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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anahtar kelime optimizasyonu daha fazla müşteri mümkün

    Markalar, ürün ve hizmetlerini internetten daha fazla tüketiciye sunması ve yeni müşteriler edinmesi açısından son yıllarda yerel SEO çalışmalarına daha fazla önem vermeye başladı.
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    Markalar, ürün ve hizmetlerini internetten daha fazla tüketiciye sunması ve yeni müşteriler edinmesi açısından son yıllarda yerel  SEO  çalışmalarına daha fazla önem vermeye başladı.
    En etkili ve yatırım getirisi en yüksek dijital pazarlama adımlarından biri olan SEO çalışmaları, doğru  SEO uzmanı  ve SEO ajansı ile yürütüldüğü takdirde markaların online mağazalarını ve kurumsal sitelerini daha fazla potansiyel müşteri ile buluşturmaları daha kolay olabiliyor.
    İnternetten ürün ya da hizmet satın almayı düşünen tüketiciler arama motorunu yoğun bir şekilde kullanıyor. Arama motoru sorgulamalarında ilgilendikleri ürünler ile alakalı anahtar kelimeler kullanarak karşılarına ilk sayfalarda çıkan sonuçlara yöneliyor.
    Hedef anahtar kelimelerinde ilk sıralarda görüntülenmeyen web siteleri, potansiyel müşterilerle etkileşime giremediği için ziyaret edilemiyor ve dolayısıyla satış yapmaları da mümkün olmuyor.

    Hedef kitlenin kullandığı anahtar kelimeler analiz edilmeli

    Anahtar kelimeler, rekabetin her geçen gün biraz daha fazla arttığı internet ortamında varlığını sürdürebilmesi, yapılan sorgulamalarda daha kolay ve üst sıralarda görüntülenmesi açısından geçmiş dönemlere oranla büyük önem taşıyor.
    Son yıllarda internet kullanıcılarının yerel arama alışkanlıkları hızla yükseldiğinden dolayı genel SEO çalışmaları yerele doğru yöneldi ve yerel SEO çalışmaları için doğru anahtar kelime kullanımı ayrı bir önem kazandı.
    Google’da yapılan aramalar içinde yerel aramaların yüzde 150 gibi önemli bir artış kaydettiği göze çarpıyor. Birçok tüketici, yerel aramalarda coğrafi odaklı anahtar kelimeler kullanarak aradığı ürün ya da hizmete en yakın lokasyonda daha kolay ve hızlı ulaşmayı tercih ediyor.
    Dteks SEO uzmanları,  SEO danışmanlık  çalışmalarını yerel odaklı yürüten işletmelerin etkili sonuçlar alması açısından hedef kitleyi oluşturan kullanıcıların kullandığı coğrafik odaklı anahtar kelime kullanım alışkanlıklarını analiz etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hedef kitle internette arama yaparken hangi kelimeleri nasıl kullandığı, hedef kitle ile daha kolay buluşmak için en etkili anahtar kelimelerin neler olabileceğinin belirlenmesinin yerel SEO’da başarıyı artıracağı vurgulanıyor.
    Hedef kitleye en iyi şekilde hitap eden anahtar kelimelerin web sitelerindeki içeriklerde, sayfa başlıklarında ve meta verilerde kullanılması da önemle tavsiye ediliyor.


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