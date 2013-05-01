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Analiz : Microsoft, 2017 yılında Android lisanslarından 8.8 milyar dolar gelir elde edecek

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Microsoft, 2017 yılında Android lisanslarından 8.8 milyar dolar gelir elde edecek

Google'ın Android işletim sistemini bedelsiz olarak üretici ortaklarına dağıtmasına rağmen, platformda bulunan bazı özellikler nedeniyle Microsoft, Android üreticilerinden cihaz başına lisans bedeli tahsil ediyor. 

Bu özellikler, ClearType alt piksel işleme teknolojisi, resimler olmadan web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi, cihaz uygulamalarını güncel tutmaya yarayan bir teknoloji ve mail ile takvim bilgilerini senkronize eden Exchange ActiveSync teknolojisi şeklinde sıralanıyor. Microsoft kullanıma göre bunların bir kısmı veya hepsi için lisans bedeli talep ediyor.

Bugüne kadar 20 Android üreticisi ile masaya oturan ve ekosistemdeki cihazların yüzde 60'ından lisans bedeli alan Microsoft, bu cepheden önemli gelirler elde etmeye başladı. 

Trefis tarafından yapılan bir analize göre, yılın ilk çeyreğinde sadece HTC ve Samsung'dan Microsoft 790 milyon dolar lisans bedeli elde etti. Android cihaz satışlarının büyümesi en çok Microsoft'a gelir getiriyor. 

2017 yılında yıllık bazda Android cihaz üretiminin 1.5 milyar adede ulaşacağı öngörülüyor. Microsoft'un ekosistemin yüzde 50'inden bedel aldığı düşünüldüğünde, belirtilen yılda 5.9 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Yüzde 75'inden bedel aldığı düşünüldüğünde ise bedel 8.8 milyar dolara ulaşıyor. Microsoft'un ekosistemin yüzde 80'ine erişmeyi planladığını sık sık dile getirmesi, herhangi bir yatırım yapmaksızın firmanın milyarlarca dolar gelir elde edeceğine işaret ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-could-earn-8.8-billion-from-Android-licenses-by-2017_id42517 Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen
erkank53
konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. microsoft yalakaları o kadar çok ki bu forumda..

Adamlar en azından oturup anlaşıyor. Apple gibi soluğu mahkemede alıp cihazın satışını yasaklatmaya kalkmıyor.
erkank53konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. micro...
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KUM23 6 yıl
işte iş adamları işte teknoloji bizim iş adamlarıda reklamlara çıkar üniversitelerde gençlere deneyimlerini anlatırlar ve işte ülkemizin hali
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What a Goal 6 yıl
Baktılar telefondan kazanamıcaz bari lisanstan vurak parayı
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darkaura 6 yıl
yenilik yapanlarin haklarini koruyarak insanlari yenilige tesvik etmesi gerek patent kanunlari bugun tam tersine yenilikleirn yayilmasina engel oluyor. patent yasalarinin ciddi sekilde elden gecmesi gerek. bilgisayar teknolojileri cok hizli ilerleyip degisiyor, eski kanunlardaki patent surelerinin kisaltilmasi gerek. ayrica her orta zekali insanin dusunup emek harcamadan yapabilcegi seyler icin patent verilmemeli. bazi uyanik sirketler bir isi yapmanin butun yollarini genis cerceveli patenlerle tapulamayi is kolu haline getirmis durumda. ama isin aci yani bu kanunlari duzenlemesi gereken hukukcular bu sistemden en buyuk kaymak yiyen kisim.
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Y-ZiyA 6 yıl
Kendilerine bol kazançlar diliyoruz. Başkalarının geliştirdiği platform üzerinden royalty almak gibisi yoktur herhalde. Windows 8 zaten istenilen çıkışı yakalayamadı bence microsoft da Android'e destek versin :D
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murdocklawless 6 yıl
ekranlar olmuş full hd, artık clear type teknolojisine gerek yok mesela. hatta google isterse bu teknolojileri bertaraf edip kendi teknolojisini üretip kullanabilir.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
erkank53
konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. microsoft yalakaları o kadar çok ki bu forumda..

kullandığınız dil başta yorumunuz yanlış. haberde microsoft'un nelerden ücret aldığı yazıyor. tekrar etmeye gerek yok dikkali okumanız yeter. adam kendi geliştirdiği yazılımlardan para almayacaksa bir yazılım şirketi nasıl ve nereden para kazanacak? biraz makul düşünün.
ayrıca forumda ms yalakaları varmış? kimdir onlar? sanki dh forumlarında beni överseniz ms o 5 milyardan para vercem gelin yalakalık yapın diyor. her teknoloji markalarının altına sevip sevememenize göre siyasi tartışma ortamına çevirmeyin şu forumu artık! seninki kötü benimki iyi... nedir bu? hepsinin tek derdi para para para. sizi zerre bi tarafına takan yok. beğenirsen alırsın beğenmezsen almazsın. bu kadar basit.
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Ceqa 6 yıl
ilk çeyrekte 790 milyon dolar mı ohaaa
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yc#1 6 yıl en beğenilen
erkank53
konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. microsoft yalakaları o kadar çok ki bu forumda..

Adamlar en azından oturup anlaşıyor. Apple gibi soluğu mahkemede alıp cihazın satışını yasaklatmaya kalkmıyor.
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darkaura 6 yıl
"yeni lamborghini icin para bitiktircem."
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

"tamam. haloldu :)"
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Erkansins 6 yıl
konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. microsoft yalakaları o kadar çok ki bu forumda..
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Conflex 6 yıl Erkansins
erkank53
konu apple olunca burada mangalda kül bırakmazlar. asıl kan emici firma microsoft bunu ne zaman görüceksiniz çok merak ediyorum. microsoft yalakaları o kadar çok ki bu forumda..

bu yazılanlardan microsoftun kan emici olduğunu nasıl çıkardın [>:]
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danGerfuLL 6 yıl
O para bizim cepten cikiyor. Samsung ve HTC, Microsoft ile anlassa ne olur perakende fiyati 5 $ artirsa yeter.
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LightningRaven 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

O para bizim cepten cikiyor. Samsung ve HTC, Microsoft ile anlassa ne olur perakende fiyati 5 $ artirsa yeter.

Rüyadan uyan. HTC SAMSUNG MİCROSOFT




40 android telefon / 2 lumia
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