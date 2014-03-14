Analiz : 64-bit mobil işlemciler 2018 yılında yaygınlaşacak





Apple'ın geçen yıl iPhone 5S modeli ile birlikte 64-bitlik A7 işlemcisini lanse etmesi ile birlikte mobil işlemci pazarında da bir hareketlilik başlamıştı. Gerek mobil işlemci tasarımcıları gerekse cihaz üreticileri bu yıl için 64-bit işlemcilerin kullanılmaya başlanacağı yönünde ifadeler kullanmışlardı.





Ancak Galaxy S5'in de boş geçmesiyle iPhone 5S haricinde şimdilik herhangi bir amiral gemi modelinde 64-bitlik bir işlemci görme şansımız kalmadı. Qualcomm, MediaTek, Intel, Samsung, NVIDIA gibi devlerin çözümleri ise ancak yıl sonunda karşımıza çıkacak. Bu bakımdan 2015 yılının biraz hareketleneceği söylenebilir.





ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre 2018 yılında 64-bit destekli işlemcileri daha yaygın bir şekilde mobil cihazlarda görebileceğiz. Ancak ilk 64-bit destekli Android cihazlar bu yıl sonuna yetişebilir. Zira Intel'in 64-bitlik Merrifield ve Moorefield işlemcilerinin yıl sonunda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.





Bu yıl toplamda 182 milyon 64-bitlik mobil yongasetinin satılacağı belirtiliyor. Bunun yüzde 80'i iOS cihazlarda yer alırken, yüzde 20'sinin ise Android ekosisteminde kalacağı öngörülüyor. 2018 yılında ise 1.2 milyar 64-bitlik mobil yongasetinin piyasada olacağı düşünülüyor. Bunun yüzde 60'ı Android cihazlarına, yüzde 30'u iOS cihazlarına, yüzde 10'u ise Windows/Windows Phone cihazlarına gidecek.





Daha fazla Android cihazın 64-bit işlemci kullanması ile 2018 yılında ibrenin Google tarafında döneceği görülüyor. Bunda Android işletim sisteminin 64-bit desteğine uyum sağlaması için yapılan çalışmaların katkısı büyük olacak.

http://www.macworld.com/article/2107040/apple-dominates-64bit-mobile-chips-as-android-rivals-lag.html#tk.rss_all