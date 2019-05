Anakart üreticileri arasındaki gerilim artıyor; İşte MSI'ın Big Bang XPower II modeli

Anakart üreticileri arasındaki rekabet, Intel'in yeni nesil LGA2011 platformu ile daha da artacak gibi görünüyor. Asus ve Gigabyte'tan sonra MSI da merakla beklenen yeni amiral gemisini gösterdi ve şirketin en güçlü anakart modeli olarak gösterilen Bing Bang XPower II gün ışığına çıktı. 15 Kasım'da yapılması beklenen LGA2011 lansmanıyla birlikte tanıtılması beklenen yeni anakart, tasarım detayları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

MSI Bing Bang XPower II'nin en dikkat çekici yani X79 çipseti için geliştirilen soğutucu tasarımı. Aslında tasarım itibariyle MSI'ın doğrudan doğruya Gigabyte'ı hedef aldığı söylenebilir. Bilindiği üzere Gigabyte, G1 serisi oyun ve performans odaklı anakartlarında silah tasarımlı soğutucuya yer veriyordu. MSI ise biraz daha farklı bir anlayış gütmüş ve tüfek mermileri şeklinde tasarladığı soğutucusu ile adeta Gigabyte'a mesaj yollamış. XL-ATX formunda olan yani geleneksel anakart tasarımlarına göre daha iri boyutlarda olan anakart, Intel'in LGA2011 platformu kapsamında X79 çipseti ile geliyor ve Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuyor.

Üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunan ve 64GB'a kadar 2400MHz seviyesinde dört kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 7 adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Core i7-3000 serisi işlemciler 32 adet PCIe 3.0 hattı sağlarken, ekstra PCIe hattı için MSI'ın özel bir kontrol yongası kullanmış olabileceği üzerinde duruluyor zira şu an için PCIe slotlarının nasıl konfigüre edildiği tam olarak netlik kazanmış değil. Tamamı siyah tasarımı ile dikkat çeken ve MSI'ın yeni nesil teknolojilerini üzerinde barındıran Big Bang Xpower II, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü komponentlere de ev sahipliği yapıyor. Toplamda 6 adet SATA-III portu ile gelen - bunların ikisini X79 çipseti diğerlerini ise üçüncü parti kontrolcüler yönetiyor - anakart üzerinde ayrıca dört adet SATA-II portu da bulunuyor. Herhangi bir eSATA portuna yer verilen anakarta 8 x USB 3.0 portu eşlik ediyor.

Merak edenler için MSI Big Bang Xpower II'deki tüm USB 3.0 portlarının Renesasa (NEC) üretimi kontrolcüler tarafından yönetildiğini not düşelim çünkü henüz Intel tarafında doğal USB 3.0 desteği sunulmuyor ve resmi yol haritasına göre bu destek ilk defa Ivy Bridge platformu ile gelecek. Yüksek sinyal gürültü oranına sahip ses yongasının eşlik ettiği anakartın bu noktada hangi çözümü kullandığı tam bilinmese de tahminler Realtek'in ALC889 çipinden yana. 8+2 kanal ses desteği sunan anakarta aynı zamanda daha iyi ses deneyimi için Creative'in X-Fi MB2 yazılımı eşlik ediyor. Üzerinde iki adet Gigabit Ethernet portu bulunan anakartta, her iki port ta Intel üretimi kontrolcüler ile yönetilirken, bunlardan biri doğrudan çipsetin GbE hattına bağlı 8257x serisi kompakt çip ile kontrol edilirken, diğer ise tamamiyle bağımsız PCIe GbE kontrolcü ile çalışıyor. Her iki Gigabit Ethernet portu da Intel'in ProNetwork yazılımıyla kullanılabiliyor.

MSI Big Bang XPower II'nin performans odaklı özelliklerine döndüğümüzde ise 24 fazlı VRM tasarımı ile desteklendiğini ve MOSFET sürücüler ile birlikte katı boğumlar ve High-C POSCAP kapasitörlerin kullanıldığını görüyoruz. Bellekler için 4-fazlı güç tasarımına yer verilen anakart üzerinde 24-pin ATX ve iki adet 8-pin EPS konnektörlerine ek olarak PCIe slot güç dağılımını stabilize etmesi açısından opsiyonel 6-pin PCIe güç konnektörü de bulunuyor. Faz yük durumunu gösteren LED'ler ile donatılan anakart üzerinde profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor. Military Class III teknolojisini esas alan anakart OC Genie özelliği ve güç-clear cmos yönetimi için fiziksel butonlarla geliyor. LGA2011 platformuyla eş zamanlı lanse edilecek MSI Bing Bang XPower II'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

