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Analiz : Cep telefonu kullanım şeklinden hastalık tahmini mümkün

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Cep telefonu kullanım şeklinden hastalık tahmini mümkün

Günümüzde ağır hastalıkların ön belirtileri farklı tahliller ve araştırmalarla tespit edilebilirken, grip, soğuk algınlığı gibi küçük hastalıkları önceden tahmin etmek zor olabiliyor. Araştırmacılar ise en yaygın kullanılan elektronik cihaz cep telefonu ile ilginç bir analize imza atmış.

Massachusetts Technology Institute tarafından yapılan bir analize göre cep telefonu kullanım şekillerinden hastalıklar önceden tahmin edilebiliyor.

Analiz kapsamında bir salonda bulunan 70 öğrenciye hareketlerini takip eden özel cep telefonları veriliyor ve belirli bir süre öğrencilerin hareketleri kontrol ediliyor. 

Araştırmada telefonlarını daha az kullanan, gece geç saatlerde ve sabah erken saatlerde daha az konuşan, diğerlerinden daha az etrafta dolaşan öğrencilerin gribe yakalandığı görülmüş. Deneyin doğruluk oranı ise yüzde 90. Elde edilen bulguların standart yöntemlere göre daha etkili olduğu belirtiliyor.

Global olarak 5.6 milyar mobil telefon kullanıcısının mevcut olduğu düşünüldüğünde, cihazları bir gerçek dünya sensörü gibi kullanarak insan davranışlarını izlemek daha kolay hale gelebilir. Ancak bunun için çok fazla kişisel bilgi toplanıyor olması hem özel hayatın gizliliği konusunda tereddütlere yol açıyor hem de uzmanlar çok fazla bilginin yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Doctors-can-predict-the-outbreak-of-a-disease-by-tracking-mobile-phone-use_id50396 Yorum Yaz
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Master_Evil 5 yıl en beğenilen
çocuk asosyal olsa grip diyecekler
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qazrfv 5 yıl
Yani telefonu çok kullanan hasta olmuyor mu?
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justbejust 5 yıl
Lüzumsuz araştırma şekillerinden de akademide kimin topun ağzında olduğunu tahmin etmek mümkün:)
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qazrfv 5 yıl
Yani telefonu çok kullanan hasta olmuyor mu?
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Bradley Cooper 5 yıl
yine mi MIT
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Master_Evil 5 yıl
çocuk asosyal olsa grip diyecekler
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