Amazon, Kindle Fire 2'nin çıkışı sebebiyle orijinal Kindle Fire'ı 149$ seviyesine çekebilir





Amazon, geçtiğimiz yıl Amerika'da piyasaya sürdüğü Kindle Fire tablet bilgisayarının ikinci modelini duyurmaya hazırlanıyor olabilir. Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynaklarına göre; orijinal Kindle Fire modeli 149$ seviyesine çekilerek Kindle Fire 2, 199$'dan satışa sunulacak.

Apple'ın iPad serisi modellerde uyguladığı fiyat politikasını benimseyeceği rapor edilen Amazon'un 2012 üçüncü çeyreği başında, yani Temmuz'da ikinci Kindle Fire Android tablet bilgisayarını resmen tanıtması bekleniyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüklü 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı bilinen Kindle Fire 2'nin diğer teknik detayları henüz ortaya çıkmadı.

199$'lık fiyat etiketiyle bile üretim maliyetleri karşılanamayan Kindle Fire, 1024 x 600 piksellik ekranı ile 149$'a alıcı bulacak. Tabletin Avrupa'ya geleceği de iddia ediliyor. Fakat henüz bu konuda kesin bir bilgi yok. Umarız Temmuz'da gerçekleştirilecek tanıtımda Kindle Fire için Avrupa çıkışı müjdelenir.

Düşük fiyatı sayesinde 2011 dördüncü çeyreğinde 4.5 - 5 milyon satan ilk Kindle Fire, sadece Amerika pazarını hedeflediği için 2012'nin ilk çeyreğinde hızlı bir düşüşle 700,000 - 800,000 rakamlarına gerilemişti. Amazon, Avrupa'ya açılarak satışları tekrar canlandırmayı planlıyor olabilir.

7 inçlik yeni tabletin yanı sıra 8.9 inç ve 10.1 inçlik modellerin de geliştirme aşamasında olduğundan bahsediliyor. Fakat 8.9 inç için çalışmalar durdurularak 10.1'lik cihaza odaklanılmış. Muhtemelen yılın dördüncü çeyreği ya da 2013 ilk çeyreğinde Amazon'un 10.1 inçlik tableti çıkış yapacak. Bakalım Kindle Fire 10.1 tablet sektöründeki rekabete yeni bir boyut kazandırabilecek mi?

Aynı kaynaklar, Amazon'un üçüncü çeyrekte ayrıca 6 inçlik yeni bir e-kitap okuyucu da satışa sunacağını bildirdi. Farklı boyutlardaki diğer e-kitap okuyucu modelleri ise yılın ikinci yarısında elektronik ticaret devinin çevrimiçi mağazalarındaki yerini alacak.

http://www.digitimes.com/news/a20120615PD206.html