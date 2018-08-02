Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getiriyor

Ülkedeki elektrikli araçların pazar payını yukarı çekmek isteyen Almanya hükümeti şirket araçlarına da el attı. 2019 yılından itibaren elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi uygulanacak.
9 ay
1,7b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Almanya, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getiriyor
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz aylarda Hamburg kentinde kısmi de olsa dizel yasağını başlatan Almanya, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu ülkede elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi sağlayan tasarının bakanlar kurulunca onaylandığı açıklandı.

Avrupalı tüketici her ne kadar yaşanan skandallar sonrası dizeli terk etmeye başlasa da, dizel otomobiller özellikle Almanya’da hala şirket aracı olarak popülerliğini koruyor. Durumun bilincinde olan Almanya hükümeti, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getirerek ülkedeki elektrikli araç payını yükseltmeyi planlıyor.

2019 yılında yürürlüğe girecek 

Çok sayıda yeni elektrikli modelin pazara girmesinin beklendiği 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemenin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 arasında satın alınan veya kiralanan elektrikli ve hibrit şirket araçlarını kapsayacağı söyleniyor. Otomobil endüstrisindeki pek çok temsilci tarafından olumlu karşılanan düzenleme, çevreye zararlı olarak görülen hibrit araçları da kapsadığı için çevre örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Son dönemde elektrikli otomobil satışları artmasına rağmen pazar payı hala düşük seyrediyor. Bu araçların tercih edilmemesinin temel nedenleri arasında nispeten yüksek fiyatı, kısa menzili ve yetersiz şarj altyapısı gösteriliyor. Yürürlüğe girecek vergi avantajının elektrikli otomobilleri finansal açıdan daha cazip hale getireceğine inanılıyor.


https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanya-da-elektrikli-sirket-araclarina-vergi-indirimi-geliyor/1219784 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 9 ay en beğenilen DH Misafiri
ulan adamların ticari fazlası var geçen sene 6,5 milyar euro civarındaydı sence onların ihtiyacımı var düzmeye

ortadoğu ülkesi türkiyemi sandın orayı
ulan adamların ticari fazlası var geçen sene 6,5 milyar euro civarındaydı sence onların ihtiyacımı var düzmeyeortadoğu ülkesi türkiyemi san...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akrepsianka 9 ay
Ben haberi geçtim şu cümlede kaldım.... Durumun bilincinde olan almanya hükümeti...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
kw\h hasabıyla düzerler ondan kolay ne var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 9 ay DH Misafiri
ulan adamların ticari fazlası var geçen sene 6,5 milyar euro civarındaydı sence onların ihtiyacımı var düzmeye

ortadoğu ülkesi türkiyemi sandın orayı
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay iOS 12 yeni iPad Pro'nun tasarımını ortaya koydu: Hem çerçevesiz hem de çentiksiz iPad geliyor! 9 ay Android P ne zaman çıkacak? 9 ay Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi 9 ay Apple'da tarihi gün: 1 trilyon dolar değerine ulaştı 9 ay Tesla ikinci çeyrekte rekor gelire ulaştı 9 ay Tesla'nın Çin'de açacağı üretim tesisi 5 milyar dolara mal olacak 9 ay iOS odaklı sitelere şok: Apple uygulamalar için iTunes İş Birliği Programı'nı kapatıyor 9 ay The Makina - Buğra Akpınar | Mesut Çevik ile Canlı Saat 20.00'da sizlerle 9 ay Apple patent ihlali nedeniyle 145 milyon dolar ödeyecek 9 ay Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli telefonunu piyasaya sürecek 9 ay Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme 9 ay Aselsan’ın elektromanyetik topu geleneksel silahların 3 katı hıza ulaştı 9 ay BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı 9 ay Skoda Karoq Sportline versiyonu 2.0 TSI motoruyla tanıtıldı 9 ay Facebook yüz binlerce uygulamanın kişisel verilere erişimini engelledi 9 ay Apple yeni iPhone'ları 11 veya 12 Eylül'de tanıtabilir 9 ay Alf efsanesi geri dönüyor 9 ay Delikleri yönettiğiniz Donut County oyunu ay sonunda piyasada 9 ay WhatsApp ilk kez Facebook’a para kazandırmaya başlayacak 9 ay Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales:" Bir ICO düşüncemiz yok. " 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Almanya, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getiriyor Sonraki İskeletlerin kökeni hakkındaki 160 yıllık gizem çözüldü 9 ay Beyninin büyük kısmı alınan çocuk hayatını normal şekilde sürdürüyor 9 ay Sunuculara M.3 SSD standardı geliyor 9 ay Huawei işlemci performansını arttıracak CPU Turbo teknolojisini duyurdu 9 ay Elektrikli sivil havacılığın geleceği İskandinavya'da 9 ay Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor 9 ay Çocuk dostu Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı 9 ay Samsung Galaxy Tab S4 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Huawei Mate 20 serisinin detayları ortaya çıktı 9 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti 2019'da geliyor 9 ay Bir Android telefona iPhone ile aynı parayı verir misiniz? 9 ay Yeni silahlar, oyun modları ve daha fazlasıyla Fortnite v5.10 güncellemesi! 9 ay The Walking Dead oyunu Final sezonunun 15 dakikalık demosu çıktı 9 ay A101'de satılacak Honor 9 Lite'ı inceledik! 9 ay Microsoft'un Your Phone uygulaması ile Android cihazınızdaki dosyalara kolayca erişebileceksiniz 9 ay Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Filipinler Başkanı 6 milyon dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattı 9 ay Google, Çin'e özel ''sansürlü arama motoru'' geliştiriyor 9 ay ASUS Rog Strix B450F Gaming Anakart İncelemesi 9 ay Fransa okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim