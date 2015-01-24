Amazon çip geliştiricisi Annapurna Labs'ı satın aldı

Bu kez bir büyük satın alma haberi ile daha gündeme gelen Amazon, İsrailli çip tasarım firması Annapurna Labs'ı 350 Milyon dolar ödeyerek satın aldı. Genelde yaptığı işleri gizli tutmasıyla bilinen şirket geliştirmelerini Silikon Vadisi ve İsrail'de bulunan merkezlerinde yürütüyordu.

Şirket 2011 yılında Avigdor Willenz tarafından kurulmuştu, Willenz ayrıca daha önce başka çip tasarım firması olan Galileo Technologies'in de kuruluşunda yer almıştı. Gizliliği ile ön planda olan şirketin hiç tweet atılmamış bir twitter sayfası ve kurucusu Avigdor Willenz'in bir cümlesine yer verilen internet sitesi bulunuyor. Linkedin platformunda ise şirketin 11-50 arası çalışana sahip olduğu bilgisine yer verilmiş.



Amazon'un şirketi bulut bilişim ünitesini Amazon Web Services'e katmak için satın aldığı söyleniyor, fakat daha önce akıllı cihazlarını piyasaya çıkaran Amazon bu hamle ile kendi çip tasarımlarını da geliştirmeye başlayabilir.

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ABD'li elektronik ticaret devi Amazon geçtiğimiz yıl içinde oyun yayın platformu Twitch'i yaklaşık 1 Milyar dolara satın alarak ses getirmeyi başarmıştı. Satın aldığı platformun bağımsızlığını koruması için destek vermiş ve işleyişte herhangi bir değişikliğe gitmemişti.