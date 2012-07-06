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Amazon, akıllı telefon pazarına girmek için hazırlık yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Elektronik kitap okuyucusu Kindle ile başlayan ve uygun fiyatlı tableti Kindle Fire ile başarısını pekiştiren internet devi Amazon Inc., Bloomberg'in son iddiasına göre, akıllı telefon pazarına girmek için hazırlık yapıyor.
Bu konuda Foxconn ile iş birliği yapacağı belirtilen Amazon'un akıllı telefonunun Kindle Fire gibi düşük fiyatlı mı yoksa diğer akıllı telefonlar gibi üst düzey olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Benzer şekilde işletim sistemi hakkında da net bilgi bulunmuyor olsa da Android’in özelleştirilmiş bir versiyonunun telefona hayat vereceğini söylemek zor olmasa gerek. Ayrıca Amazon’un hali hazırda içerik mağazalarına sahip olması, üreticinin akıllı telefon pazarında özellikle de Amerika'da işinin çok da zor olmayacağını gözler önüne koymuyor değil.


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Pardus Linux 7 yıl
Tablet piyasasında o tür bir açık vardı ve ihtiyaç olduğundan Kindle tuttu da telefon işi zor gibi ha iyi donanım uygun fiyat olursa yine satar orası ayrı ama yinede gsm vergileriydi, 3g'siydi falan aşırı ucuz olması zor.
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nurettinaz 7 yıl
Eger kindle da sergiledigi satis politikasi ve fiyat politikasini devam ettireceklerse kesinlikle destekliyorum ve buyuk bir merakla bekliyorum. Yeri gelmisken artik su amazon un ulkemize de ofis acip satislara baslamasi gerektigini dusunmekteyim hic olmadi devlet el atsin hadi o abarti oldu Hepsiburada dedigimiz amazon konseptini kopyalayan sirket desinki kardesim gel anlasilim soyle boyle ben anlamiyorum ki bu potansiyeli nasil gormezler param olsa ben yapacagimda para yok be aga
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E_Aydin35 7 yıl
Bakalım ne türlü çözümleri olucak ? Aslında artık şaşırmadım o kadar çok şaşırılacak firmayi bu sektörde gördükden sonra herkezin bir şansı olması gerektiğini düşünüyorum :)
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ketrp 7 yıl
rekabet iyidir
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sertacarslan 7 yıl
AktifProje
Kindle gibi bir şey çıkaracaksa boşuna girmesin

Rekabete dahil olsun, becerebiliyorsa diğer markaların fiyatlarında üç beş dolar da olsa etki yaratsın, fena mı olur?
Yapabilen herkes girsin piyasaya...
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oledudi 7 yıl
Yıllardır amazonun sitesine girer hiçbirşey almadan çıkardım:-) bu ezikligimi gidermek için bir cihazını almaya karar verdim :-P
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AktifProje 7 yıl
Kindle gibi bir şey çıkaracaksa boşuna girmesin
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