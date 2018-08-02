Almanya, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getiriyor

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Geçtiğimiz aylarda Hamburg kentinde kısmi de olsa dizel yasağını başlatan Almanya, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu ülkede elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi sağlayan tasarının bakanlar kurulunca onaylandığı açıklandı.

Avrupalı tüketici her ne kadar yaşanan skandallar sonrası dizeli terk etmeye başlasa da, dizel otomobiller özellikle Almanya’da hala şirket aracı olarak popülerliğini koruyor. Durumun bilincinde olan Almanya hükümeti, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getirerek ülkedeki elektrikli araç payını yükseltmeyi planlıyor.

2019 yılında yürürlüğe girecek

Çok sayıda yeni elektrikli modelin pazara girmesinin beklendiği 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemenin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 arasında satın alınan veya kiralanan elektrikli ve hibrit şirket araçlarını kapsayacağı söyleniyor. Otomobil endüstrisindeki pek çok temsilci tarafından olumlu karşılanan düzenleme, çevreye zararlı olarak görülen hibrit araçları da kapsadığı için çevre örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Son dönemde elektrikli otomobil satışları artmasına rağmen pazar payı hala düşük seyrediyor. Bu araçların tercih edilmemesinin temel nedenleri arasında nispeten yüksek fiyatı, kısa menzili ve yetersiz şarj altyapısı gösteriliyor. Yürürlüğe girecek vergi avantajının elektrikli otomobilleri finansal açıdan daha cazip hale getireceğine inanılıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanya-da-elektrikli-sirket-araclarina-vergi-indirimi-geliyor/1219784