyütülecek bi durumdeğil graffiti kalsa nolcak bende sıkıntı yok
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kımyasal 6 yıl
Arkadaş ana sayfa haberlerine kimi zaman yorum atılmıyor mobilden,düzeltelim şurayı.
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K.can.tas 6 yıl
Adamlar nasıl bıkmışsa artık
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