Amazon da tablet üreticileri kervanına katılmaya hazırlanıyor

Kindle ile taşınabilir cihaz dünyasında önemli bir firma haline gelen Amazon'un bir süredir konuşulan tabletleri 7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood ile ilgili yeni bilgiler geliyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın bileşen üreticilerindeki kaynaklarının verdiği bilgilere göre Amazon'un tabletleri beklenenin aksine Nvidia'nın Tegra 2 ve 4 çekirdekli Kal-El işlemcilerinden değil önde gelen yarı iletken firmalarından Texas Instruments'ın OMAP yongalarından gücünü alacak.

Digitimes'ın haberine göre Amazon, 2011 yılında toplam 4 milyon satış hedeflediği tabletlerini Ağustos-Eylül ayları içersinde satışa sunacak. Özellikle tabletin satışta olacağı yılın son döneminde gerek Şükran Günü gerekse de tatil dönemine denk gelmesinden dolayı yüksek satış sayısı hedefleyen firma, haberin başında belirttiğimiz gibi, işlemciyi Texas Instruments'dan, dokunmatik panelleri Wintek'den, LCD sürücü tümleşik devrelerini ise ILI Technology'den tedarik edeceği, Digitimes'ın kaynaklarından alınan bilgiler arasında.

Digitimes, ayrıca, Amazon'un tabletleriyle birlikte bulut bilişim üzerinden film servisini de hayata geçireceğini belirtiyor.