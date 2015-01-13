Analiz : Genç kullanıcılar Instagram'a yöneliyor





Yıllardır internetin en çok kullanılan platformlarından olan ve toplamda birkaç milyar kullanıcıya sahip olan sosyal ağlar, zaman geçtikçe demografik istatistiklerinde de değişimler yaşıyor. Bir dönemin genç nüfusunun tercihi olan Facebook da buna dahil.





Pew Research tarafından ABD'de yapılan sosyal ağ konulu araştırmaya göre 65 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 56'sı Facebook hesabına sahip durumda. Yaşlı kullanıcılar arasında bu oran ilk kez gerçekleşiyor. Yaş aralığı değişse de tüm internet kullanıcılarının yüzde 71'i Facebook ağını ziyaret ediyor.





18-29 yaş arası internet kullanıcılarının ise yüzde 53'ü Instagram kullanıyor. Bunların da yüzde 49'u Instagram'ı web üzerinden ziyaret ediyor. Genç nüfus arasında en çok kullanılan sosyal ağ Instagram olarak şekillenmiş durumda.





Bunun dışında üniversite tahsilli internet kullanıcılarının yüzde 50'si LinkedIn platformunu kullanıyor. Ayrıca bayan internet kullanıcılarının yüzde 42'si, erkek internet kullanıcılarının da yüzde 13'ü Pinterest ağını kullanıyor.

http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/