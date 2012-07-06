Amazon, akıllı telefon pazarına girmek için hazırlık yapıyor

Elektronik kitap okuyucusu Kindle ile başlayan ve uygun fiyatlı tableti Kindle Fire ile başarısını pekiştiren internet devi Amazon Inc., Bloomberg'in son iddiasına göre, akıllı telefon pazarına girmek için hazırlık yapıyor.

Bu konuda Foxconn ile iş birliği yapacağı belirtilen Amazon'un akıllı telefonunun Kindle Fire gibi düşük fiyatlı mı yoksa diğer akıllı telefonlar gibi üst düzey olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Benzer şekilde işletim sistemi hakkında da net bilgi bulunmuyor olsa da Android’in özelleştirilmiş bir versiyonunun telefona hayat vereceğini söylemek zor olmasa gerek. Ayrıca Amazon’un hali hazırda içerik mağazalarına sahip olması, üreticinin akıllı telefon pazarında özellikle de Amerika'da işinin çok da zor olmayacağını gözler önüne koymuyor değil.



