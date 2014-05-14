Almanya hükümeti Google'ın kişisel verileri hizmetleri arasında paylaşmasını istemiyor





Avrupa Birliği ülkeleri ile Google arasında uzun yıllardır yaşanan kişisel bilgilerin gizliliği temelli hukuk mücadeleleri sık sık teknoloji gündeminde yer ediniyor. Genelde üçüncü taraf firmalara kişisel bilgilerin satılması eleştirilirken, bu kez Google'ın iç işleyişine müdahale anlamına gelebilecek yeni bir gelişme yaşandı.





Alman hükümeti Google'ın arama geçmişi ve video izleme alışkanlıkları gibi kişisel bilgileri kendi hizmetleri arasında paylaşmasını istemiyor. Bu durumda hangi hizmet kullanıcı bilgilerini topluyorsa sadece o bunları kullanabilecek. Yani Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra YouTube'a geçtiğinizde kullanıcı bilgilerini yeniden girmek durumunda kalacaksınız.





Uzun süredir hizmetlerini birbirine bağlamaya çalışan ve bu konuda önemli mesafeler kaydeden Google'ın hizmetlerini birbirinden izole etmeyi ne kadar isteyeceği bilinmiyor. Zira her hizmet için ayrı ayrı bilgi girişi yapmak kullanıcıyı da yormaya başlayabilir ve hizmetten uzaklaşmasına sebep olabilir.





Google politika paylaşımının daha sade ve daha etkili öneriler sunmak için önemli olduğunu, Almanya hükümeti ile bu konuda bir anlaşma yapmayı umduklarını açıkladı.

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-12/google-faces-german-order-to-change-handling-of-personal-data.html