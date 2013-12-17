Analiz : Cep telefonu kullanım şeklinden hastalık tahmini mümkün





Günümüzde ağır hastalıkların ön belirtileri farklı tahliller ve araştırmalarla tespit edilebilirken, grip, soğuk algınlığı gibi küçük hastalıkları önceden tahmin etmek zor olabiliyor. Araştırmacılar ise en yaygın kullanılan elektronik cihaz cep telefonu ile ilginç bir analize imza atmış.





Massachusetts Technology Institute tarafından yapılan bir analize göre cep telefonu kullanım şekillerinden hastalıklar önceden tahmin edilebiliyor.





Analiz kapsamında bir salonda bulunan 70 öğrenciye hareketlerini takip eden özel cep telefonları veriliyor ve belirli bir süre öğrencilerin hareketleri kontrol ediliyor.





Araştırmada telefonlarını daha az kullanan, gece geç saatlerde ve sabah erken saatlerde daha az konuşan, diğerlerinden daha az etrafta dolaşan öğrencilerin gribe yakalandığı görülmüş. Deneyin doğruluk oranı ise yüzde 90. Elde edilen bulguların standart yöntemlere göre daha etkili olduğu belirtiliyor.





Global olarak 5.6 milyar mobil telefon kullanıcısının mevcut olduğu düşünüldüğünde, cihazları bir gerçek dünya sensörü gibi kullanarak insan davranışlarını izlemek daha kolay hale gelebilir. Ancak bunun için çok fazla kişisel bilgi toplanıyor olması hem özel hayatın gizliliği konusunda tereddütlere yol açıyor hem de uzmanlar çok fazla bilginin yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Doctors-can-predict-the-outbreak-of-a-disease-by-tracking-mobile-phone-use_id50396