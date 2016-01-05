Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı

Ses teknolojileri konusunda uzun yıllardır sektöre bulunan Altec Lansing, CES 2016 kapsamında bünyesinde yer alan kamerasıyla rakiplerinin önüne geçen yeni kulaklığı DVR DJ-Style'ı tanıttı.

Dış tasarımı itibariyle standart bir kafa üstü kulaklık gibi görünen Altec Lansing DVR DJ-Style, 40mm'lik sürücüleri içerisinde ufak bir kamera birimi taşıyor ve bu sayede canlı müzik oluşturma aksiyonunu kayıt altına alabiliyor. WiFi teknolojisi ile Full HD çözünürlükteki 30 fps kayıtları dışa aktarabilen ya da microSD hafıza (32Gb destek) kartında depolayabilen kulaklık, gerekli bütün kontrolleri sürücüleri üzerinde taşıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla lityum iyon bataryasıyla 8 saat batarya süresi ortaya koyabiliyor.

Dahili mikrofonuyla telefon görüşmesi için de kullanılabilen kameralı kulaklık Altec Lansing DVR DJ-Style, eğlece ortamlarına DJ'lerin görüş açısını dahil ediyor ve 200$ fiyat etiketiyle 2016'nın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/05/altec-lansing-dvr-dj-headphones/