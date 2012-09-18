Amazon artık Nokia'nın harita servislerini kullanacak

Amazon'un yeni Kindle fire tabletleriyle birlikte haritalar servisinde Google yerine Nokia'nın Location Platform'unu kullanacağı resmen doğrulandı.





Konuyla ilgili olarak The Next Web'e konuşan Nokia yetkilisi Dr. Sebastian Kurme, Amazon'un bu seçiminin Nokia'nın harita servislerinin sektördeki yerini göstermesi açısından önemli bir karar olduğunu belirtti. Google, harita servisleriyle sektörde Nokia'dan daha popüler bir yere sahip olsa da, Nokia da Location Platform ile birlikte kendine önemli bir kullanıcı kitlesi edinmiş durumda.





Amazon'un Google'a olan bağımlılığını azaltma politikası çerçevesinde daha önce Google arama motoru yerine Bing'in arama motorunu kullanılacağı da açıklanmıştı. Amazon'un Google bağlılığını azaltma politikası çerçevesinde daha ne gibi adımlar atacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz

http://thenextweb.com/mobile/2012/09/17/nokia-confirms-amazon-licensed-location-platform-maps-geocoding/?utm_medium=Spreadus&awesm=tnw.to_m4SF&utm_source=Twitter&utm_campaign=social%20media