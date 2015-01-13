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Analiz : Genç kullanıcılar Instagram'a yöneliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Genç kullanıcılar Instagram'a yöneliyor

Yıllardır internetin en çok kullanılan platformlarından olan ve toplamda birkaç milyar kullanıcıya sahip olan sosyal ağlar, zaman geçtikçe demografik istatistiklerinde de değişimler yaşıyor. Bir dönemin genç nüfusunun tercihi olan Facebook da buna dahil. 

Pew Research tarafından ABD'de yapılan sosyal ağ konulu araştırmaya göre 65 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 56'sı Facebook hesabına sahip durumda. Yaşlı kullanıcılar arasında bu oran ilk kez gerçekleşiyor. Yaş aralığı değişse de tüm internet kullanıcılarının yüzde 71'i Facebook ağını ziyaret ediyor. 

18-29 yaş arası internet kullanıcılarının ise yüzde 53'ü Instagram kullanıyor. Bunların da yüzde 49'u Instagram'ı web üzerinden ziyaret ediyor. Genç nüfus arasında en çok kullanılan sosyal ağ Instagram olarak şekillenmiş durumda.

Bunun dışında üniversite tahsilli internet kullanıcılarının yüzde 50'si LinkedIn platformunu kullanıyor. Ayrıca bayan internet kullanıcılarının yüzde 42'si, erkek internet kullanıcılarının da yüzde 13'ü Pinterest ağını kullanıyor.  

http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/ Yorum Yaz
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darkhair 4 yıl
Ara sıra face e bakıyorum. Hep amcaların teyzelerin ahiret konulu paylaşımları :) bi profil fotoğrafı paylaşıyorum. Bütün 50+ aile mensupları maşaallah diye mesaj yazıyor :) artık facenin eski tadı yok
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Technotronic 4 yıl
Facebook hiç kullanmadım bu zamana kadar ,instagram kullanıyorum.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yazı bile bir yere kadar dahası yazıyı okumak değil anlama gerekir ki hangi duyguyla yazıldığı çok önemli, hoş bir espri olsun diye yapılan bir latife bir çok ilişkiyi sanal ortamdan soğuk ortamlara taşıyor ! onun için sevdiğiniz birisiyle sesli konuşmak daha mantıklı ! ama işte her zaman sesli konuşma ortamı ve zamanı olamaya bilir, duyguları taşımanın en mantıklı bir diğer yolu ise görsel foto çekimleri elbette bu açıdan duygu ve düşünce aktarımı daha yüksek olacaktır ! :)
bu arada ufak bir eleştiri bilginin bu kadar çoğaldığı bir dünyada TWT denilen sözleri sınırlayan bir zımbırtı sadece emri baki bir nesil yetiştirir, zaten amaçta bu değil miydi !?
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doctor_bey 4 yıl
Facebook mu kaldı yav, ergen doldu her taraf; kapatın bakın keyfinize, DH ve sözlükler akar
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Mr. Jingles 4 yıl
Instagram'a yönelmeleri Facebook için sıkıntı değil zaten adamlar satın aldılar.


Facebook artık yavaş yavaş orta yaş platformu olma yolunda ilerliyor. İlk çıktığı zamanlardaki genç nesilin de büyük kısmı ya 25 yaşına yaklaştı ya da 30'a merdiven dayamış durumda. Mark efendi Facebook'un akıbetini iyi görmüş olacak ki Instagram'ı satın aldı. Şimdiki genç nesil de Facebook kullanıyor ama eskisi kadar aktif değil. Facebook güncelliğini yitirmiş durumda. MSN gibi olacak sonu. Ama bizim ülkemizde uzun yıllar yaşar. Sevildiğini hissediyor, canı sıkılıyor, karnı zil çalıyor saçma sapan paylaşımlar yapan bir zihniyet var.
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