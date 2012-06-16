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Amazon, Kindle Fire 2'nin çıkışı sebebiyle orijinal Kindle Fire'ı 149$ seviyesine çekebilir

6 yıl
2,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amazon, geçtiğimiz yıl Amerika'da piyasaya sürdüğü Kindle Fire tablet bilgisayarının ikinci modelini duyurmaya hazırlanıyor olabilir. Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynaklarına göre; orijinal Kindle Fire modeli 149$ seviyesine çekilerek Kindle Fire 2, 199$'dan satışa sunulacak. 
Apple'ın iPad serisi modellerde uyguladığı fiyat politikasını benimseyeceği rapor edilen Amazon'un 2012 üçüncü çeyreği başında, yani Temmuz'da ikinci Kindle Fire Android tablet bilgisayarını resmen tanıtması bekleniyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüklü 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı bilinen Kindle Fire 2'nin diğer teknik detayları henüz ortaya çıkmadı.
199$'lık fiyat etiketiyle bile üretim maliyetleri karşılanamayan Kindle Fire, 1024 x 600 piksellik ekranı ile 149$'a alıcı bulacak. Tabletin Avrupa'ya geleceği de iddia ediliyor. Fakat henüz bu konuda kesin bir bilgi yok. Umarız Temmuz'da gerçekleştirilecek tanıtımda Kindle Fire için Avrupa çıkışı müjdelenir.
Düşük fiyatı sayesinde 2011 dördüncü çeyreğinde 4.5 - 5 milyon satan ilk Kindle Fire, sadece Amerika pazarını hedeflediği için 2012'nin ilk çeyreğinde hızlı bir düşüşle 700,000 - 800,000 rakamlarına gerilemişti. Amazon, Avrupa'ya açılarak satışları tekrar canlandırmayı planlıyor olabilir.
7 inçlik yeni tabletin yanı sıra 8.9 inç ve 10.1 inçlik modellerin de geliştirme aşamasında olduğundan bahsediliyor. Fakat 8.9 inç için çalışmalar durdurularak 10.1'lik cihaza odaklanılmış. Muhtemelen yılın dördüncü çeyreği ya da 2013 ilk çeyreğinde Amazon'un 10.1 inçlik tableti çıkış yapacak. Bakalım Kindle Fire 10.1 tablet sektöründeki rekabete yeni bir boyut kazandırabilecek mi?
Aynı kaynaklar, Amazon'un üçüncü çeyrekte ayrıca 6 inçlik yeni bir e-kitap okuyucu da satışa sunacağını bildirdi. Farklı boyutlardaki diğer e-kitap okuyucu modelleri ise yılın ikinci yarısında elektronik ticaret devinin çevrimiçi mağazalarındaki yerini alacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20120615PD206.html Yorum Yaz
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armanatilgan 6 yıl
Gittigidiyor veya hepsiburadadan tablet bilgisayar bekliyorum. :D
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__Nikolaus__ 6 yıl
Ben cikti diye biliyodum , burda surekli.bir kindle fire reklami var tvlerde 199 dolara.
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gokooo 6 yıl
tekno_user
böyle bir tablet yok arkadşalar. boşuna kapış kapış gitmiyor. ekranı okuma yapmak için bir numara. özel mürekkep ekran teknolojisi.

hayır o sadece normal kinlelarda geçerli siyah beyaz olanlar e-ink bu okuma için değil ama yine de pdf okuyabiliyorsunuz kindle touch sahibi olarak şunu söyleyebilirim ekran koruyucu olarak bir fotoğraf koymuştum tablet pc görünümlü çerçeve sandılar o kadar gerçekçi fire ise standart bir tablet tabi ki fiyatı hariç :) bu arada kindle fireı da deneme şansım oldu gerçekten 200 dolara daha iyisini bulmanız imkansız
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Stygián 6 yıl
Fiyatı ve kullanıcıların memnuniyeti dolayısıyla çekici bir alet.Fazla para vermeden tablet deneyimi yaşamak için bire bir duruyor.Henüz deneme fırsatı bulamadım en kısa zamanda denemek isterim...
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Hard Coder 6 yıl
319 liraya almayı düşünüyordum beklesem mi? Türkiye'ye yansımaz gibi geliyor bana bu fiyat düşüşü.
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dwightt 6 yıl Hard Coder
.Yankee.

319 liraya almayı düşünüyordum beklesem mi? Türkiye'ye yansımaz gibi geliyor bana bu fiyat düşüşü.

319 liraya nerede var? Ben arıyorum hiçbir yerde yok
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r.m.y. 6 yıl
böyle bir tablet yok arkadşalar. boşuna kapış kapış gitmiyor. ekranı okuma yapmak için bir numara. özel mürekkep ekran teknolojisi.
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rainblackk 6 yıl
myhotyro
Amazon, Kindle Fire 2nin çıkışı sebebiyle orijinal Kindle Fireı 149$ seviyesine çekebilir derken yeni çıkan orjinal olmayacak mı? Çakma mı olacak?

Al birde burdan yak
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myhotyro 6 yıl
"Amazon, Kindle Fire 2'nin çıkışı sebebiyle orijinal Kindle Fire'ı 149$ seviyesine çekebilir" derken yeni çıkan orjinal olmayacak mı? Çakma mı olacak?
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Pardus Linux 6 yıl
Fiyat çok iyi Türkiye'ye de yansırsa büyük bir fırsat olabilir en son forumdaki fırsat bölümünde 319 tl idi belki 200 küsür seviyesine inebilir o zaman hiç tablet düşünmeyen ben bile koşa koşa gider alırım...
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