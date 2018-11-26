Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı

Beklenen Cuma fırsatlarını geride bırakan Amazon Türkiye’de şimdi de En İyi Pazartesi fırsatları başladı. En İyi Pazartesi indirimlerine baktığımızda pek çok üründe çarpıcı indirimler göze çarpıyor.

En İyi Pazartesi indirimleri bu gece yarısına kadar sürecek. Elektronikten oyuncağa, ev aletlerinden yapı market ürünlerine her kategoride indirimler bulunuyor. Amazon Moda mağazasında seçili ürünlerde yüzde 60'a varan indirimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve tüm alışverişlerde kolay iade imkanı sunuyor.

Amazon Türkiye, En İyi Pazartesi Fırsatlarının Dikkat Çeken ürünleri:

Sony PS VR + VR Worlds + PS Camera – 1335 TL

Samsung Galaxy J7 Prime - 1050 TL

Canon EOS 4000D 18-55mm DSLR - 1709 TL

GoPro HERO7 Black - 2290 TL

Philips Hd7432/30 Kahve Makinesi – 133 TL

Lenovo 81D1009STX Dizüstü Bilgisayar – 1450 TL

Oral-B Pro 2 2000 Şarj Edilebilir Diş Fırçası - 155 TL

Apple MacBook Air 13" - 5030 TL