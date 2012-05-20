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Amazon, 8.9 inçlik modeli iptal edip, 10.1 inçlik Kindle Fire ile yola devam edebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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199$'lık Kindle Fire tablet modeli ile en çok Android tablet satan firma ünvanını eline geçiren Amazon firmasının devam modeli üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor.

Hollywood kod adını taşıyan tabletin 10.1 inçlik olacağı geçen yıl bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Bunun yanında 8.9 inçlik farklı bir modelin daha üretime geçebileceği ihtimali kuvvetlenmeye başlamıştı. 10.1 inçlik modelin iPad ile, 8.9 inçlik modelin ise Galaxy Tab serisiyle mücadele etmesi bekleniyordu.

Ancak Digitimes tarafından verilen habere göre Amazon üretim sürecini basitleştirmek adına 8.9 inçlik modelin üretimini rafa kaldırdı ve yoluna 10.1 inçlik varyant ile devam edecek.

Yaz dönemi sonu ve sonbahar dönemi başlangıcı civarında tablet talebinde artış olmasını bekleyen Amazon, bu yıl 30-40 milyon cihaz satmayı hedefliyor. Bu rakamı ise daha gelişmiş bir 7 inçlik Kindle Fire ve 10.1 inçlik yeni tablet modeli ile gerçekleştirecek.

Eğer Amazon hedefleri tutturursa Apple'dan sonra ikinci büyük tablet üreticisi haline gelecek.

http://www.digitimes.com/news/a20120517PD217.html Yorum Yaz
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azizdeli 7 yıl
tablet savası şiddetlensin de fiyatlar düşsün ya :)
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Mcnyt 7 yıl
Amazon öncelikle Türkiye ve diğer uygulama marketinin desteklenmediği ülkeleri de kapsamalı
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rabbitweed 7 yıl
kindle satislari cesaretlendirms amazonu,ipade kafa tutariz diyo,ipad satislari malum apple da kindle a kafa tutarim diyo kucuk ipad cikararak
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Recharged 7 yıl
Boyutu büyütmek mantıklı ama o zamanda piyasada daha iyi olan alternatiflerine yönelir kullanıcı.Fiyatın daha uygun tutulması lazım.
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createemir 7 yıl
Amazon yazısı niçin iPad'in içinde ? Amazon yazısı Kindle Fire'ın içinde olmalıydı.. Yeni tabletinde TI OMAP4 kullanmamalı. Daha güçlü bir SoC kullanmalı
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