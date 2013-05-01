Analiz : Microsoft, 2017 yılında Android lisanslarından 8.8 milyar dolar gelir elde edecek





Google'ın Android işletim sistemini bedelsiz olarak üretici ortaklarına dağıtmasına rağmen, platformda bulunan bazı özellikler nedeniyle Microsoft, Android üreticilerinden cihaz başına lisans bedeli tahsil ediyor.





Bu özellikler, ClearType alt piksel işleme teknolojisi, resimler olmadan web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi, cihaz uygulamalarını güncel tutmaya yarayan bir teknoloji ve mail ile takvim bilgilerini senkronize eden Exchange ActiveSync teknolojisi şeklinde sıralanıyor. Microsoft kullanıma göre bunların bir kısmı veya hepsi için lisans bedeli talep ediyor.





Bugüne kadar 20 Android üreticisi ile masaya oturan ve ekosistemdeki cihazların yüzde 60'ından lisans bedeli alan Microsoft, bu cepheden önemli gelirler elde etmeye başladı.





Trefis tarafından yapılan bir analize göre, yılın ilk çeyreğinde sadece HTC ve Samsung'dan Microsoft 790 milyon dolar lisans bedeli elde etti. Android cihaz satışlarının büyümesi en çok Microsoft'a gelir getiriyor.





2017 yılında yıllık bazda Android cihaz üretiminin 1.5 milyar adede ulaşacağı öngörülüyor. Microsoft'un ekosistemin yüzde 50'inden bedel aldığı düşünüldüğünde, belirtilen yılda 5.9 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Yüzde 75'inden bedel aldığı düşünüldüğünde ise bedel 8.8 milyar dolara ulaşıyor. Microsoft'un ekosistemin yüzde 80'ine erişmeyi planladığını sık sık dile getirmesi, herhangi bir yatırım yapmaksızın firmanın milyarlarca dolar gelir elde edeceğine işaret ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-could-earn-8.8-billion-from-Android-licenses-by-2017_id42517