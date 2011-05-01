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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alpenföhn 12 adet ısı borusuna sahip olan yeni ekran kartı soğutucusu Peter'ı satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
1
18
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alpenföhn 12 adet ısı borusuna sahip olan yeni ekran kartı soğutucusu Peter'ı satışa sunuyor
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Soğutucu çözümleri üzerine çalışan EKL firmasının iştiraklerinden Alpenföhn, ilk tanıtmını geçtiğimiz ay içerisinde CeBIT 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Peter isimli yeni ekran kartı soğutucusunu satışa sunuyor. Aynı anda 140mm çapında iki adet fanın kurulabildiği ilk ekran kartı soğutucusu olarak lanse edilen Peter, 253.8 x 44 x 100 mm boyutlarında ve 590 gram ağırlığında olup kaslı bir görünüm sergiliyor. Alüminyum tabana, 6mm kalınlığında 12 adet Bakır ısı borusuna ve 84 adet Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 140mm çapındaki iki adet fan konfigürasyonuna ek olarak dört adet 120mm, 92mm veya 80mm çapında fanla da kullanılabiliyor.

Alpenföhn'den yapılan açıklamaya göre yeni ekran kartı soğutucusu Peter, AMD ve Nvidia'nın şu modelleriyle kullanılabiliyor;

 - AMD Radeon X1600, X1900, HD 2600, HD 3450, HD 3650, HD 3690, HD 4650, HD 4670, HD 4750, HD 4830, HD 4850, HD 4860, HD 4870, HD 5670 / 5750, HD 5770, HD 5850, HD 5870, HD 6850, HD 6870, HD 6950, HD 6970.

 - Nvidia GeForce 6600 series (except AGP), 7400, 7600, 7800 GT/GTX, 7900 GS/GT/GTX, 8800 GT/GTS (G92)/GTX/Ultra, 9600, 9800 GT/GTX/GTX+, GT 210, GT 220, GT 240, GTS 250, GTX 200, GTX 460, GTX 470, GTX 480, GTX 550 Ti, GTX 560 Ti, GTX 570, GTX 580.

Resmi satışına 18 Mayıs'ta başlanacağı belirtilen Alpenföhn Peter, Avrupa'da 54.90 Avro seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

Alpenföhn 12 adet ısı borusuna sahip olan yeni ekran kartı soğutucusu Peter'ı satışa sunuyor
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Alpenföhn 12 adet ısı borusuna sahip olan yeni ekran kartı soğutucusu Peter'ı satışa sunuyor
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akifwaleron 8 yıl
bu harika bir soğutucu
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fduz 8 yıl
At'la kelebeğin hikayesine benzemiş (3. resim)
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Necessa®i 8 yıl
o para verilmez ya
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Solitude 8 yıl
bir sonraki model ne olacak acaba HEIDI mi ? yada şeker kız candy falan.
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Tanarri 8 yıl
radyatör gibi olmuş aralıkları çok iyi soğutma yapar gibi duruyo
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CrySystem 8 yıl

Tanarri

radyatör gibi olmuş aralıkları çok iyi soğutma yapar gibi duruyo



, o aliminyum yapraklara kocaman fanlar üflüyor
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_bluescream_ 8 yıl
gayet güzel yapmışlar da. corecontact olsa daha iyi olmazmıydı?
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thepunisherWZ 8 yıl
Bilgisayarınız otobüs gibi çalışsın istiyorsanız, Alpenföhn'den geliyor :
140mm. fanlı Teneke
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ironblood19 8 yıl
"b*kunu çıkarmak" diye ben buna derim
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