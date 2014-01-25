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Analiz : Gece akıllı telefon kullanmak uykuyu düzensizleştiriyor, verimliliği düşürüyor

5 yıl
6,8b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gece akıllı telefon kullanmak uykuyu düzensizleştiriyor, verimliliği düşürüyor

Hayatımızın ayrılmaz parçalarından birisi haline gelen akıllı telefonlar tabiri yerindeyse artık elimizden hiç düşmüyor. Ancak bu bağımlılığın hiç şüphesiz olumsuz yanları da mevcut ve analizlerde bu sık sık gündeme getiriliyor.

Son yapılan bir analize göre gece geç saatlerde akıllı telefon kullanmak uyku düzenini etkiliyor ve sabah yorgun uyanmanıza sebep oluyor. Böylece gündüz iş verimliliğine olumsuz etki yapıyor.

Analiz için 82 üst seviye yönetici iki haftalık bir çalışmaya tabi tutuldu. Yöneticilerin akıllı telefon kullanma alışkanlıkları, uyku kalitesi ve iş ile etkileşimi mercek altına alındı. Her gün sabah saat 6 ve akşam saat 4'te yöneticilere anket yapıldı.

Analiz sonuçlarında gece saat 9'dan sonra akıllı telefon kullanan yöneticilerin uyku kalitesinin düştüğü belirlendi. Uyku kalitesinde düşme sabah yorgun kalkmaya sebebiyet verdi. Devam eden gün boyunca ise yöneticinin işe konsantrasyonunda azalma oluştuğu sonucuna varıldı.

Konsantrasyon azalmasının ise zincir bir etkisi oldu. O da geceleri daha fazla akıllı telefon kullanmaya sebebiyet verme. Böylece kısır bir döngü ortaya çıktı.

Analizin ikinci bölümünde ise farklı sektörlerden 161 çalışan gözetime tabi tutuldu. İlk bölümdeki benzer konular göz önünde tutulurken bu kez televizyon, tablet, PC gibi diğer elektronik cihazlar da araştırmaya eklendi. Bu bölümde de benzer sonuçlar elde edilirken, akıllı telefonun diğer elektronik cihazlara göre daha fazla kullanıcıyı etkilediği gözlemlendi.

Analiz sonucunda akıllı telefonların insanları zihinsel olarak daha fazla kendisine bağladığı ve uyku düzenini bozmak için mükemmel bir araç olduğu kanaatine varıldı. Bunun yanında farklı araştırmalarda gece çok parlak ekranlara bakmanın kanser tetikleyicisi olduğu da ortaya konmuş durumda.  

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/24/smartphone-night-worklace_n_4653223.html?ir=Green&ncid=edlinkusaolp00000003 Yorum Yaz
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haqy 5 yıl en beğenilen
Şimdi sağlığa zararlı diye bizimkiler bir ekstra vergi daha koyarlar
2 Yanıt Yanıtla +18
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01001101 5 yıl haqy
haqy

Şimdi sağlığa zararlı diye bizimkiler bir ekstra vergi daha koyarlar


milletin sağlığını düşünüyosan faydalı ürünlerin fiyatını düşür demi. mesela margarin zararlı, tere yağından vergi alma millet daha fazla tere yağına yönelsin. ama sayın ekonomi bakanımıza bunu söylesen: "çok iyi fikir biz en iyisi margarinin vergisini %18'den %100'e çıkaralım" der
haqyŞimdi sağlığa zararlı diye bizimkiler bir ekstra vergi daha koyarlarmilletin sağlığını düşünüyosan fayd...
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Yanıtla +9
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ucantcme 5 yıl
"Biz ara eleman ülkesiyiz, mucit cikaramayiz" diyen bi bakana sahipseniz akilli telefon kullanmaniza gerek yok.
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cngiz 5 yıl
Burası da iyice siyaset meydanına döndü. Burda akıllı telefonlar üzerine bir araştırma haberi yapılmış. Bu konu yorumlanacağına, başka konularda yorumlar yapılmış. Korkmayın arkadaşlar, oyuncaklarınız elinizden alınmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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thestell 5 yıl cngiz
cngiz

Burası da iyice siyaset meydanına döndü. Burda akıllı telefonlar üzerine bir araştırma haberi yapılmış. Bu konu yorumlanacağına, başka konularda yorumlar yapılmış. Korkmayın arkadaşlar, oyuncaklarınız elinizden alınmaz.

Katma zararlılık vergisi (%45) gelince görürüm
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cngiz 5 yıl
Burası da iyice siyaset meydanına döndü. Burda akıllı telefonlar üzerine bir araştırma haberi yapılmış. Bu konu yorumlanacağına, başka konularda yorumlar yapılmış. Korkmayın arkadaşlar, oyuncaklarınız elinizden alınmaz.
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Bradley Cooper 5 yıl
hangi elektronik alet sağlığımıza yararlı ki.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sağlığa zararlı diye harbiden sigara gibi vergi koyarlar beklerim
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LilTunechi 5 yıl
Gayet doğal ama ilk mesajı arkadaş silsin görüp ciddiye alırsalar ayvayı yedik
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DH Misafiri 5 yıl
Bakan boşuna demiyor fazla kafayı yorma sıyırırsın diye :) Haksız mı şimdi yani?
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Xagdas 5 yıl
Analizi yapanlar dünyaya Mars'tan 2014 Ocak'ta mı gelmişler. Günaydın derler adama.
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TheNewAtilla 5 yıl
klasik ekrem71 haberi
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ucantcme 5 yıl
"Biz ara eleman ülkesiyiz, mucit cikaramayiz" diyen bi bakana sahipseniz akilli telefon kullanmaniza gerek yok.
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Tom Hagen 5 yıl
3310 türevi telefonlarda gecelere kadar yılan oynadığımı bilirim. bu da bir şey mi
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Godolphin 5 yıl
Ben yatağa gittiğimde telefonu kurcalıyorum sonra bir ağırlık,yorgunluk çöküyor mışıl mışıl uyuyorum :)
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AdamsınDrogba 5 yıl
Sadece yan etkisi bu değil son 2 senedir her gece 3 saat akıllı telefonumla oynuyorum hayat kalitem yüz üzerinden 95 civarı iken şuanda 15'lerde sürekli hastalıklar baş gösteriyor, asiri yorgunluk, ruyada gibi hissetme ve algılamada bile azalma oldu.Ki ben 1 sayfayi bir kere okur daha okumaz anlardim şimdi en az 2 vey 3 kere okumam lazim.Ahh benden size tavsiye aman he bu teknojiyi abartmayin.
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