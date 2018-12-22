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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı

Almanya'da yaşayan bir Amazon Alexa kullanıcısı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği gereğince Amazon'dan kişisel verilerini talep etti ve kullanıcıya başka birinin ses kayıtları gönderildi. İşte detaylar..
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sesli asistanlar günlük hayattaki bir çok rutinimizi kaydediyor ve hiç kuşku yok ki bizlere kolaylık sağlıyorlar. Fakat günün birinde tüm bu özel ses dosyalarınızın başka birinin eline geçebileceğini düşündünüz mü? Üstelik bizzat bu ürünü yapan şirket tarafından.

Alman kullanıcının yaşadığı talihsizlik

Almanya'da yayın yapan Heise dergisine göre, bir Amazon kullanıcısı, şirketten Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kuralları gereğince kendi haklarıyla ilgili tüm verileri talep etti. Martin Schneider adındaki Alexa kullanıcısı, kendisine gönderilen ses paketindeki dosyaların başkasına ait olduğunu farkedince şaşkınlık yaşadığını ifade ediyor.
Schneider, yaklaşık 1.700 ses dosyasının olduğu pakette, diğer kullanıcıya ait duştaki ses kayıtları ve Spotify komutları da olmak üzere birçok kaydın olduğunu açıkladı. Amazon'un ise konuyu araştırdığı belirtiliyor.

https://www.theverge.com/2018/12/20/18150531/amazon-alexa-voice-recordings-wrong-user-gdpr-privacy-ai Yorum Yaz
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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Tabiri caizse veri talebi isteğinde bulunan müşteriye başkasının fantazi kayıtlarını göndermişler.
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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Tabiri caizse veri talebi isteğinde bulunan müşteriye başkasının fantazi kayıtlarını göndermişler.
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Tugrul_512bit 5 ay
Bizde de birkere telefon hatları karışmıştı, aynı kişiyi her aradığımızda farklı telefonlardan cevap geliyordu hatta küfür edip kapatıyorlardı.
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