Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı

Sesli asistanlar günlük hayattaki bir çok rutinimizi kaydediyor ve hiç kuşku yok ki bizlere kolaylık sağlıyorlar. Fakat günün birinde tüm bu özel ses dosyalarınızın başka birinin eline geçebileceğini düşündünüz mü? Üstelik bizzat bu ürünü yapan şirket tarafından.

Alman kullanıcının yaşadığı talihsizlik

Almanya'da yayın yapan Heise dergisine göre, bir Amazon kullanıcısı, şirketten Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kuralları gereğince kendi haklarıyla ilgili tüm verileri talep etti. Martin Schneider adındaki Alexa kullanıcısı, kendisine gönderilen ses paketindeki dosyaların başkasına ait olduğunu farkedince şaşkınlık yaşadığını ifade ediyor.

https://www.theverge.com/2018/12/20/18150531/amazon-alexa-voice-recordings-wrong-user-gdpr-privacy-ai

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Schneider, yaklaşıkolduğu pakette, diğer kullanıcıya ait duştaki ses kayıtları ve Spotify komutları da olmak üzere birçok kaydın olduğunu açıkladı. Amazon'un ise konuyubelirtiliyor.