Amazon'un ilginç süper kahraman dizisi 'The Boys' için fragman yayınlandı

Netflix'in en büyük rakiplerinden olan Amazon Prime Video, orijinal içerik yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. Özellikle de bu yıl Amazon'dan çok ilginç diziler görmeye başladık. Şirketin yeni süper kahraman dizisi The Boys da önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak. Karl Urban'ın başrolünde yer aldığı dizi için ilk uzun fragman bugün yayınlandı.
The Boys, ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanmış. Alışılagelmiş çizgi romanlardan biraz daha farklı bir yapıya sahip olan The Boys, süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrende geçiyor. Kahramanlar şöhretin de verdiği rahatlıkla yozlamış bir hayat yaşıyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.
Bu duruma bir dur demek isteyen CIA ise 'The Boys' isimli bir ekip kuruyor. Fragmanda da gördüğümüz gibi ekibin başında ünlü aktör Karl Urban var. Urban önderliğindeki The Boys, süper kahramanları kontrol altına almak veya gerekirse ortadan kaldırmak için mücadele edecek.
The Boys'un ilk uzun fragmanı özellikle de çizgi romanın hayranları tarafından epey beğenilmiş. Dizinin, orijinal hikayenin ruhunu çok iyi yakaladığı belirtiliyor. Bu yazın en merakla beklenen dizilerinden olan The Boys'un ilk sezonu 26 Temmuz'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
The Boys, ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanmış. Alışılagelmiş çizgi romanlardan biraz daha farklı bir yapıya sahip olan The Boys, süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrende geçiyor. Kahramanlar şöhretin de verdiği rahatlıkla yozlamış bir hayat yaşıyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.
Bu duruma bir dur demek isteyen CIA ise 'The Boys' isimli bir ekip kuruyor. Fragmanda da gördüğümüz gibi ekibin başında ünlü aktör Karl Urban var. Urban önderliğindeki The Boys, süper kahramanları kontrol altına almak veya gerekirse ortadan kaldırmak için mücadele edecek.
The Boys'un ilk uzun fragmanı özellikle de çizgi romanın hayranları tarafından epey beğenilmiş. Dizinin, orijinal hikayenin ruhunu çok iyi yakaladığı belirtiliyor. Bu yazın en merakla beklenen dizilerinden olan The Boys'un ilk sezonu 26 Temmuz'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
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Yönetimden ricam forumdaki konuyu gizle özelliğine bi bakın lütfen. Konu gizle diyorum hala görünüyor. Görmek istemediğim konuyu gizleyelim bırakında.