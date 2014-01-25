Analiz : Gece akıllı telefon kullanmak uykuyu düzensizleştiriyor, verimliliği düşürüyor





Hayatımızın ayrılmaz parçalarından birisi haline gelen akıllı telefonlar tabiri yerindeyse artık elimizden hiç düşmüyor. Ancak bu bağımlılığın hiç şüphesiz olumsuz yanları da mevcut ve analizlerde bu sık sık gündeme getiriliyor.





Son yapılan bir analize göre gece geç saatlerde akıllı telefon kullanmak uyku düzenini etkiliyor ve sabah yorgun uyanmanıza sebep oluyor. Böylece gündüz iş verimliliğine olumsuz etki yapıyor.





Analiz için 82 üst seviye yönetici iki haftalık bir çalışmaya tabi tutuldu. Yöneticilerin akıllı telefon kullanma alışkanlıkları, uyku kalitesi ve iş ile etkileşimi mercek altına alındı. Her gün sabah saat 6 ve akşam saat 4'te yöneticilere anket yapıldı.





Analiz sonuçlarında gece saat 9'dan sonra akıllı telefon kullanan yöneticilerin uyku kalitesinin düştüğü belirlendi. Uyku kalitesinde düşme sabah yorgun kalkmaya sebebiyet verdi. Devam eden gün boyunca ise yöneticinin işe konsantrasyonunda azalma oluştuğu sonucuna varıldı.





Konsantrasyon azalmasının ise zincir bir etkisi oldu. O da geceleri daha fazla akıllı telefon kullanmaya sebebiyet verme. Böylece kısır bir döngü ortaya çıktı.





Analizin ikinci bölümünde ise farklı sektörlerden 161 çalışan gözetime tabi tutuldu. İlk bölümdeki benzer konular göz önünde tutulurken bu kez televizyon, tablet, PC gibi diğer elektronik cihazlar da araştırmaya eklendi. Bu bölümde de benzer sonuçlar elde edilirken, akıllı telefonun diğer elektronik cihazlara göre daha fazla kullanıcıyı etkilediği gözlemlendi.





Analiz sonucunda akıllı telefonların insanları zihinsel olarak daha fazla kendisine bağladığı ve uyku düzenini bozmak için mükemmel bir araç olduğu kanaatine varıldı. Bunun yanında farklı araştırmalarda gece çok parlak ekranlara bakmanın kanser tetikleyicisi olduğu da ortaya konmuş durumda.

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/24/smartphone-night-worklace_n_4653223.html?ir=Green&ncid=edlinkusaolp00000003