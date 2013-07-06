Almanya'da camı titreştirerek doğrudan kişiye reklam iletimi test ediliyor





Önceki dönemlerde reklamverenlerin faaliyet alanı, gazete, radyo ve televizyon gibi araçlarla sınırlı iken, bugün sayısız alanda tüketiciye sunulmuş reklamlar görebilmek mümkün. Araştırmacılar tüketiciyi daha çok etkileyecek reklam yöntemleri üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.





Almanya Düsseldorf'ta BBDO reklam ajansı, Münih ve Kuzey Westfalya şehirlerindeki trenlerde yeni bir reklam yöntemi deniyor. Bu yöntemde hedef kitle kafasını cama dayayarak uyuyan yolcular.





Cama yerleştirilen bir verici, belirlenmiş olan reklamın camda titreşimler yayarak uyuyan yolcuya ulaşmasını sağlıyor. Yolcu da sesin kemik üzerinden iletimi yoluyla reklam ögelerini doğrudan iç kulağında hissediyor. Verici yolcunun bulunduğu bölümdeki cama yerleştirildiği için reklam kişiye özel oluyor.





Deneme aşamasında Sky Deutschland yayın şirketinin mobil uygulamasının reklamı yapılıyor. Yolcular ise bu yeni yöntemi şaşırtıcı ve eğlenceli buluyor.





BBDO ilerleyen aylarda bu sistemi tüm Almanya çapında kullanıma sunmayı planlıyor. Ayrıca reklam haricinde müzik, eğlence, ulaşım bilgileri, hava durumu gibi pek çok bilginin de bu şekilde iletilebileceği düşünülüyor.

http://mashable.com/2013/07/04/vibrating-train-window-ads/