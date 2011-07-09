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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un Coyote ve Hollywood Android tabletleri 2011 üçüncü çeyreğe yetişecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon dünyanın en büyük kitap perakendecisinden biri. Bu başarısının yanında dijital kitap devrimini başlatmak gibi önemli bir rolü de bulunuyor. 2007 yılında piyasaya çıkardığı ve o dönem oldukça garip karşılanan Kindle elektronik kitap okuyucu cihazı gözleri yormayan e-ink teknolojisini kullanıyordu ve müşteriler daha ucuz olan dijital kitap sürümlerini indirerek istedikleri her yerde okuyabiliyordu. 

Piyasaya çıktığından bu yıl sonuna kadar toplam 30 milyon satış rakamına ulaşan Kindle e-kitap pazarını basılı kitap pazarından daha önemli hale getirdi. Artık her 100 basılı kitaba karşı 143 dijital kitap satılıyor. 

E-kitap alanını domine eden Amazon bu tecrübesini tablet piyasasına da aktarma kararı almıştı. Özellikleri henüz belli olmamakla birlikte Coyote adında çift çekirdekli Tegra 2 veya OMAP 4 işlemcili 7 inçlik bir Android tablet ve Hollywood adında dört çekirdekli Tegra 3 veya OMAP 5 işlemcili üst seviye bir Android tablet hazırlayan Amazon pazara oldukça iddialı giriyor. 

Dört çekirdekli modelin iki çekirdekli olana göre %500 daha fazla performans sergileyeceği bildirilen tabletler rakiplerinde bulunan diğer tüm özelliklere sahip olacak.

Geçtiğimiz ay Apple’ın iPad 2 satışlarına yetişebilmek için dokunmatik ekran üretiminin %70’ini satın aldığı ve bu sebeple Amazon’un tabletlerinin yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Ancak Amazon’un satış tahminleri bu iddiayı çürüttü. 

 2011 üçüncü çeyrek mali raporlara göre Amazon, bu dönemde 1-1.2 milyon cihaz satmayı hedefliyor. Digitimes’ın yayınladığı bu raporda donanım üreticilerinin üçüncü çeyreğe modelleri yetiştirebilmek için çalıştığı belirtiliyor. 

Kısa süre önce buradan size aktardığımız haberimizde 2011 üçüncü çeyrekte 21-22 milyon tablet satışının beklendiğini, bunun 14-15 milyonunun iPad modellerinden oluşacağını vurgulamıştık. Amazon’un beklediği satış rakamları ile Hollywood ve Coyote tabletleri 2011 üçüncü çeyrekte iPad’den sonra ikinci en çok satan modeller olacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
Good job making it apaepr easy.
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KUM23 8 yıl
çok kullanışlı tasarım işlevi önemli :)
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met@lrock 8 yıl
Tasarim hic hos deil. Sanki 90 larin teknolojisi gibi duruyor :)
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yc#1 8 yıl met@lrock
met@lrock

Tasarim hic hos deil. Sanki 90 larin teknolojisi gibi duruyor :)


Resimdeki 4 sene önce çıkan ilk Kindle. Yenileri daha estetik.

en.wikipedia.org/...
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