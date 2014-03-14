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Analiz : 64-bit mobil işlemciler 2018 yılında yaygınlaşacak

5 yıl
12,1b
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23
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 64-bit mobil işlemciler 2018 yılında yaygınlaşacak

Apple'ın geçen yıl iPhone 5S modeli ile birlikte 64-bitlik A7 işlemcisini lanse etmesi ile birlikte mobil işlemci pazarında da bir hareketlilik başlamıştı. Gerek mobil işlemci tasarımcıları gerekse cihaz üreticileri bu yıl için 64-bit işlemcilerin kullanılmaya başlanacağı yönünde ifadeler kullanmışlardı. 

Ancak Galaxy S5'in de boş geçmesiyle iPhone 5S haricinde şimdilik herhangi bir amiral gemi modelinde 64-bitlik bir işlemci görme şansımız kalmadı. Qualcomm, MediaTek, Intel, Samsung, NVIDIA gibi devlerin çözümleri ise ancak yıl sonunda karşımıza çıkacak. Bu bakımdan 2015 yılının biraz hareketleneceği söylenebilir.

ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre 2018 yılında 64-bit destekli işlemcileri daha yaygın bir şekilde mobil cihazlarda görebileceğiz. Ancak ilk 64-bit destekli Android cihazlar bu yıl sonuna yetişebilir. Zira Intel'in 64-bitlik Merrifield ve Moorefield işlemcilerinin yıl sonunda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl toplamda 182 milyon 64-bitlik mobil yongasetinin satılacağı belirtiliyor. Bunun yüzde 80'i iOS cihazlarda yer alırken, yüzde 20'sinin ise Android ekosisteminde kalacağı öngörülüyor. 2018 yılında ise 1.2 milyar 64-bitlik mobil yongasetinin piyasada olacağı düşünülüyor. Bunun yüzde 60'ı Android cihazlarına, yüzde 30'u iOS cihazlarına, yüzde 10'u ise Windows/Windows Phone cihazlarına gidecek. 

Daha fazla Android cihazın 64-bit işlemci kullanması ile 2018 yılında ibrenin Google tarafında döneceği görülüyor. Bunda Android işletim sisteminin 64-bit desteğine uyum sağlaması için yapılan çalışmaların katkısı büyük olacak. 

http://www.macworld.com/article/2107040/apple-dominates-64bit-mobile-chips-as-android-rivals-lag.html#tk.rss_all Yorum Yaz
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Bulmaz bence 2018i
2 Yanıt Yanıtla +21
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VlknFX 5 yıl turyunus
turyunus

metalmilita

Herşeyi geliştiriyorlar da bir şu pillere el atamadılar.

pile gerek kalmayabilir artık wi-fi gibi kablosuz sarj sistemi üzerinde mediatek patent aldı aynı frekans üzerinden enerji aktarımı.Düşünsenize devlet aylık bizden 5-10₺ vergi kesse ve karşılığında her yerde böyle enerji verse




wi fi gibi kablosuz şarj sistemlerinin yaygınlaşması demek bana göre radyasyonun tavan yapması demek. Konuya çok hakim değilim ama bir pilin havadan doluşu için açığa çıkacak olan enerji ve bunu milyonların hatta milyarların kullandığının düşüncesi çok iç karartıcı. Zaten kablosuz diğer tüm bağlantı şekiller 3g 4g lte wi fi vb gibi bir sürü bağlantı şekli yeterince zarar veriyor ama bunlar bana göre yaşamı kolaylaştırıyor ama kablosuz sarj gereksiz bunun gibi saçma şeyleri körü körüne destekleyemem teknolojinin insan hayatına yararlı ve faydalı olmalı diğerlerinden farklı birşeyler yapıcam diye abuk subuk şeyler çıkarmak iş değil
turyunusmetalmilitaHerşeyi geliştiriyorlar da bir şu pillere el atamadılar.pile gerek kalma...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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ConCarnage 5 yıl turyunus
turyunus
metalmilita

Herşeyi geliştiriyorlar da bir şu pillere el atamadılar.

pile gerek kalmayabilir artık wi-fi gibi kablosuz sarj sistemi üzerinde mediatek patent aldı aynı frekans üzerinden enerji aktarımı.Düşünsenize devlet aylık bizden 5-10₺ vergi kesse ve karşılığında her yerde böyle enerji verse




Devlet 5-10 lirayla yetinmez.. 15 liradan fazla sadece vergisi olur
turyunusmetalmilitaHerşeyi geliştiriyorlar da bir şu pillere el atamadılar.pile gerek kalmayabil...
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DH Misafiri 5 yıl
2018 de telefonlar 128 bit olur yada daha fazla
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DH Misafiri 5 yıl
bilgisayarımda 64 bitli bir artı görmedim bence bit fazla olunca telefonda bitlenip sorun acıyor 64 bittin ne farkı var 32 den sayı olarak
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Godolphin 5 yıl
Yavaş ilerliyoruz.
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koyunsavar 5 yıl
Ekrem birak milletin yaptigi analizi buraya yazmayi sen onlardan daha iyi analiz yaparsin
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bence batarya kamera depolama alanı tarafına yönelik geliştirmelere ağırlık verseler daha iyi olur
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ouzqan 5 yıl
Çok geç söylemiş yakındır 64 bite geçmemiz .
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SEO-Uzmanı 5 yıl
adamlar 512-bit quantum bilgisayarı yapmış bile :D
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Fascism 5 yıl
64 bit olunca ne olacak acep
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atroce 5 yıl
64bit işlemciler o zaman çıkacak demiyor

binevi 64 bit işlemciler, 32bit işlemcilere kıyasla sayı olarak daha üstün olacak diyor sanırım
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oray 5 yıl
64 bit islemcilerin yayginlasacagini soylemek icin analiz yapmaya gerek var mi?
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interwap 5 yıl
Apple neredeyse yeni 64 bit işlemcisini kullanıma sokacak ama halen biri cevap verebilmiş değil.
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