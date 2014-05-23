Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anadolu Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü Ankara'da yapıldı

5 yıl
359
1
3
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anadolu Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü Ankara'da yapıldı


TP-LINK, Kaspersky Lab, WD ve Tunçmatik şirketlerinin işbirliği ile İstanbul dışındaki illerde proje ağırlıklı çalışan ve katma değerli hizmet üreten BT bayilerine, farklı çözümleri tanıtmayı ve onların beklentilerini dinlemeyi amaçlayan Anadolu Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü Ankara'da yapıldı

 TP-LINK öncülüğünde başlatılan bu etkinlik ile kurumların yürüttüğü projelerde gerekli olabilecek kablosuz ağ, depolama, güvenlik, güç kaynağı gibi temel bazı çözümler bayilere tanıtılıyor. Ayrıca bayilerin değerlendirmeleri ve öneri/istekleri de ele alınıyor.

Etkinliğin ilk üç ayağı İzmir, Denizli ve KKTC'de gerçekleştirilmişti. 21 Mayıs tarihinde Ankara'da yapılan etkinliğe 150'ye yakın bilgi teknolojileri bayisi katıldı. Anadolu Teknoloji Günleri, önümüzdeki günlerde Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri ve Türkiye'nin çeşitli illerinde devam edecek. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
salgado3046 5 yıl
projeksiyon cihazımı o laa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farazicosmos 5 yıl
Haberimiz Olmadı Olsaydı Etkinliğe Katılırdık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Hayırlı olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Qualcomm Snapdragon 805: Üst seviye Android cihazlar beklenenden hızlı demode olabilir! 5 yıl 2si1 "Baba" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim