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Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı

CES 2016 fuarında tanıtılan onlarca ürün arasında sıyrılmayı başaran Altec Lansing, kamera yerleştirdiği DJ kulaklığı ile ilginç bir deneyim sunmayı hedefliyor, DJ'in görüş açısı sürece dahil oluyor.
3 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı

Ses teknolojileri konusunda uzun yıllardır sektöre bulunan Altec Lansing, CES 2016 kapsamında bünyesinde yer alan kamerasıyla rakiplerinin önüne geçen yeni kulaklığı DVR DJ-Style'ı tanıttı.
Dış tasarımı itibariyle standart bir kafa üstü kulaklık gibi görünen Altec Lansing DVR DJ-Style, 40mm'lik sürücüleri içerisinde ufak bir kamera birimi taşıyor ve bu sayede canlı müzik oluşturma aksiyonunu kayıt altına alabiliyor. WiFi teknolojisi ile Full HD çözünürlükteki 30 fps kayıtları dışa aktarabilen ya da microSD hafıza (32Gb destek) kartında depolayabilen kulaklık, gerekli bütün kontrolleri sürücüleri üzerinde taşıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla lityum iyon bataryasıyla 8 saat batarya süresi ortaya koyabiliyor.
Dahili mikrofonuyla telefon görüşmesi için de kullanılabilen kameralı kulaklık Altec Lansing DVR DJ-Style, eğlece ortamlarına DJ'lerin görüş açısını dahil ediyor ve 200$ fiyat etiketiyle 2016'nın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/05/altec-lansing-dvr-dj-headphones/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl
Yaklasik 15 yildir altec lansing 251 ses sistemi kullaniyorum.hala ilk gunku kalitesinde.keske daha cok urunu bulunabilse ve hoparlor alaninda cesitlerini azaltmasaydi.bu kulaklik biraz zorlama bir urune benziyor.cok kisininiogisini cekecek ozellikler degil ve maliyeti de hayli yuksek
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