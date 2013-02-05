Amazon'dan Kindle Fire HD'nin son reklamında iPad'e ince gönderme

Haber Editörü
Gerek içerik sağlayısı olması gerekse de Kindle Fire serisi tabletleriyle Amerika'da Apple ile sıkı bir yarışın içerisinde olan Amazon, yeni reklamında iPad ile Kindle Fire HD'nin ekranlarını övüyor ancak ince bir gönderme yapmayı unutmadan...
Ekranlarıyla öne çıkan iPad ve Kindle Fire HD'yi yan yana kıyaslamaya başlayan Amazon, reklam sonunda ise rekabetin getirdiği yaratıcılık ile iPad'in fiyat politikasına güzel bir gönderme yapıyor.
"Bu Retina Ekranlı iPad... Ve bu 8,9 inçlik ekranıyla yeni Kindle Fire HD... Baş döndüren HD ekran... Baş döndüren HD ekran... Aslına bakarsanız aradaki farkı anlamak sizin için zor. Ancak cüzdanınız için öyle değil."
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Bence reklam oldukça açık ve net. Sade bir şekilde malum olanı açıklamış.
Kindle mı ipad mi iyi bilemem ama bu konuda başka bir ana haberdeki bir tartışma canımı çok sıkmıştı, sinirlenmiştim. Tam hatırlamamakla birlikte 448 piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile 430 lu bir yoğunluğa sahip iki android telefonun ekranı için kavga ediliyordu. Çok salakça bir durum değil mi sizce de.
Bu akıllı telefonların başka bir özelliği için tartış ama birbirlerine bu kadar yakın, ya da gerçekten günlük hayatta farketmeyeceğin bir fark için bu kavgaya değer mi?
Af dileyerek, bu tarz şeylerin insanın mükemmeliyetçi zaafını değerlendiren rakamsal bir mastürbasyon olduğunu düşünüyorum.