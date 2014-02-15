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"Amazon, Xbox oyun bölümünü satın almanın hesaplarını yapıyor"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,3b
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42
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin PlayStation 4 konsolunun satış rakamları bazında Xbox One'ı geride bırakması ve sonrasında Xbox tepe yönetiminde yaşanan istifa, bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

Oyun dünyasına yakınlığı ile bilinen Pete Dodd, Twitter hesabından Microsoft'un Xbox bölümünü elden çıkarmak için alternatif çözümler aradığını, Amazon'un da Xbox oyun haklarını satın alabilmek için firmayla görüşme masasında olduğunu duyurdu.

Amazon'un geliştiricilerle de temasa geçtiğini dile getiren Dodd, Microsoft CEO'sunun ve büyük yatırımcılarının konu hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Dodd yine de iddiaların sektör içerisinde dillendirildiğinin ve ne kadar gerçeğe yakın olduğu konusunda fikrinin olmadığının da altını çizdi.

Xbox bölümünü satılacağı iddiaları ilk kez Stephen Elop'un CEO adaylığı esnasında eğer CEO olursa bu işlemi yürürlüğe koyacağı şeklinde görüş beyan ettiği duyumlarında ortaya çıkmıştı. 

Pek çok otorite bunun mümkün olmayacağını dile getirse de Xbox bölümünün yıllık zararı 2 milyar doları aştı ve Android üreticilerinden gelen lisans bedelleri ile bu açık kapatılabildi. Ancak zararın ne kadar daha süreceği bilinmiyor ve bazı yatırımcılar da bölümün firmanın sırtına yük olmasını istemiyor. 

https://twitter.com/atPeteDodd Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Lenovo'dan hamle bekliyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
Keşke SEGA satın alsa
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Python 5 yıl wustti
wustti

bu microsoft nasil bu kadar buyuk bi sirket olmus kafam basmiyo. xbox gibi bi markayi yarat adamlar 3. konsolunu yaparken sen daha 2. konsolunu yap ve her anlamda adamlara fark at (grafik+joistik+mimari+online altyapi+malzeme kalitesi) sonra hepsini tek hamlede berbat etmeyi becer. sony ps3 te xboxone in dustugu duruma dustu ama adamlar yilmadi calisti yerellestirme yapti oyun cikardi kotardi durumu. sony ile microsoft karsilastirilamaz bile imkan olanak anlaminda. microsoft bugun 20 ozel oyunu ay i anda cikarabilecek gucte eger kafaya koyarsa ama adamlar yapmiyor. ilginc...

Oyun makinası yaratıyorsan yeni oyunlar yapman gerekli,nintendo sony bu işin ehli sony yeni ip yaratma konusundaki başarısı ortada,ps1-ps2-ps3 zamanı ortada,xbox o zamanda ne yaptı ? forza,halo, vb. kendine has oyunlardan başka neyi başarılı olabildi oyun dünyasında ? microsoft tek başarılı olduğu konu windows'du,onunda 8 ile içine ettiler,windows mobile olayı ile akıllı telefon olayını kendilerince yaptılar,onuda batırdılar,apple çıktı yön verdi piyasaya iphone ios kolay kullanımı o şu bu ile,şuaralar wp var nokia satın alıp onunla ilerlemeye seçtiler,ondan öncesi kin serisi diye akıllı telefon yapmaya kalktılar,ondada başarılı olamadılar,taşınabilir müzik oynatıcı cihaz denediler,zune serisi de bitti gitti,microsoft çakal bir firma olayı lisanslara patentlere bağladılar,bugün rakibi androidden bile yıllık bilmemkaç milyar dolar patent parası alabiliyor,xbox one iyidir kötüdür bilemem ama bize zamanında xbox ilk versiyonunda da mağdur ettiler,ps2 almayıp xbox alıp mağdur olduk,yetmedi ilk çıkan xbox 360 ları alıpta 3k sorunlarıyla boğuştuk,o zephyr anakartlar falcon anakartlar 2009 a kadar yedi bitirdi bizi,burdaki microsoft hissedarlarıda''oyun oynamayın kardeşim alet ısınıyor,az oynayın'' diye bize öğüt vermeye kalktı,oyun konsolu kardeşim bu nedemek az oyun oyna keyif benim sanamı soracağım ? yok altını boş bırakıcakmışın,yok altına mermer koydum yok notebook soğutucusu koydum içine hava üflüyor vs,microsoft kalktı 6-7 sene sonra xbox 360 bize getirdi,2005 de çıkan cihazı getirdi,burdaki gene microsoft hissedarı arkadaşlar'' bakın xbox 360 yeni getirdiler ama yeni xbox 720(xbox one) çıkartınca onuda hemen getiricekler işte'' diye böbürlendi sıvaldılar,varmı resmi yoldan xbox one alan bugün ? yok adamlar seni ciddiye bile almıyor,xbox one yazı dili menüler türkçe bile değil,hadi sesli asistanı geçtim,sony ne yaptı ? kalktı gow gibi oyununu türkçe dublajlı yayınladı,vede birçok oyunu türkçe getiriyor,crysis'den başka türkçe dublajlı oyun getiren yoktu,kendine has killzone vs. bunları saymıyorum bile,kendi cihazı amerikada yeni çıkıyor aralık ortası bize getiriyor resmi olarak,öyle popüler cihaz ki ps4 hala türkiyede elinde paran olsada bulamıyorsun,peynir ekmek gibi resmen gidiyor,microsoft her yan ürünü xbox olsun zune olsun windows mobile olsun,beni sadece kazıkladı mağdur etti,ben bu saatten sonra xbox one altın kaplamada olsa 199 dolarda olsa her ay 100 tane özel içerikli türkçe oyun olsada niye alayım ? bana windows harici hiçbir iyiliği olmayan bir firma microsoft,8 ilede attı kazığını ona değinmiyorum bile o tabletleri alanlar ne oldu allah bilir,ondada kalktı rt versiyonunun dayattı millete kullanıcıyı sırf mağdur etmekten başka bir işe yarayamamış bir firmanın nesini savunalım ? kaşıkla verip kepçeyle alan siyasetçilerden hiçbir farkı yok,açıkçası satılsın amazon alsın en azından adam gibi işletirler.
wusttibu microsoft nasil bu kadar buyuk bi sirket olmus kafam basmiyo. xbox gibi bi markayi yarat adamlar 3. konsolunu yaparken sen daha...
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Rainbow6 5 yıl
Bende bu işi anlamıyorum sen bi makina yap 7-8 yıl boyunca oyunlarıyla beraber sat üstelik makinada nerdeyse hiç değişiklik yapmadan sona zarar et .. tabi bu arada yeni makinayıda sonunda yapabildiler ama ortaya kütük gibi bişey çıktı ... bence bu tamamen yönetimsel bir hata bazı şirketler imparatorluk haline gelince birimleri yönetmekte ve kontrolde zorlanabiliyor, birimlerde işi uzattıkca uzatıyolar yeni makinaların çıkış tarihlerine bakın 4 senede anca çıkabildi ... aynı problemler sonyde de var mesela vaıo departmanını elden çıkarıyo, garipgurup sürücüler icat edip sonrada bunları support bölümünden parayla satmaya kalkan bir sistem oluşmasına izin vermeseydi bu gün en iyi laptopları üretip satıyo olurdu
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Miex 5 yıl
Medyada algı operasyonu var tamamiyle.

Biri 3.6 milyon satmış 500 dolar etiketiyle, diğeri 400 dolar etiketiyle 5.4 milyon satmış.

Bu zaten bir başarıdır, başarısızlık değil.

Herkes akdenizli değil, millet cebine önem verir ve 100 dolar pahalı olmasına rağmen satışlarda ikiye bile katlayamadı PS4.

1080p konusuna gelirsek konsolun birçok 1080p oyunu var ve çıkmaya devam ediyor. PS3 6 sene önce rezil bir konsolken kimse bu kadar yerden yere vurmuyordu nedense.

Ayrıca Xbox bölümünü bir yere satacak olsalar daha geçen hafta 100 milyon dolar verip Gears of War markasını satın almazlar, az beyin.
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1963bursa 5 yıl
Fiyat kırmanın zamanlamasını MS hiç bir zaman ayarlayamıyor, dönem tespitini yanlış yapıyorlar, şimdi 399 dolar mı? PS4 arada karaborsa girişimleri yaşadıysa da ilk çıktığından beri hep 399 dolara bulunabildi, Xbox one daha yeni bu fiyatı görüyor, PS4 satışları 6 milyona merdiven dayamış, MS fiyatı doğru zamanda ayarlasa bu 6 milyonun bir kısmını alacaktı.
MS yönetimi PS4 alan birisinin, xbox fiyat kırınca 1 tane de Xbox one alacağını zannediyor olabilir, uyguladıkları satış politikalarından bu anlaşılıyor. Bu sefer uçak kazası gibi olacak, dikine dikine son sürat gidiyor bakalım.
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Opricnik 5 yıl
xbox one kinect zorlamasaydı ps4'ü çok rahat zoralrdı

artık imkansız xbox one kurtarması tüm oyunlar ps4'te 5 kat daha iyi performans + konsol 100 dolar ucuz + daha çok ülkede saıtşta + daha çok destek veriyor oyun yapımcıları say say bitmez liste
exclr daha iyi vsv sv
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Nintendo oyun konusunda kabuğunu kırabilse en büyük rakip nintendo, bu arada fiyat kırma haberleri doğru gibi, şimdiden amazona 399 dolardan xbox one verildi, tabii bu fiyatın ilk olduğunu unutmayalım. amazon.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
böyle olacağı belliydi
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broodofqueen 5 yıl
2 MİLYAR AMERİKAN DOLARI! Bu rakam doğrumu? Şaka olmalı! XBox batmış o zaman! Ben bu habere inanmak istemiyorum.. Sony'nin tek rakibi bu adamlar, MS olmazsa rekabet olmaz. Umarım bir an önce toparlarlar.
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hacı.basat 5 yıl
Belki Ms bu vesileyle fiyatı gerçek müşteri kitlesinin alabileceği seviyeye çekip, sürümden kazanma kuralını tekrar keşfeder, az kâr, çok satış, malı bekletmek yok, geri iade yok, tanıtım bütçesi derdi yok, alan satan memnun, üstüne de batırdığın ismini geri çıkarmak, sonuç herkes mutlu!!
Zaten niyetleri bu, yabancı sitelerde rastladığım haberlere göre 3-4 ay içinde yeni bir Xbox One paketi geliyor, ekonomikliği ile öne çıkacak deniyor. MS'un içinden birisi sızdırmış güya ve MS dava açmış, sızdıranı bulursam tüm yasal yolları falan fişman demiş sözde!!
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jamez 5 yıl
zune, windows phone ve surface gibi ms xbox''ı da eline yüzüne bulaştırdı. şu ana kadar tutturabilidiği tek donanım olan xbox 360'ın içine etmeyi başardı.

adamların üst üste 2 kere yapabildiği başarılı işi yok. kar etmeyen bir departmanı elde tutmanın da bir anlamı yok. xbox yeterince prestij kaybetti.

sony, vaio'yu bıraktı ms'nin xbox'ı bırakması sürpriz olmaz. xbox one gibi bir konsolla zaten bu nesil geçmezdi. sony'nin karşısında eğlence konusunda daha vizyon sahibi bir firmanın geçmesi gerek. yine tekelleşmesin adamlar ps2 dönemindeki gibi.
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demo22 5 yıl
bakalım hangi enayi alacak.
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Masterbronze12 5 yıl
Valve satın alsa (alabilse) müthiş olur
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abdulmusavvir 5 yıl
PS4 kampanyaları iyi oluyor, bu hafta amazonda 359 dolardı tükendi. Genelde 399'u geçmiyor, iyi de oluyor, en azından üst sınır belli. amazon.com/...
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1963bursa 5 yıl
İnsanlar unutur, bu firma oyuncuları çok yeniliklerle tanıştırdı, xbox360'daki ban avları, 3k, Havluya sarıp saatlerce oturmalar falan bir yana gerçekte her şey fiyattır, uygun fiyatlı bir cihazı kimse havluya sarıpta başında dua etmez ama görüyoruzki xboxone'da selefinin yolundan gidiyor. Çok aradım ama Xbox One 419$'dan daha ucuza bulunamıyor, Türkiye'den almak isteyen bunu ikiyle çarpabilir.
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wustti 5 yıl
bu microsoft nasil bu kadar buyuk bi sirket olmus kafam basmiyo. xbox gibi bi markayi yarat adamlar 3. konsolunu yaparken sen daha 2. konsolunu yap ve her anlamda adamlara fark at (grafik+joistik+mimari+online altyapi+malzeme kalitesi) sonra hepsini tek hamlede berbat etmeyi becer. sony ps3 te xboxone in dustugu duruma dustu ama adamlar yilmadi calisti yerellestirme yapti oyun cikardi kotardi durumu. sony ile microsoft karsilastirilamaz bile imkan olanak anlaminda. microsoft bugun 20 ozel oyunu ay i anda cikarabilecek gucte eger kafaya koyarsa ama adamlar yapmiyor. ilginc...
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Python 5 yıl wustti
wustti

bu microsoft nasil bu kadar buyuk bi sirket olmus kafam basmiyo. xbox gibi bi markayi yarat adamlar 3. konsolunu yaparken sen daha 2. konsolunu yap ve her anlamda adamlara fark at (grafik+joistik+mimari+online altyapi+malzeme kalitesi) sonra hepsini tek hamlede berbat etmeyi becer. sony ps3 te xboxone in dustugu duruma dustu ama adamlar yilmadi calisti yerellestirme yapti oyun cikardi kotardi durumu. sony ile microsoft karsilastirilamaz bile imkan olanak anlaminda. microsoft bugun 20 ozel oyunu ay i anda cikarabilecek gucte eger kafaya koyarsa ama adamlar yapmiyor. ilginc...

Oyun makinası yaratıyorsan yeni oyunlar yapman gerekli,nintendo sony bu işin ehli sony yeni ip yaratma konusundaki başarısı ortada,ps1-ps2-ps3 zamanı ortada,xbox o zamanda ne yaptı ? forza,halo, vb. kendine has oyunlardan başka neyi başarılı olabildi oyun dünyasında ? microsoft tek başarılı olduğu konu windows'du,onunda 8 ile içine ettiler,windows mobile olayı ile akıllı telefon olayını kendilerince yaptılar,onuda batırdılar,apple çıktı yön verdi piyasaya iphone ios kolay kullanımı o şu bu ile,şuaralar wp var nokia satın alıp onunla ilerlemeye seçtiler,ondan öncesi kin serisi diye akıllı telefon yapmaya kalktılar,ondada başarılı olamadılar,taşınabilir müzik oynatıcı cihaz denediler,zune serisi de bitti gitti,microsoft çakal bir firma olayı lisanslara patentlere bağladılar,bugün rakibi androidden bile yıllık bilmemkaç milyar dolar patent parası alabiliyor,xbox one iyidir kötüdür bilemem ama bize zamanında xbox ilk versiyonunda da mağdur ettiler,ps2 almayıp xbox alıp mağdur olduk,yetmedi ilk çıkan xbox 360 ları alıpta 3k sorunlarıyla boğuştuk,o zephyr anakartlar falcon anakartlar 2009 a kadar yedi bitirdi bizi,burdaki microsoft hissedarlarıda''oyun oynamayın kardeşim alet ısınıyor,az oynayın'' diye bize öğüt vermeye kalktı,oyun konsolu kardeşim bu nedemek az oyun oyna keyif benim sanamı soracağım ? yok altını boş bırakıcakmışın,yok altına mermer koydum yok notebook soğutucusu koydum içine hava üflüyor vs,microsoft kalktı 6-7 sene sonra xbox 360 bize getirdi,2005 de çıkan cihazı getirdi,burdaki gene microsoft hissedarı arkadaşlar'' bakın xbox 360 yeni getirdiler ama yeni xbox 720(xbox one) çıkartınca onuda hemen getiricekler işte'' diye böbürlendi sıvaldılar,varmı resmi yoldan xbox one alan bugün ? yok adamlar seni ciddiye bile almıyor,xbox one yazı dili menüler türkçe bile değil,hadi sesli asistanı geçtim,sony ne yaptı ? kalktı gow gibi oyununu türkçe dublajlı yayınladı,vede birçok oyunu türkçe getiriyor,crysis'den başka türkçe dublajlı oyun getiren yoktu,kendine has killzone vs. bunları saymıyorum bile,kendi cihazı amerikada yeni çıkıyor aralık ortası bize getiriyor resmi olarak,öyle popüler cihaz ki ps4 hala türkiyede elinde paran olsada bulamıyorsun,peynir ekmek gibi resmen gidiyor,microsoft her yan ürünü xbox olsun zune olsun windows mobile olsun,beni sadece kazıkladı mağdur etti,ben bu saatten sonra xbox one altın kaplamada olsa 199 dolarda olsa her ay 100 tane özel içerikli türkçe oyun olsada niye alayım ? bana windows harici hiçbir iyiliği olmayan bir firma microsoft,8 ilede attı kazığını ona değinmiyorum bile o tabletleri alanlar ne oldu allah bilir,ondada kalktı rt versiyonunun dayattı millete kullanıcıyı sırf mağdur etmekten başka bir işe yarayamamış bir firmanın nesini savunalım ? kaşıkla verip kepçeyle alan siyasetçilerden hiçbir farkı yok,açıkçası satılsın amazon alsın en azından adam gibi işletirler.
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