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Almanya'da camı titreştirerek doğrudan kişiye reklam iletimi test ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Almanya'da camı titreştirerek doğrudan kişiye reklam iletimi test ediliyor

Önceki dönemlerde reklamverenlerin faaliyet alanı, gazete, radyo ve televizyon gibi araçlarla sınırlı iken, bugün sayısız alanda tüketiciye sunulmuş reklamlar görebilmek mümkün. Araştırmacılar tüketiciyi daha çok etkileyecek reklam yöntemleri üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.

Almanya Düsseldorf'ta BBDO reklam ajansı, Münih ve Kuzey Westfalya şehirlerindeki trenlerde yeni bir reklam yöntemi deniyor. Bu yöntemde hedef kitle kafasını cama dayayarak uyuyan yolcular.

Cama yerleştirilen bir verici, belirlenmiş olan reklamın camda titreşimler yayarak uyuyan yolcuya ulaşmasını sağlıyor. Yolcu da sesin kemik üzerinden iletimi yoluyla reklam ögelerini doğrudan iç kulağında hissediyor. Verici yolcunun bulunduğu bölümdeki cama yerleştirildiği için reklam kişiye özel oluyor.

Deneme aşamasında Sky Deutschland yayın şirketinin mobil uygulamasının reklamı yapılıyor. Yolcular ise bu yeni yöntemi şaşırtıcı ve eğlenceli buluyor.

BBDO ilerleyen aylarda bu sistemi tüm Almanya çapında kullanıma sunmayı planlıyor. Ayrıca reklam haricinde müzik, eğlence, ulaşım bilgileri, hava durumu gibi pek çok bilginin de bu şekilde iletilebileceği düşünülüyor.

http://mashable.com/2013/07/04/vibrating-train-window-ads/ Yorum Yaz
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MrKattchup 6 yıl en beğenilen
bu devirde uyuklayana da rahat yok
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DraGonS 6 yıl
Beyne tecavüz bu olsa gerek.
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sinoka 6 yıl
Reklam dinlettiklerine göre yolculuğu bedava yapsınlar.
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GoldPunch 6 yıl
Otobüs bileti alırken cam kenari verin derdik, simdi tam tersi olacak sanirim.
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niksaçmabişeybence 6 yıl
çok tehlikeli ayağa düşerse istediğinizi hipnoz ederek sağa sola saldırtabilirsiniz , intihar ettirebilirsiniz vs. kiralık katil derdine son
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carter 6 yıl
Türkiye'de bulunan reklamların vahim durumunu düşünürsek yolculuk edenlere şimdiden geçmiş olsun diyorum.
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Teknode 6 yıl
Bunu bulan ; sen hiç tek bacaklı kurbağa gördün mü? Demek istedim.
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sis651 6 yıl
Yuh be. Dayayacağımız kafaya da karışıyorlar artık...
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EKONOMI$T 6 yıl
****, seyahat yastıkları sektörüne de al atar artık.


Edit: Ad..block sansürlenmiş.
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TeufeL-07 6 yıl
Bir film vardı hatırlarmısınız . Adamın beynine yerleştirdikleri bir chip gibi birşey sayesinde gözleriyle her yerde birşey satan adam reklamları görür , o ürünü satın almadanda reklam kaybolmazdı. Bunu görünce o geldi aklıma.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Desenize ilk defa avrupadaki teknolojinin turkiyeye uzun surede gelmesi işimize gelecek:)
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pcheveslisi 6 yıl
Kesinlikle uygulanmaması gereken bir uygulama insanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok
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brk-bjk 6 yıl
Almanlar aşmış artık

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aozgec 6 yıl
yakında reklamlar her an bizi takip edecek. yatakta, kalkacağız banyoda, duşta, kahvaltı ederken sonra arabada zaten var iste çalışırken akşam eve dönerken yemek yerken, yatakta yeniden... reklamlar dırıdımmmm
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waltran 6 yıl

youtube.com/...

Aklıma bu video geldi :D
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