







TP-LINK, Kaspersky Lab, WD ve Tunçmatik şirketlerinin işbirliği ile İstanbul dışındaki illerde proje ağırlıklı çalışan ve katma değerli hizmet üreten BT bayilerine, farklı çözümleri tanıtmayı ve onların beklentilerini dinlemeyi amaçlayan Anadolu Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü Ankara'da yapıldı





TP-LINK öncülüğünde başlatılan bu etkinlik ile kurumların yürüttüğü projelerde gerekli olabilecek kablosuz ağ, depolama, güvenlik, güç kaynağı gibi temel bazı çözümler bayilere tanıtılıyor. Ayrıca bayilerin değerlendirmeleri ve öneri/istekleri de ele alınıyor.





Etkinliğin ilk üç ayağı İzmir, Denizli ve KKTC'de gerçekleştirilmişti. 21 Mayıs tarihinde Ankara'da yapılan etkinliğe 150'ye yakın bilgi teknolojileri bayisi katıldı. Anadolu Teknoloji Günleri, önümüzdeki günlerde Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri ve Türkiye'nin çeşitli illerinde devam edecek.