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Amazon'un sonraki nesil Kindle Fire cihazı 8.9 inç olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon'un tablet pazarına olan ilgisi uzun süredir biliniyor. E-okuyucu alanında büyük bir tecrübeye sahip firmanın bunu tablet cihazlarına da aktarması uzun sürmedi. Yaz aylarında firmanın 7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood adında iki prototip üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış, daha sonra ise 7 inçlik tabletin Kindle Fire olduğu anlaşılmıştı.

7 inç boyutunda ekran, 1GHz hızında işlemci, 512MB RAM ve Android OS kernelini temel alan Kindle OS işletim sistemi ile 1 milyon barajını geçen bir ön sipariş süreci yaşayan Kindle Fire'ın devamında 10 inçlik yeni tablet beklenmeye başlanmıştı.

Amazon'un tedarik zincirinden gelen haberler yol haritasının değişmiş olabileceğini gösteriyor. Kaynaklar, Amazon'a 7 inçlik ekran tedarik eden Chunghwa Picture Tubes (CPT) ve LG Display (LGD) firmalarının 8.9 inçlik üretim için düğmeye bastıklarını iddia ediyor.

İddia doğruysa Amazon'un 2012 başları için planladığı tablet 8.9 inçlik bir Kindle Fire olacak. Kaynakların diğer bir iddiasıysa Kindle Fire ile yakalanacak başarının arkasından 9.7 inçlik ve 10.1 inçlik iki model daha 2012'de piyasada kendisine yer bulacak.

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DH Misafiri 7 yıl
bordo bereli masina bakma o kadar kolay degil 3,5 yıl askeri egitim goruyorlar
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celalcaner2 7 yıl
8.9 bende bekliyorum tam ideal büyüklük

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haymatloshan 8 yıl
Kindle olmamış,bence hiç uğraşma.Korkunun farkındayız,ama olmayınca olmuyor.
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