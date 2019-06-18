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Amazon'un ilginç süper kahraman dizisi 'The Boys' için fragman yayınlandı

Bu yazın en merakla beklenen dizilerinden olan The Boys için ilk uzun fragman paylaşıldı. Ünlü aktör Karl Urban'ın başrolünde yer aldığı dizi 26 Temmuz'da yayınlanacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in en büyük rakiplerinden olan Amazon Prime Video, orijinal içerik yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. Özellikle de bu yıl Amazon'dan çok ilginç diziler görmeye başladık. Şirketin yeni süper kahraman dizisi The Boys da önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak. Karl Urban'ın başrolünde yer aldığı dizi için ilk uzun fragman bugün yayınlandı.


The Boys, ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanmış. Alışılagelmiş çizgi romanlardan biraz daha farklı bir yapıya sahip olan The Boys, süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrende geçiyor. Kahramanlar şöhretin de verdiği rahatlıkla yozlamış bir hayat yaşıyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.

Bu duruma bir dur demek isteyen CIA ise 'The Boys' isimli bir ekip kuruyor. Fragmanda da gördüğümüz gibi ekibin başında ünlü aktör Karl Urban var. Urban önderliğindeki The Boys, süper kahramanları kontrol altına almak veya gerekirse ortadan kaldırmak için mücadele edecek.

The Boys'un ilk uzun fragmanı özellikle de çizgi romanın hayranları tarafından epey beğenilmiş. Dizinin, orijinal hikayenin ruhunu çok iyi yakaladığı belirtiliyor. Bu yazın en merakla beklenen dizilerinden olan The Boys'un ilk sezonu 26 Temmuz'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.

Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor. 

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Ahmet_Şahin 4 gün en beğenilen
Bu süper kahraman işinden hala neden sıkılmadı insanlar. 6 7 sene öncesinde benimde ilgimi çekerdi biraz ama yer gök süper kahraman dizi filmleriyle doldu. Süper kahramanların süper kahramanlığı kalmadı ki, her yerde bi süper kahraman var nasıl olsa. Ayrıca b.kunu çıkardılar bu çok net.
Yönetimden ricam forumdaki konuyu gizle özelliğine bi bakın lütfen. Konu gizle diyorum hala görünüyor. Görmek istemediğim konuyu gizleyelim bırakında.
Bu süper kahraman işinden hala neden sıkılmadı insanlar. 6 7 sene öncesinde benimde ilgimi çekerdi biraz ama yer gök süper kahraman dizi filmleriyle doldu. Sü...
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BİR_ASİ 2 gün
Amazon Prime video ya 7 gün ücretsiz üye olmuştum unutunca süreyi uzatmış 16 temmuza kadar şimdi iptal ettim çünkü pek hoşuma gitmedi baya bir gelişmesi lazım.The tick şamata bir dizi çerezlik onu izleyeyim dedim 1.sezon altyazı var 2.sezon yok ne anladım bu işten.
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agent1453 3 gün
Baydınız artık.
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danmur 4 gün
Süperman'in yapamadığı yetemediği ne vardı da bu kadar çakma kahraman çıktı piyasaya. Bu çakmalarla uğraşana kadar Süperman'in kriptonite karşı bağışlık geliştirmesi için uğraşılsaydı daha iyiydi. Kök hücre tedavisi olabilirdi mesela.
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Ahmet_Şahin 4 gün en beğenilen
Bu süper kahraman işinden hala neden sıkılmadı insanlar. 6 7 sene öncesinde benimde ilgimi çekerdi biraz ama yer gök süper kahraman dizi filmleriyle doldu. Süper kahramanların süper kahramanlığı kalmadı ki, her yerde bi süper kahraman var nasıl olsa. Ayrıca b.kunu çıkardılar bu çok net.
Yönetimden ricam forumdaki konuyu gizle özelliğine bi bakın lütfen. Konu gizle diyorum hala görünüyor. Görmek istemediğim konuyu gizleyelim bırakında.
Yanıtla +8
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LKLC 4 gün
Arkadaşlar habere yanlışlıkla dört beş ay önce yayınlanan kısa fragmanı koymuşum. Herkesten özür diliyorum. Yeni fragman daha iyi ben de neden bu kadar olumsuz yorum geliyor diyordum.
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maximus8282 4 gün
Umarım 18 Haziran şakası falandır.
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_Raistlin_Majere_ 4 gün
me and the boys watching amazon
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labtek38 4 gün
Çöp mü parodi mi anlamadım. Bir ara bütün filmleri tiye alan kötü kötü filmler olurdu ona benzemiş. Korkunç bir film serisi vardı mesela korku filmleriyle dalga geçen.
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matador_mirkhan 4 gün
Bormabok olmuş...
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CemalSanane 4 gün
Leş
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