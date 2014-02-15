"Amazon, Xbox oyun bölümünü satın almanın hesaplarını yapıyor"





Sony'nin PlayStation 4 konsolunun satış rakamları bazında Xbox One'ı geride bırakması ve sonrasında Xbox tepe yönetiminde yaşanan istifa, bazı iddiaları da beraberinde getirdi.





Oyun dünyasına yakınlığı ile bilinen Pete Dodd, Twitter hesabından Microsoft'un Xbox bölümünü elden çıkarmak için alternatif çözümler aradığını, Amazon'un da Xbox oyun haklarını satın alabilmek için firmayla görüşme masasında olduğunu duyurdu.





Amazon'un geliştiricilerle de temasa geçtiğini dile getiren Dodd, Microsoft CEO'sunun ve büyük yatırımcılarının konu hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Dodd yine de iddiaların sektör içerisinde dillendirildiğinin ve ne kadar gerçeğe yakın olduğu konusunda fikrinin olmadığının da altını çizdi.





Xbox bölümünü satılacağı iddiaları ilk kez Stephen Elop'un CEO adaylığı esnasında eğer CEO olursa bu işlemi yürürlüğe koyacağı şeklinde görüş beyan ettiği duyumlarında ortaya çıkmıştı.





Pek çok otorite bunun mümkün olmayacağını dile getirse de Xbox bölümünün yıllık zararı 2 milyar doları aştı ve Android üreticilerinden gelen lisans bedelleri ile bu açık kapatılabildi. Ancak zararın ne kadar daha süreceği bilinmiyor ve bazı yatırımcılar da bölümün firmanın sırtına yük olmasını istemiyor.

https://twitter.com/atPeteDodd