Analiz : Samsung 23.4 milyon adet Galaxy S4 satışı yaptı





Samsung'un Mart ayında tanıttığı ve Nisan sonunda piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli Galaxy S4, aylık 10 milyon sevkiyat iddiası ile satışa çıkmış ve yatırımcıların da beklentilerini artırmalarına neden olmuştu.





Bu süre zarfında ilk iki ay bu sözünü tutan Galaxy S4, hedefi tutturamayacağı yönündeki eleştirileri de kırmıştı. Ancak son analizler Samsung'un gitgide hedefinden uzaklaştığını gösteriyor.





Trendforce'un yılın ikinci çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarının nabzını tuttuğu analize göre; pazarda toplam 221 milyon akıllı telefon satıldı ve önceki çeyrekten yüzde 6.6, geçen yıl aynı dönemden yüzde 31.4 daha fazla satış yapılmış oldu. Yıl genelinde toplam akıllı telefon sevkiyatının 928 milyona yükselmesi ve yüzde 32 yıl bazında artış yaşaması bekleniyor.





Tüketici tarafında ise üst seviye akıllı telefonlara olan ilgi azalma eğiliminde. Tüketici daha çok orta ve orta üst seviye cihazlara yönelmiş durumda.





İkinci çeyrekte 71 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Samsung yeni bir rekora imza atarken, firmanın hali hazırda 23.4 milyon Galaxy S4 satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Firma tarafından aksi belirtilmezse, aylık 10 milyon sevkiyat rakamının bu aydan sonra artık geçerliliğini kaybettiği söylenebilir. Analiz Samsung'un orta seviye akıllı telefon satışları ile yükselişini sürdürdüğünü ifade ediyor.





Trendforce, üçüncü çeyrek sonunda orta seviye akıllı telefon satışlarının yüzde 8.6 artarak 130 milyona çıkacağını tahmin ediyor. Bu rakam aynı dönemde sevkiyatı yapılan tüm akıllı telefonların yüzde 50'sini oluşturacak.





Apple ise ikinci çeyrekte tahminlere göre 22 milyon iPhone 5 satışı gerçekleştirdi. Bu çeyrekte pazar payını yüzde 12.1'e gerileten Apple eğer tedbir almazsa yılın ikinci yarısında satış performansı açısından tehlikeye girebilir.

http://press.trendforce.com/en/node/5765