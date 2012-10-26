Amazon 2012'nin üçüncü çeyreğine ait mali sonuçları açıkladı

Amazon 2012 yılının üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen net satışları %27 oranında arttıran şirket, satışlarından 13.81 milyar dolarlık gelir elde etti.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1750247&highlight=

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Çeyreğe ilişkin öngörülerinde 50 ila 350 milyon dolarlık bir operasyonel zarar beklediğini açıklayan şirket, 28 milyon dolar operasyonel zarar açıkladı. Geride bıraktığımız yılın aynı döneminde 63 milyon dolarlık bir net gelir açıklayan Amazon, bu yıl ise 274 milyon dolar net zarar açıklamış durumda.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Amazon CFO'su Tom Szkutak'ın yapmış olduğu açıklamada, Amazon Web Servisleri ve Kiva sistemlerine yapılan yoğun yatırımların şirketin zarar etmesinde rol aldığını belirtti. Ayrıca, Amazon Cloud Drive'ın İspanya ve italya'da devreye sokulması ve video servisi Love Film'e yapılan yatırımlarda bu çeyrekte yaşanan zararın gerekçesi olarak gösterildi.Şirketin bu dönemdeki rakamlarında Kuzey Amerika performansı önemli bir yer edinirken, küresel çapta büyümenin de gerçekleştiği, ancak bunun istenilen seviyede olmadığı belirtiliyor. Amazon'un kasım ayı sonunda piyasaya sürmesi beklenen 8.9 inç'lik Kindle Fire HD ile birlikte gelirlerini arttıracağı tahmin ediliyor.