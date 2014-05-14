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Almanya hükümeti Google'ın kişisel verileri hizmetleri arasında paylaşmasını istemiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Almanya hükümeti Google'ın kişisel verileri hizmetleri arasında paylaşmasını istemiyor

Avrupa Birliği ülkeleri ile Google arasında uzun yıllardır yaşanan kişisel bilgilerin gizliliği temelli hukuk mücadeleleri sık sık teknoloji gündeminde yer ediniyor. Genelde üçüncü taraf firmalara kişisel bilgilerin satılması eleştirilirken, bu kez Google'ın iç işleyişine müdahale anlamına gelebilecek yeni bir gelişme yaşandı.

Alman hükümeti Google'ın arama geçmişi ve video izleme alışkanlıkları gibi kişisel bilgileri kendi hizmetleri arasında paylaşmasını istemiyor. Bu durumda hangi hizmet kullanıcı bilgilerini topluyorsa sadece o bunları kullanabilecek. Yani Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra YouTube'a geçtiğinizde kullanıcı bilgilerini yeniden girmek durumunda kalacaksınız. 

Uzun süredir hizmetlerini birbirine bağlamaya çalışan ve bu konuda önemli mesafeler kaydeden Google'ın hizmetlerini birbirinden izole etmeyi ne kadar isteyeceği bilinmiyor. Zira her hizmet için ayrı ayrı bilgi girişi yapmak kullanıcıyı da yormaya başlayabilir ve hizmetten uzaklaşmasına sebep olabilir. 

Google politika paylaşımının daha sade ve daha etkili öneriler sunmak için önemli olduğunu, Almanya hükümeti ile bu konuda bir anlaşma yapmayı umduklarını açıkladı. 

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-12/google-faces-german-order-to-change-handling-of-personal-data.html Yorum Yaz
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homeedition88 5 yıl en beğenilen DraGonS
Asil sana ne kardesim alelemin trilyon dolarlik sirketinin savunmasini yapmak sana mi dusuyor. Birak sirketlerin uc kagidina karsi mahkemeler haklarimizi savunsun.
Asil sana ne kardesim alelemin trilyon dolarlik sirketinin savunmasini yapmak sana mi dusuyor. Birak sirketlerin uc kagidina karsi mahkemeler haklarimizi savun...
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Hobar 5 yıl DraGonS
DraGonS

Sanane kardeşim adamın beleş sunduğu hizmetten aldığı bilgileri diğer bir beleş sunduğu hizmette kullanmasından? Kullanmayın o zaman.

Kullananların çoğu farkında bile değil takip edildiğinin. Google bu tip verileri toplayıp ülke hakkında çok ciddi verilere sahip olabilme imkanına sahip.
DraGonSSanane kardeşim adamın beleş sunduğu hizmetten aldığı bilgileri diğer bir beleş sunduğu hizmette kullanmasından? Kullanmayın o za...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Elsa 5 yıl
Watch Dogs oynayıp gelin durumun vahimliğini anlarsınız...
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tttyler durdennn 5 yıl ekrem71
Adamlar gene onu yapıyor.Ya bizimkiler ne yapıyor kişisel bilgiler hakkında. AŞİKAR
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Mr. Jingles 5 yıl
Google daha önce de mahkemelik oldu bu konular yüzünden. O Android telefonlarda daha kimbilir neleri neleri kullanıyorlar. Sürekli senkronizasyon etmeye zorlaması, kapattığınız uygulamaların birer ikişer kendi kendine aktive olması ve gizliden gizliden çalışıp bilgileri bir yerlere göndermesi adamı uyuz etmeye yeter de artar.
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SeKSandDoRT 5 yıl

Google ın hizmetlerini birbirinden izole etmeye ve kişisel verileri birbiri arasında paylaştırmamasına gerek yok ki, bugün herhangi bi yazılım ios,windows phone veya android olsun hepsi için aynı şey geçerli, diğerlerini bilmiyorum ama, android bi cihazla internete çıktığında, aşağıda yazdığım

Cihaz Kimliği (IMEI / MEID / ESN)
Abone Kimliği (IMSI)
SIM seri no (ICCID)
Telefon numarası
Gelen çağrı numarası
Giden çağrı numarası
GPS konumu
Ağ konumu
(Google e-posta adresi dahil) hesapların listesi
Hesap auth belirteçleri
İletişim bilgileri dediği yani rehberiniz,
Arama günlükleri
Takvim
SMS
MMS
Tarayıcı yer imleri ve tarih
Sistem günlükleri
SIM bilgileri (operatör, ülke)
Şebeke bilgisi (operatör, ülke)

gibi zilyon tane kişisel veri, akıllı cihazda root ve hiçbir ek uygulama kurulu olmamış olsa dahi sistem dosyalarında bu yetkiler varsayılan geldiğinden google serverlarına gönderiliyor,

adam servislerler arası paylaşmasa ne olur sanki, bi ölüm tarihini bilmiyor ve adım adım koordinatlarına kadar yerini biliyor ...
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DraGonS 5 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT


Google ın hizmetlerini birbirinden izole etmeye ve kişisel verileri birbiri arasında paylaştırmamasına gerek yok ki, bugün herhangi bi yazılım ios,windows phone veya android olsun hepsi için aynı şey geçerli, diğerlerini bilmiyorum ama, android bi cihazla internete çıktığında, aşağıda yazdığım

Cihaz Kimliği (IMEI / MEID / ESN)
Abone Kimliği (IMSI)
SIM seri no (ICCID)
Telefon numarası
Gelen çağrı numarası
Giden çağrı numarası
GPS konumu
Ağ konumu
(Google e-posta adresi dahil) hesapların listesi
Hesap auth belirteçleri
İletişim bilgileri dediği yani rehberiniz,
Arama günlükleri
Takvim
SMS
MMS
Tarayıcı yer imleri ve tarih
Sistem günlükleri
SIM bilgileri (operatör, ülke)
Şebeke bilgisi (operatör, ülke)

gibi zilyon tane kişisel veri, akıllı cihazda root ve hiçbir ek uygulama kurulu olmamış olsa dahi sistem dosyalarında bu yetkiler varsayılan geldiğinden google serverlarına gönderiliyor,

adam servislerler arası paylaşmasa ne olur sanki, bi ölüm tarihini bilmiyor ve adım adım koordinatlarına kadar yerini biliyor ...

İşte istediğim cevap buydu.

Çok doğru diyorsun hocam. İşte kimse bunu anlamıyor. Sanki gizlilik ihlali google'ın kendi servisleri arasında veri paylaşmasıyla başlasa. IOS'undan tut Windows Phone'nuna Android'inden tut Facebook'una milyon tane şey var öncelikli didiklenmesi gereken. Ama AB'nin ilgilendiği şeyler sadece göstermece. Yani aslen gizlilik ihlalini araştırdıkları yok, sadece google'a biraz yaptırım uygulamak amaçları.
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arel.gr 5 yıl
almanya olmasi gerekeni guzel belirtmis,bana gore.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Paylaşmadığı bilgimi kaldı.

Artık nerdeyse dna larımızı bile paylaşacaklar.

amerikaya hiçbirşey olmaz.
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DraGonS 5 yıl
Sanane kardeşim adamın beleş sunduğu hizmetten aldığı bilgileri, diğer bir beleş sunduğu hizmette kullanmasından? Kullanmayın o zaman.
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homeedition88 5 yıl DraGonS
Asil sana ne kardesim alelemin trilyon dolarlik sirketinin savunmasini yapmak sana mi dusuyor. Birak sirketlerin uc kagidina karsi mahkemeler haklarimizi savunsun.
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Hobar 5 yıl DraGonS
DraGonS

Sanane kardeşim adamın beleş sunduğu hizmetten aldığı bilgileri diğer bir beleş sunduğu hizmette kullanmasından? Kullanmayın o zaman.

Kullananların çoğu farkında bile değil takip edildiğinin. Google bu tip verileri toplayıp ülke hakkında çok ciddi verilere sahip olabilme imkanına sahip.
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BARIŞ55 5 yıl DraGonS
DraGonS

Sanane kardeşim adamın beleş sunduğu hizmetten aldığı bilgileri, diğer bir beleş sunduğu hizmette kullanmasından? Kullanmayın o zaman.

Tek kelimeyle, bilgisizsin.

O google chrome arka planda izlediğinden tut senin yazışmalarını bile depo ediyor google sunucularında.

Tabi emperyalist ülkede yaşadığınız için alışıksınız özelin deşilmesine, insan haklarının görmezden gelinmesine.
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Gece772 5 yıl
Google amcaya sansür gelecek.
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