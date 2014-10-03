Analiz : Kullanıcıların en az yarısı bir kere akıllı telefonlarına zarar veriyor.





Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızın kazara yere düşmesi veya suya maruz kalması hiç istemediğimiz durumlardan. Bu durumlarda cihaz her halükarda zarar görüyor ve çok az bir kısmı sıfır hasar ile kurtulabiliyor.





Piyasadaki pek çok aksesuar akıllı telefonların düştüğü esnada en az hasarla atlatmasını veya sudan korunmasını sağlıyor. Ancak yine de kullanıcıların mobil cihazlarına zarar vermesinin önüne geçemiyor.





ZAGG tarafından ABD'de yapılan bir ankete göre katılımcıların en az yarısı akıllı telefonlarına bir şekilde. Bunların yarısı ise düşme sebebi ile ekranında çatlak veya kırık oluştuğunu belirtiyor.





Düşen ve zarar gören telefon sahiplerinin yaklaşık yarısı cihazı olduğu gibi kullanmaya devam etmiş. Üçte biri yeni bir cihaz ile değiştirmiş. Yüzde 20'si ise cihazını tamir ettirmiş. Yüzde ikilik kısmı ise daha eski bir telefona dönüş yapmış. Cihazını tamir ettiren kullanıcıların ortalama 144$ bedel ödediği belirtiliyor. Tabletlere baktığımızda ise kullanıcıların daha dikkatli kullandığı görülüyor. Ankete katılanların sadece dörtte biri tabletine zarar vermiş.





Cihazların nasıl zarar gördüğü konusuna gelince akıllı telefon kullanıcılarının yarısı düşme sebebi ile dörtte biri de suya maruz kalma sebebi ile cihazlarına zarar vermiş. Katılımcıların yüzde 3'ünün akıllı telefonu ise tuvalete düşmüş. Bunların yarısı da cihazı tuvaletten çıkarıp kullanmaya devam etmiş.





Zarar gören tabletler konusunda ise yüzde 30 civarında kullanıcı cihazını düşürürken, yüzde 15 civarında kullanıcının ise çocukları cihaza zarar vermiş. Ankette en ilgi çeken sonuç ise katılımcıların yüzde 75'inin cihazın düşmesinden çok kaybolmasına karşı endişe duyduğunu belirtmesi olmuş.

http://www.androidauthority.com/smartphone-owners-are-clumsy-532510/