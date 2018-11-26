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Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı

Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı. En İyi Pazartesi indirimlerinde pek çok ürünün fiyatı, çarpıcı oranda indirime girdi. En İyi Pazartesi indirimlerinin öne çıkanlarını listeledik
5 ay
21,4b
1
44
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Beklenen Cuma fırsatlarını geride bırakan Amazon Türkiye’de şimdi de En İyi Pazartesi fırsatları başladı. En İyi Pazartesi indirimlerine baktığımızda pek çok üründe çarpıcı indirimler göze çarpıyor.

En İyi Pazartesi indirimleri bu gece yarısına kadar sürecek. Elektronikten oyuncağa, ev aletlerinden yapı market ürünlerine her kategoride indirimler bulunuyor. Amazon Moda mağazasında seçili ürünlerde yüzde 60'a varan indirimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve tüm alışverişlerde kolay iade imkanı sunuyor. 

Amazon Türkiye, En İyi Pazartesi Fırsatlarının Dikkat Çeken ürünleri:

Sony PS VR + VR Worlds + PS Camera – 1335 TL
Samsung Galaxy J7 Prime - 1050 TL
Canon EOS 4000D 18-55mm DSLR - 1709 TL
GoPro HERO7 Black - 2290 TL
Philips Hd7432/30 Kahve Makinesi – 133 TL
Lenovo 81D1009STX Dizüstü Bilgisayar – 1450 TL 
Oral-B Pro 2 2000 Şarj Edilebilir Diş Fırçası - 155 TL
Apple MacBook Air 13" - 5030 TL

Daha fazla fırsat için Amazon Türkiye Fırsatları forum konusu'nu takip edebilirsiniz.

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thinkwithbrain 5 ay en beğenilen
Ya arkadaş kaçtır demiyim demiyim diyorum da, bu nasıl KOSKOOOOCAAAA AMAZONNN. Hani şu dünyanın en zengin ikinci adamının (yer yer birinci olduğu da görülmüştür) sahibi olduğu site. Hani şu ilk e-ticaret sitelerinden birisi...
Ürün fotoğraflarının kalitesi rezalet. Sitenin tasarımı baştan sona kötü(bence). Hayır yani aliexpress, gearbest filan çok daha yoğun site tasarımına sahip ama gezerken bu kadar kaybolmuyorum sitede. Çakma ürünlerin reklamlarının yapıldığı yerel kanallarda bal reklamı izliyormuş gibi hissediyorum amazona girince. Durup durup "dandik biryere mi geldik acaba diyorum" kendi kendime. İndirim mindirim de yok abicim.
Ya arkadaş kaçtır demiyim demiyim diyorum da, bu nasıl KOSKOOOOCAAAA AMAZONNN. Hani şu dünyanın en zengin ikinci adamının (yer yer birinci olduğu da görülmüştür...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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inexo 5 ay daniel_wellington
Velkam tu törkiy
1 Yanıt Yanıtla +27
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Xeqona 5 ay
Mübarek mütiş Cuma
Muhteşem harika Cumartesi
İnanılmaz çılgın Pazar
En iyi Pazartesi
1 Yanıt Yanıtla +24
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1 Avatar
bersgurs 5 ay
amazonhaber.com
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lterlemez 5 ay
1500 Liraya satılan dizüstüne bak ya...
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Qantas 5 ay
siber pazartesi
sallanan salı
perşembenin gelişi çarşamba
kanlı perşembe
kara cuma
mahşer cumartesi
uçan pazar.
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DH Misafiri 5 ay
hemen gopro aldım 2290 tl hemde taksitle süper oldu.gopro hero 7 black
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sioux 5 ay DH Misafiri
Cihazı alacaktım sepete ekledim fakat Elimdeki gopro 4 ü malum sitede bedavacılara satamayacagımı anladıktan sonra almaktan vazgeçtim güzel fırsattı
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karakteristik61 5 ay
Önceki yıllara göre bu sene hem tr hem abd amazon bakımından çok vasat geçti. Toplam da sadece 1 adet samsung 128 gb u3 micro sd ( 125 tl ) ve 2 adet makel 1w gece lambası ampülü aldım.
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ironman 5 ay
Resulullah, gördüğü şeyleri hayra yorar, hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.
Eskiden, Arabistan'da yolculuğa çıkarken, bir kuş uçururlardı. Kuş sağa uçarsa, uğurlu sayıp, yola devam ederler, kuş sola uçarsa, uğursuz sayıp geri dönerlerdi. Peygamber efendimiz bunu yasaklayıp buyurdu ki:
(Kuşlara dokunmayın, yuvalarında kalsın!) [İ. Maverdi]
Onun için arkadaşlar T.C. de Uğursuz Gün diye bir şey yoktur.
Salı Sallanır Çarşamba çarşafa dolanır.. gibi .Her kültürde bu tekerlemeler süre gelmiştir.. Neyse konuyu ticarete getireyim.
Hangi zamanda ucuz bulursanız alın alalım...
Benzin ucuzladı kurlar geriledi.. Çok daha fazlasını bekliyoruz.. Daha da efsane hayırlı cumalarda pazartesilerde buluşmak dileğiyle....
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muroooo19 5 ay
Geçen cumartesi Kingston 8 GB 2666 MHz RAM i 394 TL ye aldım Amazon dan. Tamamen şansa. Son ürün yazıyordu. Ben aldıktan sonra bir baktım 470 TL'ye çıkmış. Garip bir sistemleri var. Ama ucuza aldığım için mutluyum. Piyasanın baya altına aldım.
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BekirHan 5 ay
Satamadılar gitti şu elde kalmış J7 Prime' ları arkadaş.
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lymph 5 ay
Forumdaki amazon reklamlarından kusucam artık.
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ccguven 5 ay
Sallanan salı is coming.
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