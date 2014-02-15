"Amazon, Xbox oyun bölümünü satın almanın hesaplarını yapıyor"

Haber Editörü
Sony'nin PlayStation 4 konsolunun satış rakamları bazında Xbox One'ı geride bırakması ve sonrasında Xbox tepe yönetiminde yaşanan istifa, bazı iddiaları da beraberinde getirdi.
Oyun dünyasına yakınlığı ile bilinen Pete Dodd, Twitter hesabından Microsoft'un Xbox bölümünü elden çıkarmak için alternatif çözümler aradığını, Amazon'un da Xbox oyun haklarını satın alabilmek için firmayla görüşme masasında olduğunu duyurdu.
Amazon'un geliştiricilerle de temasa geçtiğini dile getiren Dodd, Microsoft CEO'sunun ve büyük yatırımcılarının konu hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Dodd yine de iddiaların sektör içerisinde dillendirildiğinin ve ne kadar gerçeğe yakın olduğu konusunda fikrinin olmadığının da altını çizdi.
Xbox bölümünü satılacağı iddiaları ilk kez Stephen Elop'un CEO adaylığı esnasında eğer CEO olursa bu işlemi yürürlüğe koyacağı şeklinde görüş beyan ettiği duyumlarında ortaya çıkmıştı.
Pek çok otorite bunun mümkün olmayacağını dile getirse de Xbox bölümünün yıllık zararı 2 milyar doları aştı ve Android üreticilerinden gelen lisans bedelleri ile bu açık kapatılabildi. Ancak zararın ne kadar daha süreceği bilinmiyor ve bazı yatırımcılar da bölümün firmanın sırtına yük olmasını istemiyor.
https://twitter.com/atPeteDodd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyun makinası yaratıyorsan yeni oyunlar yapman gerekli,nintendo sony bu işin ehli sony yeni ip yaratma konusundaki başarısı ortada,ps1-ps2-ps3 zamanı ortada,xbox o zamanda ne yaptı ? forza,halo, vb. kendine has oyunlardan başka neyi başarılı olabildi oyun dünyasında ? microsoft tek başarılı olduğu konu windows'du,onunda 8 ile içine ettiler,windows mobile olayı ile akıllı telefon olayını kendilerince yaptılar,onuda batırdılar,apple çıktı yön verdi piyasaya iphone ios kolay kullanımı o şu bu ile,şuaralar wp var nokia satın alıp onunla ilerlemeye seçtiler,ondan öncesi kin serisi diye akıllı telefon yapmaya kalktılar,ondada başarılı olamadılar,taşınabilir müzik oynatıcı cihaz denediler,zune serisi de bitti gitti,microsoft çakal bir firma olayı lisanslara patentlere bağladılar,bugün rakibi androidden bile yıllık bilmemkaç milyar dolar patent parası alabiliyor,xbox one iyidir kötüdür bilemem ama bize zamanında xbox ilk versiyonunda da mağdur ettiler,ps2 almayıp xbox alıp mağdur olduk,yetmedi ilk çıkan xbox 360 ları alıpta 3k sorunlarıyla boğuştuk,o zephyr anakartlar falcon anakartlar 2009 a kadar yedi bitirdi bizi,burdaki microsoft hissedarlarıda''oyun oynamayın kardeşim alet ısınıyor,az oynayın'' diye bize öğüt vermeye kalktı,oyun konsolu kardeşim bu nedemek az oyun oyna keyif benim sanamı soracağım ? yok altını boş bırakıcakmışın,yok altına mermer koydum yok notebook soğutucusu koydum içine hava üflüyor vs,microsoft kalktı 6-7 sene sonra xbox 360 bize getirdi,2005 de çıkan cihazı getirdi,burdaki gene microsoft hissedarı arkadaşlar'' bakın xbox 360 yeni getirdiler ama yeni xbox 720(xbox one) çıkartınca onuda hemen getiricekler işte'' diye böbürlendi sıvaldılar,varmı resmi yoldan xbox one alan bugün ? yok adamlar seni ciddiye bile almıyor,xbox one yazı dili menüler türkçe bile değil,hadi sesli asistanı geçtim,sony ne yaptı ? kalktı gow gibi oyununu türkçe dublajlı yayınladı,vede birçok oyunu türkçe getiriyor,crysis'den başka türkçe dublajlı oyun getiren yoktu,kendine has killzone vs. bunları saymıyorum bile,kendi cihazı amerikada yeni çıkıyor aralık ortası bize getiriyor resmi olarak,öyle popüler cihaz ki ps4 hala türkiyede elinde paran olsada bulamıyorsun,peynir ekmek gibi resmen gidiyor,microsoft her yan ürünü xbox olsun zune olsun windows mobile olsun,beni sadece kazıkladı mağdur etti,ben bu saatten sonra xbox one altın kaplamada olsa 199 dolarda olsa her ay 100 tane özel içerikli türkçe oyun olsada niye alayım ? bana windows harici hiçbir iyiliği olmayan bir firma microsoft,8 ilede attı kazığını ona değinmiyorum bile o tabletleri alanlar ne oldu allah bilir,ondada kalktı rt versiyonunun dayattı millete kullanıcıyı sırf mağdur etmekten başka bir işe yarayamamış bir firmanın nesini savunalım ? kaşıkla verip kepçeyle alan siyasetçilerden hiçbir farkı yok,açıkçası satılsın amazon alsın en azından adam gibi işletirler.