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Amazon çip geliştiricisi Annapurna Labs'ı satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon çip geliştiricisi Annapurna Labs'ı satın aldı
ABD'li elektronik ticaret devi Amazon geçtiğimiz yıl içinde oyun yayın platformu Twitch'i yaklaşık 1 Milyar dolara satın alarak ses getirmeyi başarmıştı. Satın aldığı platformun bağımsızlığını koruması için destek vermiş ve işleyişte herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

Bu kez bir büyük satın alma haberi ile daha gündeme gelen Amazon, İsrailli çip tasarım firması Annapurna Labs'ı 350 Milyon dolar ödeyerek satın aldı. Genelde yaptığı işleri gizli tutmasıyla bilinen şirket geliştirmelerini Silikon Vadisi ve İsrail'de bulunan merkezlerinde yürütüyordu.
Şirket 2011 yılında Avigdor Willenz tarafından kurulmuştu, Willenz ayrıca daha önce başka çip tasarım firması olan Galileo Technologies'in de kuruluşunda yer almıştı. Gizliliği ile ön planda olan şirketin hiç tweet atılmamış bir twitter sayfası ve kurucusu Avigdor Willenz'in bir cümlesine yer verilen internet sitesi bulunuyor. Linkedin platformunda ise şirketin 11-50 arası çalışana sahip olduğu bilgisine yer verilmiş.

Amazon'un şirketi bulut bilişim ünitesini Amazon Web Services'e katmak için satın aldığı söyleniyor, fakat daha önce akıllı cihazlarını piyasaya çıkaran Amazon bu hamle ile kendi çip tasarımlarını da geliştirmeye başlayabilir.

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Gece772 4 yıl
Oooo iyi yapmış....
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BekirHan 4 yıl
"We're hiring people who are inspired by the opportunity to define and build the next generation semiconductor platform.
We have some of the top engineers in the industry. If your passion is in computer architecture, chip design, software architecture, open source projects, or system design, contact us. We are seeking smart, aggressive, multi-disciplinary engineers.
Teamwork, efficiency, hard work, and ethics are things on which we do not compromise."
Demişler. İş arayan varsa
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doctor_bey 4 yıl
Amazon duyduğuma göre dünyayı ele geçirmeye çalışıyormuş, sattıkları tüm telefon ve tabletler robota dönüşecekmiş
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CooL_ROMEO 4 yıl
Google Ve Amazon korkmamız gereken şirketlerden bunların amacı tamamen farklı ... Parayı da kullanıcıyıda önemsemiyorlar tek istedikleri bilgi(güç).
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BozgunKing 4 yıl
Ne yapacaklar acaba :)
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