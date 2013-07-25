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Analiz : Samsung 23.4 milyon adet Galaxy S4 satışı yaptı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung 23.4 milyon adet Galaxy S4 satışı yaptı

Samsung'un Mart ayında tanıttığı ve Nisan sonunda piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli Galaxy S4, aylık 10 milyon sevkiyat iddiası ile satışa çıkmış ve yatırımcıların da beklentilerini artırmalarına neden olmuştu. 

Bu süre zarfında ilk iki ay bu sözünü tutan Galaxy S4, hedefi tutturamayacağı yönündeki eleştirileri de kırmıştı. Ancak son analizler Samsung'un gitgide hedefinden uzaklaştığını gösteriyor.

Trendforce'un yılın ikinci çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarının nabzını tuttuğu analize göre; pazarda toplam 221 milyon akıllı telefon satıldı ve önceki çeyrekten yüzde 6.6, geçen yıl aynı dönemden yüzde 31.4 daha fazla satış yapılmış oldu. Yıl genelinde toplam akıllı telefon sevkiyatının 928 milyona yükselmesi ve yüzde 32 yıl bazında artış yaşaması bekleniyor.

Tüketici tarafında ise üst seviye akıllı telefonlara olan ilgi azalma eğiliminde. Tüketici daha çok orta ve orta üst seviye cihazlara yönelmiş durumda. 

İkinci çeyrekte 71 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Samsung yeni bir rekora imza atarken, firmanın hali hazırda 23.4 milyon Galaxy S4 satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Firma tarafından aksi belirtilmezse, aylık 10 milyon sevkiyat rakamının bu aydan sonra artık geçerliliğini kaybettiği söylenebilir. Analiz Samsung'un orta seviye akıllı telefon satışları ile yükselişini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Trendforce, üçüncü çeyrek sonunda orta seviye akıllı telefon satışlarının yüzde 8.6 artarak 130 milyona çıkacağını tahmin ediyor. Bu rakam aynı dönemde sevkiyatı yapılan tüm akıllı telefonların yüzde 50'sini oluşturacak. 

Apple ise ikinci çeyrekte tahminlere göre 22 milyon iPhone 5 satışı gerçekleştirdi. Bu çeyrekte pazar payını yüzde 12.1'e gerileten Apple eğer tedbir almazsa yılın ikinci yarısında satış performansı açısından tehlikeye girebilir. 

http://press.trendforce.com/en/node/5765 Yorum Yaz
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esqhia 5 yıl en beğenilen
Piyasa doydu artık.Alanlar da telefonlarını yenileyen ya da değiştirenler.Yoksa bu kadar yeni kullanıcıyı nereden bulacak.
s3 50 milyondan fazla sattı
s4 100 milyon satar diye bekleyenler,
s5 de 150 milyon satar diye beklentiye girer.

Ki bunun daha iphone htc nokiası falan var ki gerçekten hayalden öteye gitmeyen rakamlar.Piyasada her sene bu kadar yeni telefon alan çıkmaz.İstisna iphone olur belki ama orada da birçok faktör söz konusu,herneyse.S4 ün fiyatı düştükçe daha çok satacak o da ayrı konu tabi,ya da samsung klasiği.
Piyasa doydu artık.Alanlar da telefonlarını yenileyen ya da değiştirenler.Yoksa bu kadar yeni kullanıcıyı nereden bulacak.s3 50 milyondan fazla sattı
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl snomask
snomask
s4'ün tipine laf atanlar ne kullanıyor merak ediyorum.

Htc one
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DH Misafiri 5 yıl
Şunu Htc one ile olan karşılaştırmasını bir yaparsanız yeni güncellememi bekliyorsunuz anlamadım
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daedlus 5 yıl
HTC nin bu kadar çok satmasını daha çok isterdim.
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cumur 5 yıl
daha öncede yazmıştım yine yazıyorum hersene telefon çıkarmanın mantığı bitti diye, artık koyacak bişey bulamıyorlar bulsalarda bi eski modelide zaten yeni oda güncel telefon çöplüğe dönecek ortalık yakın zamanda
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r4deon 5 yıl
Michael Joseph Jackson
Orijinalden alıntı: snomasks4ün tipine laf atanlar ne kullanıyor merak ediyorum.
sony xperia z

bu cevap cok fena oldu :)
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DH Misafiri 5 yıl
Herhangi bir telefonun ne kadar sattıgı neden umrunuzda?
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sis651 5 yıl
Sadece bir markanın bir ürünü 23 milyon satmış. Diğer markaların ürünleri de tonla satıyor. Abi bu Dünya'da ne kadar zengin insan varmış ya. Bense Afrika'da falan hala kıtlık olduğunu sanıyordum. Tek işsiz benmişim meğer. :D
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nomenore 5 yıl
Banada satti aldim :) simdi ben satmaya calisiyorum :)
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stalker(1979) 5 yıl
VoldroY

DH Misafiri@Voldro Y bırak ikinci eli birinci elde değer kaybediyor 2000 lira olan teelefon 1.500e düştü
Hocam o zaten saka gibi bir olay telefonu 2000 e aliyorsun 2 ay sonra 1500 e dusuyor boyle bir sey yok.Iphone bu nedenle cok sevdigim bir telefon onca eksisine ragmen.Apple note gibi bir telefon yapsa bir daha Samsung a geri donmem gibi geliyor.


Arkadaşlar inadına mı? söylüyorsunuz Telefonun 2000 lira'dan 1500 liraya düştüğünü söylüyorsunuz. 1500 TL'lik S4'ler Distribütör garantili değil paralel ithalat ile geliyor. Yani Ülkemizin kazık vergilendirmesinden geçmeden geldikleri için o kadar ucuz Bozulursa SAmsung Türkiyeden garantili değiller. Neden anlamamak da ısrar ediyorsunuz ki???

Fiyatın bu kadar düşmesine sebep Paralel ithalat firmalarıdır. Birilerini suçlayacaksanız Paralet ithalat yapan şirketleri suçlayın


Not: S5 çıkana kadar samsung galaxy s4 100 milyon satamasa da eminim 70 milyon adet satacaktır.
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VoldroY 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

VoldroY

DH Misafiri@Voldro Y bırak ikinci eli birinci elde değer kaybediyor 2000 lira olan teelefon 1.500e düştü
Hocam o zaten saka gibi bir olay telefonu 2000 e aliyorsun 2 ay sonra 1500 e dusuyor boyle bir sey yok.Iphone bu nedenle cok sevdigim bir telefon onca eksisine ragmen.Apple note gibi bir telefon yapsa bir daha Samsung a geri donmem gibi geliyor.


Arkadaşlar inadına mı? söylüyorsunuz Telefonun 2000 lira'dan 1500 liraya düştüğünü söylüyorsunuz. 1500 TL'lik S4'ler Distribütör garantili değil paralel ithalat ile geliyor. Yani Ülkemizin kazık vergilendirmesinden geçmeden geldikleri için o kadar ucuz Bozulursa SAmsung Türkiyeden garantili değiller. Neden anlamamak da ısrar ediyorsunuz ki???

Fiyatın bu kadar düşmesine sebep Paralel ithalat firmalarıdır. Birilerini suçlayacaksanız Paralet ithalat yapan şirketleri suçlayın


Not: S5 çıkana kadar samsung galaxy s4 100 milyon satamasa da eminim 70 milyon adet satacaktır.


iPhone 5 aldım ve sattım.ikinci elde ciddi bir değer kaybı yaşamadı.Dattığım hafta da gittim note 2 aldım 1900 liraya.

Daha sonra ipad i satıp galaxy note 10.1 aldım.alırken,note'u aldığım mağazadan almıştım ve bir baktığımda 1599 a düştüğünü gördüm aradan 2 ay ya geçmişti ya geçmemişti halbu ki.

Şu anda ise fiyatlar malum.oysa ki iphone öyle değil.hala düşmedi fiyatları.anlamamakta ısrar ettiğim durum nedir anlamadım dostum,s4 ler de aynı durum var s3 de vardı,note 2 de zaten malum olayı anlattım sana.Yine önemli değil ben seversem çıktığında alırım hiç sorun olmaz,sadece iPhone gibi fiyat konusunda istikrarı korusa daha iyi olurdu.Paralel ithalat iPhone'da yok mu sanıyorsun?

Apple'ın Türkiye'de bu fiyat konusundaki istikrarı bir numara.Bana kalırsa da nedeni tek model olması.S4 çıktı,onun versiyonları türedi,S4 mini çıktı.Galaxy Win'i çıkardı,Mega'yı çıkardı.Onun da 2 versiyonu var.Note 2'nin yeni bir versiyonu çıkacak ki düşün Note 3 geliyor.

Samsung bir model çöplüğü yaratıyor bunun farkında değil.Win mi alayım,Note 3 ü mü bekleyeyim,yeni çıkan Note 2 yi mi alsam,S4 mü alsam,aaa Active'si daha güzelmiş...Bir ton model var kafa gidiyor.Bir de bu fiyatları iyice aşağıya çekiyor ne yazık ki.
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unflattering 5 yıl
23.4 milyon mu samsung kendi ile yarışıyor
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__Nikolaus__ 5 yıl
Bu kadar satması gayet normal , 2000 le piyasaya çıktı su an 1500 , daha fazla satmak ıcın 3 4 aya 1200 e indirir Samsung fiyatları , her zaman ki Samsung işte.
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Leskodjer 5 yıl
Fazla uçmuşlardı zaten neye dayanarak 100 milyon dediler onuda anlamadım
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burakesan 5 yıl
esqhia
Piyasa doydu artık.Alanlar da telefonlarını yenileyen ya da değiştirenler.Yoksa bu kadar yeni kullanıcıyı nereden bulacak. s3 50 milyondan fazla sattı s4 100 milyon satar diye bekleyenler, s5 de 150 milyon satar diye beklentiye girer. Ki bunun daha iphone htc nokiası falan var ki gerçekten hayalden öteye gitmeyen rakamlar.Piyasada her sene bu kadar yeni telefon alan çıkmaz.İstisna iphone olur belki ama orada da birçok faktör söz konusu,herneyse.S4 ün fiyatı düştükçe daha çok satacak o da ayrı konu tabi,ya da samsung klasiği.

Mesela ben Snapdragon 800 ve diğer varyantlarının çıkışıyla Exynos versiyonundaki indirimi bekliyorum. Performans çıtası zaten belirli bir noktaya geldi. Bu cihazlar üzerinde Encode veya Render yapacak halimiz yok. Elimizde bu kadar işlem gücü ve ram varken artık daha stabil Android arayışında olmalıyız; daha güçlü telefon arayışında değil.
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