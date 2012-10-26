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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon 2012'nin üçüncü çeyreğine ait mali sonuçları açıkladı

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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Amazon 2012 yılının üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen net satışları %27 oranında arttıran şirket, satışlarından 13.81 milyar dolarlık gelir elde etti.

Çeyreğe ilişkin öngörülerinde 50 ila 350 milyon dolarlık bir operasyonel zarar beklediğini açıklayan şirket, 28 milyon dolar operasyonel zarar açıkladı. Geride bıraktığımız yılın aynı döneminde 63 milyon dolarlık bir net gelir açıklayan Amazon, bu yıl ise 274 milyon dolar net zarar açıklamış durumda.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Amazon CFO'su Tom Szkutak'ın yapmış olduğu açıklamada, Amazon Web Servisleri ve Kiva sistemlerine yapılan yoğun yatırımların şirketin zarar etmesinde rol aldığını belirtti. Ayrıca, Amazon Cloud Drive'ın İspanya ve italya'da devreye sokulması ve video servisi Love Film'e yapılan yatırımlarda bu çeyrekte yaşanan zararın gerekçesi olarak gösterildi.

Şirketin bu dönemdeki rakamlarında Kuzey Amerika performansı önemli bir yer edinirken, küresel çapta büyümenin de gerçekleştiği, ancak bunun istenilen seviyede olmadığı belirtiliyor. Amazon'un kasım ayı sonunda piyasaya sürmesi beklenen 8.9 inç'lik Kindle Fire HD ile birlikte gelirlerini arttıracağı tahmin ediliyor.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1750247&highlight= Yorum Yaz
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darklord4 6 yıl en beğenilen
www.amazon.com.tr istiyoruz.
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nurettinaz 6 yıl
Amazon yeni kindle ve kindle fire ailesiyle bu satışlarını daha da arttıracak gibi gözüküyor. Satış politikaları oldukça iyi ve reklam konusunda da apple ın stratejisini uyguluyorlar. Amazon iyidir güzeldir ve böyle devam etmelidir.
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donsun 6 yıl
adamlar zarar ediyormuş inanasım gelmedi
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St Batuhan 6 yıl
Aynen amazon'u tr de istiyoruz diyecektim, istiyoruz kardesim söyle güzel bir site ve saglayıcı kaynagını, tabi uygun fiyatlar da istiyoruz... ürün cesidini bol istiyoruz...
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KingOfShadows 6 yıl St Batuhan
St Batuhan

Aynen amazon'u tr de istiyoruz diyecektim, istiyoruz kardesim söyle güzel bir site ve saglayıcı kaynagını, tabi uygun fiyatlar da istiyoruz... ürün cesidini bol istiyoruz...

Ah nerde o günler ...
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darklord4 6 yıl en beğenilen
www.amazon.com.tr istiyoruz.
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cengizhan1903 6 yıl darklord4
darklord4

www.amazon.com.tr istiyoruz.

TR de amazon olsa nolcak TR deki KDV ler oldukça
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