Amazon, iOS cihazları için Cloud Player uygulamasını indirmeye sundu

Bulut bilişim altyapısı dendiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Amazon, bir süredir kullanıcılara sunduğu bulut bilişim hizmetlerini mobil platformlara da taşıma kararı aldı.

Android üzerinde var olan müzik oynatıcısının yanında iOS cihazları için de bir oynatıcı uygulaması bugün yayınlandı.





Cloud Player uygulaması iOS sahiplerine Amazon Cloud Drive üzerine yükledikleri müziklerini oynatma imkanı sunuyor.





Amazon Cloud Drive ücretsiz kullanımda 5GB kota hediye ediliyor. Ücretli kotalardan satın alanlara ise sınırsız Mp3 ve AAC dosyalarını saklama imkanı veriliyor.





Cloud Player içerisinde şu an için müzik parçaları satın alınamıyor. Ancak oynatıcı cihazınızdaki müzik kütüphanesi ile senkronize olarak orijinal müzik oynatıcısının da yerini alabiliyor. Şimdilik uygulama ülkemizde kullanıma uygun değil.





http://itunes.apple.com/us/app/amazon-cloud-player/id510855668?mt=8