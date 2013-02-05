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Amazon'dan Kindle Fire HD'nin son reklamında iPad'e ince gönderme

6 yıl
1,3b
1
35
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Amazon'dan Kindle Fire HD'nin son reklamında iPad'e ince gönderme

Gerek içerik sağlayısı olması gerekse de Kindle Fire serisi tabletleriyle Amerika'da Apple ile sıkı bir yarışın içerisinde olan Amazon, yeni reklamında iPad ile Kindle Fire HD'nin ekranlarını övüyor ancak ince bir gönderme yapmayı unutmadan...

Ekranlarıyla öne çıkan iPad ve Kindle Fire HD'yi yan yana kıyaslamaya başlayan Amazon, reklam sonunda ise rekabetin getirdiği yaratıcılık ile iPad'in fiyat politikasına güzel bir gönderme yapıyor.


 
"Bu Retina Ekranlı iPad... Ve bu 8,9 inçlik ekranıyla yeni Kindle Fire HD... Baş döndüren HD ekran... Baş döndüren HD ekran... Aslına bakarsanız aradaki farkı anlamak sizin için zor. Ancak cüzdanınız için öyle değil."

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eulogy 6 yıl

Bence reklam oldukça açık ve net. Sade bir şekilde malum olanı açıklamış.
Kindle mı ipad mi iyi bilemem ama bu konuda başka bir ana haberdeki bir tartışma canımı çok sıkmıştı, sinirlenmiştim. Tam hatırlamamakla birlikte 448 piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile 430 lu bir yoğunluğa sahip iki android telefonun ekranı için kavga ediliyordu. Çok salakça bir durum değil mi sizce de.
Bu akıllı telefonların başka bir özelliği için tartış ama birbirlerine bu kadar yakın, ya da gerçekten günlük hayatta farketmeyeceğin bir fark için bu kavgaya değer mi?
Af dileyerek, bu tarz şeylerin insanın mükemmeliyetçi zaafını değerlendiren rakamsal bir mastürbasyon olduğunu düşünüyorum.
Bence reklam oldukça açık ve net. Sade bir şekilde malum olanı açıklamış.Kindle mı ipad mi iyi bilemem ama bu konuda başka bir ana haberdeki bir tartış...
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KaZooM 6 yıl
İnce gönderme? İncesi mi kalmış bunun
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OverClocK1ng 6 yıl
Apple'ı sevmem ama Amazon'un yaptığı da hiç hoş değil. Kendin bir ürün yaptıysan ve satacaksan başkasının ürününü kötüleyemezsin. Gerçi burada fiyat haricinde kötüleme yok ama harbiden de Amazon aptal salak Amazon durumuna düşmüş. Durduk yere iPad reklamı yapmış farkında değil...
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Zordion 6 yıl
Biri Yav He He gifi koysun.


Amazon sen online magazaciliga devam et. O Kindle'inda iOS var miymis



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Le_Penseur 6 yıl
aptal kindle salak kindle.

bkz. iphonedo :)
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aybey 6 yıl
DH Misafiri
Fakirlere oyuncak, bebelere balon bi tablet. Bir de apple gibi üst klas elit insanların kullandığı marka ile karşılaştırarak kendilerini rezil ediyorlar. Reklamda da resmen zengin değil de fakirsen bu tableti kullanırsın diyerek fakirleri aşağılamışlar. Zengin olmayıp apple kullanmıyor olsam fena bozulurdum :D:D

Beyin bedava!
La olm ezik misin? ipad alanlar zengin oldukları için mi alıyorlar tableti kamil!
Madem okadar zenginsin biraz beynini doldur....
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teornek 6 yıl aybey
aybey
DH Misafiri
Fakirlere oyuncak, bebelere balon bi tablet. Bir de apple gibi üst klas elit insanların kullandığı marka ile karşılaştırarak kendilerini rezil ediyorlar. Reklamda da resmen zengin değil de fakirsen bu tableti kullanırsın diyerek fakirleri aşağılamışlar. Zengin olmayıp apple kullanmıyor olsam fena bozulurdum :D:D

Beyin bedava!
La olm ezik misin? ipad alanlar zengin oldukları için mi alıyorlar tableti kamil!
Madem okadar zenginsin biraz beynini doldur....

Hocam Allah bi yerden alır bi yere verir ah ah yazık bu millete
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Exelente 6 yıl
Bir iPad kullanıcısı olarak reklam çok hoşuma gitti ekran özelliklerimiz aynı gibi benim fiyatım bu adamların fiyatı bu ekran felan için alıyosan al ben daha ucuzum demişler,sonuçta aradaki fiyat farkıda işletim sistemi için isteyen verir,Kindle Fire HD'de güzel bir alet sonuçta.
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MxFxOx 6 yıl
sadece ekranla yaz gelmez apple ekranı daha kötü olsa bile bu reklam yemez :D
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Kim Jong Un 6 yıl
Valla mecbur olarak ipad aldım ne yalan söyliyim, kindle alcaktım ama TR de satan birini bulamadım, enayilik yaptık 840tl verdik ipad 2 ye.

Amazon gerçekten sağlam bir tablet yapmış, hemde çok daha ucuza ipad e göre.
Sırf kindle dan ebook indirmek için yabancı kredi kartı ayarladım ülke değiştirdim, inanilmaz bir olay, okulumdaki bütün kitaplar var nerdeyse kindle da, 10 tane kitapla gitmek yerine tablet le gidiyorum okula :D
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artcraft35 6 yıl
DH Misafiri
Fakirlere oyuncak, bebelere balon bi tablet. Bir de apple gibi üst klas elit insanların kullandığı marka ile karşılaştırarak kendilerini rezil ediyorlar. Reklamda da resmen zengin değil de fakirsen bu tableti kullanırsın diyerek fakirleri aşağılamışlar. Zengin olmayıp apple kullanmıyor olsam fena bozulurdum :D:D

Ah bu misafirler ah kapidan kovsan bacadan gelir
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DH Misafiri 6 yıl
Fakirlere oyuncak, bebelere balon bi tablet. Bir de apple gibi üst klas elit insanların kullandığı marka ile karşılaştırarak kendilerini rezil ediyorlar. Reklamda da resmen zengin değil de fakirsen bu tableti kullanırsın diyerek fakirleri aşağılamışlar. Zengin olmayıp apple kullanmıyor olsam fena bozulurdum :D:D
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MrChame 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Fakirlere oyuncak, bebelere balon bi tablet. Bir de apple gibi üst klas elit insanların kullandığı marka ile karşılaştırarak kendilerini rezil ediyorlar. Reklamda da resmen zengin değil de fakirsen bu tableti kullanırsın diyerek fakirleri aşağılamışlar. Zengin olmayıp apple kullanmıyor olsam fena bozulurdum :D:D



zenginden çok fakir dediğin kişiler kullanıyor bunları. sen fakirlik nedir bilmiyorsun galiba arkadaş Elin garibi ne yer ne içer haberdarmısın. Sen Burada Herkesi Aşağıyorsun Bilmem Farkındamısın. Şirketler Bu Tarz Orta Seviye Cihazlar Geliştiriyor Maliyeti düşük Fabrikasyon iş Bir kereye mahsus. neredeyse karsız denecek kadar. çıkıp burda yerli yersiz yorum yapma.
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Silent Guardian 6 yıl
Sanki tek fark ekran
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In God We Trust 6 yıl
Bakınız imzam

Kindle türkiyede pek tutulan bir alet değil zaten aslı kitap okuyucudur fire serisi tablet olarak çıktı ve başarısız oldu bence amazon tablet işinden vazgeçmeli ve standart kindle ile devam etmeli.
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gokooo 6 yıl
Apple ürünlerini çok severim ve Samsungun iPhone kuyruklu reklamını itici bulmuştum ama bu gayet güzel olmuş hoşuma bile gitti :)
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Einstein 6 yıl
Görüntü kalitesini videodan nasıl anlayabiliriz ki? Sonuçta ikisini de daha kötü ekranla (en azından ben netbookla izliyorum) izliyoruz.
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eulogy 6 yıl

Bence reklam oldukça açık ve net. Sade bir şekilde malum olanı açıklamış.
Kindle mı ipad mi iyi bilemem ama bu konuda başka bir ana haberdeki bir tartışma canımı çok sıkmıştı, sinirlenmiştim. Tam hatırlamamakla birlikte 448 piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile 430 lu bir yoğunluğa sahip iki android telefonun ekranı için kavga ediliyordu. Çok salakça bir durum değil mi sizce de.
Bu akıllı telefonların başka bir özelliği için tartış ama birbirlerine bu kadar yakın, ya da gerçekten günlük hayatta farketmeyeceğin bir fark için bu kavgaya değer mi?
Af dileyerek, bu tarz şeylerin insanın mükemmeliyetçi zaafını değerlendiren rakamsal bir mastürbasyon olduğunu düşünüyorum.
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