Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anakart üreticileri arasındaki gerilim artıyor; İşte MSI'ın Big Bang XPower II modeli

7 yıl
7,3b
1
70
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anakart üreticileri arasındaki gerilim artıyor; İşte MSI'ın Big Bang XPower II modeli
Tam Boyutta Gör
Anakart üreticileri arasındaki rekabet, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu ile daha da artacak gibi görünüyor. Asus ve Gigabyte'tan sonra MSI da merakla beklenen yeni amiral gemisini gösterdi ve şirketin en güçlü anakart modeli olarak gösterilen Bing Bang XPower II gün ışığına çıktı. 15 Kasım'da yapılması beklenen LGA2011 lansmanıyla birlikte tanıtılması beklenen yeni anakart, tasarım detayları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.
MSI Bing Bang XPower II'nin en dikkat çekici yani X79 çipseti için geliştirilen soğutucu tasarımı. Aslında tasarım itibariyle MSI'ın doğrudan doğruya Gigabyte'ı hedef aldığı söylenebilir. Bilindiği üzere Gigabyte, G1 serisi oyun ve performans odaklı anakartlarında silah tasarımlı soğutucuya yer veriyordu. MSI ise biraz daha farklı bir anlayış gütmüş ve tüfek mermileri şeklinde tasarladığı soğutucusu ile adeta Gigabyte'a mesaj yollamış. XL-ATX formunda olan yani geleneksel anakart tasarımlarına göre daha iri boyutlarda olan anakart, Intel'in LGA2011 platformu kapsamında X79 çipseti ile geliyor ve Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuyor.
Üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan ve 64GB'a kadar 2400MHz seviyesinde dört kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 7 adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Core i7-3000 serisi işlemciler 32 adet PCIe 3.0 hattı sağlarken, ekstra PCIe hattı için MSI'ın özel bir kontrol yongası kullanmış olabileceği üzerinde duruluyor zira şu an için PCIe slotlarının nasıl konfigüre edildiği tam olarak netlik kazanmış değil. Tamamı siyah tasarımı ile dikkat çeken ve MSI'ın yeni nesil teknolojilerini üzerinde barındıran Big Bang Xpower II, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü komponentlere de ev sahipliği yapıyor. Toplamda 6 adet SATA-III portu ile gelen - bunların ikisini X79 çipseti diğerlerini ise üçüncü parti kontrolcüler yönetiyor - anakart üzerinde ayrıca dört adet SATA-II portu da bulunuyor. Herhangi bir eSATA portuna yer verilen anakarta 8 x USB 3.0 portu eşlik ediyor.
Merak edenler için MSI Big Bang Xpower II'deki tüm USB 3.0 portlarının Renesasa (NEC) üretimi kontrolcüler tarafından yönetildiğini not düşelim çünkü henüz Intel tarafında doğal USB 3.0 desteği sunulmuyor ve resmi yol haritasına göre bu destek ilk defa Ivy Bridge platformu ile gelecek. Yüksek sinyal gürültü oranına sahip ses yongasının eşlik ettiği anakartın bu noktada hangi çözümü kullandığı tam bilinmese de tahminler Realtek'in ALC889 çipinden yana. 8+2 kanal ses desteği sunan anakarta aynı zamanda daha iyi ses deneyimi için Creative'in X-Fi MB2 yazılımı eşlik ediyor. Üzerinde iki adet Gigabit Ethernet portu bulunan anakartta, her iki port ta Intel üretimi kontrolcüler ile yönetilirken, bunlardan biri doğrudan çipsetin GbE hattına bağlı 8257x serisi kompakt çip ile kontrol edilirken, diğer ise tamamiyle bağımsız PCIe GbE kontrolcü ile çalışıyor. Her iki Gigabit Ethernet portu da Intel'in ProNetwork yazılımıyla kullanılabiliyor. 
MSI Big Bang XPower II'nin performans odaklı özelliklerine döndüğümüzde ise 24 fazlı VRM tasarımı ile desteklendiğini ve MOSFET sürücüler ile birlikte katı boğumlar ve High-C POSCAP kapasitörlerin kullanıldığını görüyoruz.  Bellekler için 4-fazlı güç tasarımına yer verilen anakart üzerinde 24-pin ATX ve iki adet 8-pin EPS konnektörlerine ek olarak PCIe slot güç dağılımını stabilize etmesi açısından opsiyonel 6-pin PCIe güç konnektörü de bulunuyor. Faz yük durumunu gösteren LED'ler ile donatılan anakart üzerinde profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor. Military Class III teknolojisini esas alan anakart OC Genie özelliği ve güç-clear cmos yönetimi için fiziksel butonlarla geliyor. LGA2011 platformuyla eş zamanlı lanse edilecek MSI Bing Bang XPower II'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
Anakart üreticileri arasındaki gerilim artıyor; İşte MSI'ın Big Bang XPower II modeli
Tam Boyutta Gör
Anakart üreticileri arasındaki gerilim artıyor; İşte MSI'ın Big Bang XPower II modeli
Tam Boyutta Gör

http://www.techpowerup.com/154769/MSI-Big-Bang-XPower-II-X79-Monstrosity-Smiles-For-The-Camera.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xtyper 7 yıl en beğenilen
işte şimdi tam ''military class'' olmuş.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aprowler 7 yıl
hadi anakartı aldık da o ram slotları hangi parayla dolacak
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devrimdoga 7 yıl
ultrasn0w
Mükemmel ötesi gerçekten ancak İntel tabanlı olması beni üzdü AMD Tabanlı olsaydı gerçekten peşine düşülecek bir anakart

Fan boy değilim hiçbir markanında olmadım ama,hocam amd nin işlemcileri o kartları kaldıracak kadar güçlü değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 7 yıl
bunun mermiler fena ben bile dondum kaldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Poyri 7 yıl
Çok güzel kart yapmışlar. Tasarıma çok uğraşmışlar ama bence Big Bang Marshal kadar olmamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Zaten msi dediğinde bir yerlerinde mavi olmalı pcie ve ram slotlarının bir kısmını maviye boyasalar daha iyi olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orçotüsi5 7 yıl
devrimdoga

ultrasn0w

Mükemmel ötesi gerçekten ancak İntel tabanlı olması beni üzdü AMD Tabanlı olsaydı gerçekten peşine düşülecek bir anakart


Fan boy değilim hiçbir markanında olmadım ama,hocam amd nin işlemcileri o kartları kaldıracak kadar güçlü değil.


!!??

yazınızı okuduğum zaman aklımda şiddetli fren yaparak kaza yapan araba sesi ve ardından kadın çığlığı yankılandı

bende hep soruyordum kendime; acaba bu intelciler amd hakkında daha ne yumurtlayacak diye!

demek gelişmiş anakartı bile kaldırmayacak kadar kötü işlemci!

bunuda gördük

demekki neymiş insanoğlunun hayalgücünü hafife almayacakmışız


son olarak:

eğer dediğiniz gibi intelci değilseniz, o zaman size intelcilerin palavralarına bu kadar kanmayın derim! ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
Chris Brown
Mckhan hocam su soğutma blokları tek slot
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sende haklısın bu anakartı alan adam rekor kıracak hava sogutma kullanacak değilya. 7 tane GTX580 taksa 3tabe 1kw lık kaynak kullanması gerekli olur yada 2 tane 1.5kw. Ama bence yine 7 slotu birden kullanması mümkün değil çünkü bloğa girek hortumlar engel olur bu seferde. 1er slot atlayıp 4 slotu doldurur anca , diye düşünüyorum.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
asrock daha iyidi görüntü olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jinnet 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Mosfetlerin üzerinde Mitralyöz mü var bana mı öyle geliyor. En alttaki resimde öyle görüyorum...
Anakart iyi olmuş. Ama şu 2 ethernetin birisini Bigfoot yapsalar daha iyi olurdu bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bmax 7 yıl
msi mı bir daha asla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zargana_11 7 yıl
Msi'da görüntü var, destek var, stabilite var, kısacası var oğlu var ama "nişanlaması" kötü olduğundan hedefi bir türlü 12'den vuramıyor, ya da vurdurmuyorlar veyahut vurmak istemiyor.

Ürettiği ürünler sorun çıkarmadan yıllarca kullanılabiliyor fakat hiçbir zaman gigabyte, asus gibi üreticilerin önüne geçemedi-geçmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deneme123deneme 7 yıl
Bu kadar mı kıtsın MSI şarjör olayını Gigabyte yaptı hiç bişiy bulamadın başka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bazı arkadaşlar saçma yorumlarda bulunmuş
7 tane slota gerek yok demişler
bir kere bu parası olanlar için yapılmış bir anakart, yani muhtemel bu anakartı satın alan kişi:
2 tane 590 yada 6990 takacak ki 4 slot yer kapladı bile, pci ssd takacak bir slot daha, geri kalanını birden fazla ses kartı takabilir (ki ben yapıyorum) mesela oyun için özel ses kartını kullanır, müzik dinleyeceği zaman diğer ses kartını kullanır
yada birden fazla ssd takar
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bazı arkadaşlar saçma yorumlarda bulunmuş



7 tane slota gerek yok demişler



bir kere bu parası olanlar için yapılmış bir anakart, yani muhtemel bu anakartı satın alan kişi:



2 tane 590 yada 6990 takacak ki 4 slot yer kapladı bile, pci ssd takacak bir slot daha, geri kalanını birden fazla ses kartı takabilir (ki ben yapıyorum) mesela oyun için özel ses kartını kullanır, müzik dinleyeceği zaman diğer ses kartını kullanır



yada birden fazla ssd takar

İşte biz buna halk arasında teknolojinin b.kunu çıkarmak diyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl
iyi bakalım güzel anakartmış ama bununla sistem kursan iyi bir power lazım en az 2000W'lık ya da evde su borularına HES kurarız napalım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
tasarım olarak gerçekten harika bir iş çıkarmışlar, ama o soğutucuyu görünce, pci ex kısımlarıda uçak şeklinde kanatlı ve kıvrımlı olamazmı demedim değil yani,çevre birimlerinede kasa içiersinde kalan kısmına güzel bir renklendirme ve tasarım yapabilirlermiş.
performans olarakta "ÇOK" iddalı olacağından eminim,işlemci ram yakınlığı özel olarak düşünüldüğünü sanıyorum.Ramler artık düşük voltajlarda çalışıyor ısınma gibi bir problemi olmayacaktır ayrıca.Tam anlamıyla hayalleri süsleyen bir anakart olmuş.PCI EX 3.0 üzerindeki 7 adet sli diziliminin performansını tatmak gerek :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BraVe_06 7 yıl
pci-e slotlarının orada 6 pin güç girişi ne işe yarıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7334 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, MSI
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia N9 video inceleme 7 yıl LG Optimus 7 E900 Video İnceleme 7 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim