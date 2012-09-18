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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon artık Nokia'nın harita servislerini kullanacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Amazon'un yeni Kindle fire tabletleriyle birlikte haritalar servisinde Google yerine Nokia'nın Location Platform'unu kullanacağı resmen doğrulandı.

Konuyla ilgili olarak The Next Web'e konuşan Nokia yetkilisi Dr. Sebastian Kurme, Amazon'un bu seçiminin Nokia'nın harita servislerinin sektördeki yerini göstermesi açısından önemli bir karar olduğunu belirtti. Google, harita servisleriyle sektörde Nokia'dan daha popüler bir yere sahip olsa da, Nokia da Location Platform ile birlikte kendine önemli bir kullanıcı kitlesi edinmiş durumda.

Amazon'un Google'a olan bağımlılığını azaltma politikası çerçevesinde daha önce Google arama motoru yerine Bing'in arama motorunu kullanılacağı da açıklanmıştı. Amazon'un Google bağlılığını azaltma politikası çerçevesinde daha ne gibi adımlar atacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz

http://thenextweb.com/mobile/2012/09/17/nokia-confirms-amazon-licensed-location-platform-maps-geocoding/?utm_medium=Spreadus&awesm=tnw.to_m4SF&utm_source=Twitter&utm_campaign=social%20media Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Bundan daha doğal ne var ben onu anlamadım ucuz ve inanılmaz kaliteli bir hizmeti kim neden kullanmak istemesin ki. Harita hizmetini nokia o kadar iyi geliştirdi ki resmen ucuz ve hayrına hemen hemen her yerde kullanır hale getirmek istiyor. Ayrıca zaten daha önce haberi de yapılmıştı Amazon yen, c,hazlarında arama motoru olarak bing i seçti yani microsoft u seçti ee doğal olarakta zaten nokia artık bir microsoft ürünü sayılabilecekken böyle bir karar cidden olağan.
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mert1907 6 yıl
Hala Amerikan şirketleri karşısında Rus şirketlerine güvenenler var. Biriside çıkıp demiyorki bi Türk arama motoru yapılsın destekleyelim.
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JohnLord 6 yıl
cagataykoroglu
JohnLordYandexten tablet ve telefon bekliyorum çıkartsınlar ilk Türkiyeye getirirler eminim satsınlar alınır.Google servislerinden Microsoft servislerinden daha iyi daha hızlı daha güvenli.
Daha güvenilir? Yandex te mi çalışıyorsun? Rusya destekli ekmek fırınına bile güvenmem. Ne güvenlisi?

hee yandex te çalışıyorum "propaganda yapmıyorum" gerçekleri söylüyorum bakın bakalım gmail kaç sefer hacklenmiş yandex kaç kere hacklenmiş.
yandex haritalar çok işime yarıyo yandex shell kullanıyorum tek tıkla açıyorum yandex maps'ı nerden nereye gidiceksem işaretliyorum sokak numaralarına kadar söylüyo gidiyorum arabada'da aynı şekilde
tabi gps'inde iyi olması gerek o da sony'de fazlasıyla var
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sertacarslan 6 yıl
WP8@Kindle tabletlerin ayak seslerini duyar gibiyim.
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cagataykoroglu 6 yıl
JohnLord
Yandexten tablet ve telefon bekliyorum çıkartsınlar ilk Türkiyeye getirirler eminim satsınlar alınır.Google servislerinden Microsoft servislerinden daha iyi daha hızlı daha güvenli.

Daha güvenilir? Yandex te mi çalışıyorsun? Rusya destekli ekmek fırınına bile güvenmem. Ne güvenlisi?
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oktayakgoz 6 yıl
Google bagimlilik azaltirken baska bisiye baglanmak ne icin acaba
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erci501 6 yıl
nokia ya bi ekmek kapısı daha çıktı. böyle böyle biraz para kazansında üst lige oynasın.
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JohnLord 6 yıl
Yandex'ten tablet ve telefon bekliyorum çıkartsınlar ilk Türkiye'ye getirirler " eminim " satsınlar alınır.
Google servislerinden Microsoft servislerinden daha iyi daha hızlı daha güvenli.
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