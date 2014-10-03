Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Kullanıcıların en az yarısı bir kere akıllı telefonlarına zarar veriyor.

4 yıl
268
1
32
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Kullanıcıların en az yarısı bir kere akıllı telefonlarına zarar veriyor.

Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızın kazara yere düşmesi veya suya maruz kalması hiç istemediğimiz durumlardan. Bu durumlarda cihaz her halükarda zarar görüyor ve çok az bir kısmı sıfır hasar ile kurtulabiliyor.  

Piyasadaki pek çok aksesuar akıllı telefonların düştüğü esnada en az hasarla atlatmasını veya sudan korunmasını sağlıyor. Ancak yine de kullanıcıların mobil cihazlarına zarar vermesinin önüne geçemiyor. 

ZAGG tarafından ABD'de yapılan bir ankete göre katılımcıların en az yarısı akıllı telefonlarına bir şekilde. Bunların yarısı ise düşme sebebi ile ekranında çatlak veya kırık oluştuğunu belirtiyor.

Düşen ve zarar gören telefon sahiplerinin yaklaşık yarısı cihazı olduğu gibi kullanmaya devam etmiş. Üçte biri yeni bir cihaz ile değiştirmiş. Yüzde 20'si ise cihazını tamir ettirmiş. Yüzde ikilik kısmı ise daha eski bir telefona dönüş yapmış. Cihazını tamir ettiren kullanıcıların ortalama 144$ bedel ödediği belirtiliyor. Tabletlere baktığımızda ise kullanıcıların daha dikkatli kullandığı görülüyor. Ankete katılanların sadece dörtte biri tabletine zarar vermiş. 

Cihazların nasıl zarar gördüğü konusuna gelince akıllı telefon kullanıcılarının yarısı düşme sebebi ile dörtte biri de suya maruz kalma sebebi ile cihazlarına zarar vermiş. Katılımcıların yüzde 3'ünün akıllı telefonu ise tuvalete düşmüş. Bunların yarısı da cihazı tuvaletten çıkarıp kullanmaya devam etmiş.

Zarar gören tabletler konusunda ise yüzde 30 civarında kullanıcı cihazını düşürürken, yüzde 15 civarında kullanıcının ise çocukları cihaza zarar vermiş. Ankette en ilgi çeken sonuç ise katılımcıların yüzde 75'inin cihazın düşmesinden çok kaybolmasına karşı endişe duyduğunu belirtmesi olmuş. 

http://www.androidauthority.com/smartphone-owners-are-clumsy-532510/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nepasvior 4 yıl
yarısı mı? 3 ay geçmeden telefon kırıp değiştiriyoz nasıl yarısı? Eskiden nokia 3310 lar vardı sinirlendin mi telefondakine duvara furlatırdın gene birşey olmazdı, şimdi bunlar masadan düşse kırılıyor, bi de asabi adamsan yandın fırlar duvara da gör, trafikte kızdığı adamın arabasına iphone unu fırlatıp farını kıran arkadaşım bile var, ne yasısı? Hangi ülkede yaşıyomuş bu insanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 4 yıl
Asla Asla deme.
Dikkat et...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Akıllı telefon kırmak güzel oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgurkimil 4 yıl
Benim galaxy Ace vardı bir gün rehberi açabilmek için tam on dk uğraştım ve sonunda telefonu yere çarptım. Lanet olasıca kırılmadı ben de telefonu değiştirip eşime verdim kurtuldum

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nihilous 4 yıl ozgurkimil
ozgurkimil
Benim galaxy Ace vardı bir gün rehberi açabilmek için tam on dk uğraştım ve sonunda telefonu yere çarptım. Lanet olasıca kırılmadı ben de telefonu değiştirip eşime verdim kurtuldum



Hocam eşine yazık değil mi yahu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Galaxy s4 umu sayisizca yere düşürdüm ama bir gün geldi tam 30 cm den asfalta sol köşesi çarparak tan yere düştü ve sonuç, çatlak cam... Ama günlük kullanımımı etkilemiyor herseyi çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmutynk 4 yıl
heheh düşmeyen telefon yapsınlar o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnqelTR 4 yıl
Her yere dusurdum akldirdim sikinti yok:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Sırıtan Adam 4 yıl
Daha zarar vermedim Allah'a şükür. İnşallah öyle bir şey olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PLU 4 yıl
6 yıldır akıllı telefon kullanıyorum. Hiç yere düşürmedim. Telefonlarım ter temiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Gregory House 4 yıl
bizzat iphone parçalamışlığım var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 4 yıl
Huawei ideos x5'im şarj olurken yere düştü usb girişi bozuldu,kulaklık takılıyken yere düştü kulaklık girişi bozuldu.Bunlar bozulmasaydı bir yıl daha giderdi ama 64 bit işlemcili uygun fiyatlı bir telefon gelirse yenileyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynsemre1 4 yıl
Benim eski htc one v 2 metrelik duvardan aşağı düşürdüm altaki tuğlalara üstüne düştü telefona birşey olmadı ama tuğlanın üst tarafı kırıldı o günden beri ne kadar özensiz kullansamda telefona birşey olmadı hatta telefonun uc tarafıyla fındık dahi kırdığım oldu ama ekranda bile çizik yoktu taa ki bir gün anahtarımla aynı cebe koyana kadar telefonun ekranı baştan sona kalın bir çizgi şeklinde çizildi telefona tam olarak ne olucağını kestiremiyor insan hiç beklenmedik anda pert oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apple EARPODS ve iPhone 6 ile ''Şeker'' Tadında 4 yıl 2si1 "Büyükbaş" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Alcatel One Touch Hero 2'yi kullandık: Aksesuar zengini yeni akıllı telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim