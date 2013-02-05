Amazon'dan Kindle Fire HD'nin son reklamında iPad'e ince gönderme

Gerek içerik sağlayısı olması gerekse de Kindle Fire serisi tabletleriyle Amerika'da Apple ile sıkı bir yarışın içerisinde olan Amazon, yeni reklamında iPad ile Kindle Fire HD'nin ekranlarını övüyor ancak ince bir gönderme yapmayı unutmadan...

Ekranlarıyla öne çıkan iPad ve Kindle Fire HD'yi yan yana kıyaslamaya başlayan Amazon, reklam sonunda ise rekabetin getirdiği yaratıcılık ile iPad'in fiyat politikasına güzel bir gönderme yapıyor.







"Bu Retina Ekranlı iPad... Ve bu 8,9 inçlik ekranıyla yeni Kindle Fire HD... Baş döndüren HD ekran... Baş döndüren HD ekran... Aslına bakarsanız aradaki farkı anlamak sizin için zor. Ancak cüzdanınız için öyle değil."