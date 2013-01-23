Analiz : Android 4.0 akıllı telefonlarda tarayıcı etkileşimi, iPhone'u geride bıraktı





Genelde mobil tarayıcı etkileşimi iOS cihazlarında Android cihazlarına göre daha fazladır. Kullanıcıların ne boyutta tarayıcı üzerinden web siteleri ile etkileşime geçtiğini gösteren bir ölçü olan tarayıcı etkileşimi, artık Android cihazlarına doğru kaymaya başlıyor.





Tech Toughts tarafından ABD'de yapılan bir analize göre sadece Android 4.0 akıllı telefonlar baz alındığında, tarayıcı etkileşiminin iPhone modellerine göre daha yüksek olduğu ortaya kondu. Sadece bir Android versiyonunun olması ve tüm iPhone modellerini geride bırakması analizi oldukça dikkat çekici hale getiriyor. Tarayıcı etkileşimi, örneğin Twitter hesabınıza girerek kısa süre sonra hiçbir işlem yapmadan çıkmanız durumunda düşük kalıyor. Ancak Tweet gönderme, cevaplama, kullanıcı takip etme gibi işlemler yapıldığında etkileşim bir hayli yüksek oluyor.Sadece tarayıcıyı açmak etkileşim anlamında bir şey ifade etmiyor.





Kasım 2012 itibariyle yapılan analiz Android 4.0 sürümü yüklü akıllı telefon kullanıcılarının tarayıcı üzerinden internet içerikleri ile daha fazla etkileşim halinde olduğunu gösteriyor. Firma analiz için ComScore ve NetApplications verilerinden faydalanmış.





Son günlerde pazara sunulan cihazlar Android 4.1 sürümleri ile geliyor ve pek çok Android 4.0 cihazı güncelleniyor olsa da elde edilen veriler oldukça ilginç. Zira Android 4.0 sürümünün platform içerisindeki kullanım oranı yüzde 30 civarında olarak tespit edilmişti.





Ancak pek çok modern mobil tarayıcısının Android 4.0 ve üzeri platformlar için yayınlanmış olması bunun tetikleyici faktörlerinden birisi sayılabilir. Diğer bir konu ise Android 4.0 kullanım oranı içerisinde yoğunluğun akıllı telefonlarda olduğunun anlaşılması. Ölçümlere konu olan tabletler ise muhtemelen Android 3.0 ve altı veya Android 4.1 ve üzeri sürümlerde çalışmakta. Analizdeki diğer bir nokta ise Android 4.0 kullanımının giderek azalırken, Android 4.1 kullanımının artıyor olması. Bu bakımdan Android 4.1 etkilişim oranının da iPhone modellerini geride bırakması olası.

http://www.tech-thoughts.net/2013/01/android-4.0-engagement-reaching-iphone-levels.html#.UP-Izic2aE8