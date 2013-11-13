Analiz : Samsung cihazları Android dünyasının yüzde 63'üne hakim





Mobil cihaz pazarında her geçen çeyrek satışlarını daha da artıran Samsung, Android ekosisteminin tak hakim gücü haline gelmeye başladı. Galaxy serisi üst seviye akıllı telefonları ile satış rekorları kıran Samsung, rakiplerinden neredeyse hiç bir ciddi rekabet görmüyor.





Localytics tarafından yapılan Kasım ayında yapılan bir analize göre Samsung mobil cihazları Android ekosisteminin yüzde 63.3'ünü eline geçirmiş durumda. En yakın rakibi HTC ise yüzde 6.5 pazar payına sahip. Samsung dışındaki tüm Android üreticilerinin pazar payı toplandığında yüzde 25 gibi bir dilim ortaya çıkıyor ki Samsung bu toplamın iki katından fazla bir orana sahip.





En çok satan 10 Android akıllı telefonu listesinde Galaxy S3 ilk sırada yer alırken onu Galaxy S4 ve Galaxy S2 takip ediyor. Listedeki 8 modelin Samsung'a ait olduğu dikkat çekerken, HTC One modeli sekizinci, Droid Razr modeli ise dokuzuncu sıradan kendisine yer bulabiliyor.





Samsung, en çok satan 10 Android tablet listesinde de yarı yarıya bir hakimiyet kurmuş durumda. Geçen senenin modelleri Galaxy Tab 2 7 ilk sırada iken, Galaxy Tab 2 10.1 ikinci sıraya yerleşiyor. Bu ikiliye en ciddi rakip ise üçüncü sıradaki Nexus 7 ve dördüncü sıradaki Kindle Fire HD 7 oluyor. Samsung'un bu listede 5 modeli bulunurken, Amazon ve Barnes&Noble ikişer modelle onu takip ediyor.





Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefon ve tablet modellerine ciddi bir rakibin olmaması nedeniyle pazar paylarında büyük farklar ortaya çıkıyor. Sony ve HTC firmaları iddialı akıllı telefonlar piyasaya sürse de satış anlamında Samsung'a rakip olabilmiş değiller. Bu bakımdan Samsung'un uzun bir süre bu hakimiyeti kimseye bırakmayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-phones-account-for-nearly-two-thirds-of-all-Android-phones-research-says_id49262