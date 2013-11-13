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Analiz : Samsung cihazları Android dünyasının yüzde 63'üne hakim

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung cihazları Android dünyasının yüzde 63'üne hakim

Mobil cihaz pazarında her geçen çeyrek satışlarını daha da artıran Samsung, Android ekosisteminin tak hakim gücü haline gelmeye başladı. Galaxy serisi üst seviye akıllı telefonları ile satış rekorları kıran Samsung, rakiplerinden neredeyse hiç bir ciddi rekabet görmüyor.

Localytics tarafından yapılan Kasım ayında yapılan bir analize göre Samsung mobil cihazları Android ekosisteminin yüzde 63.3'ünü eline geçirmiş durumda. En yakın rakibi HTC ise yüzde 6.5 pazar payına sahip. Samsung dışındaki tüm Android üreticilerinin pazar payı toplandığında yüzde 25 gibi bir dilim ortaya çıkıyor ki Samsung bu toplamın iki katından fazla bir orana sahip.

En çok satan 10 Android akıllı telefonu listesinde Galaxy S3 ilk sırada yer alırken onu Galaxy S4 ve Galaxy S2 takip ediyor. Listedeki 8 modelin Samsung'a ait olduğu dikkat çekerken, HTC One modeli sekizinci, Droid Razr modeli ise dokuzuncu sıradan kendisine yer bulabiliyor.

Samsung, en çok satan 10 Android tablet listesinde de yarı yarıya bir hakimiyet kurmuş durumda. Geçen senenin modelleri Galaxy Tab 2 7 ilk sırada iken, Galaxy Tab 2 10.1 ikinci sıraya yerleşiyor. Bu ikiliye en ciddi rakip ise üçüncü sıradaki Nexus 7 ve dördüncü sıradaki Kindle Fire HD 7 oluyor. Samsung'un bu listede 5 modeli bulunurken, Amazon ve Barnes&Noble ikişer modelle onu takip ediyor.

Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefon ve tablet modellerine ciddi bir rakibin olmaması nedeniyle pazar paylarında büyük farklar ortaya çıkıyor. Sony ve HTC firmaları iddialı akıllı telefonlar piyasaya sürse de satış anlamında Samsung'a rakip olabilmiş değiller. Bu bakımdan Samsung'un uzun bir süre bu hakimiyeti kimseye bırakmayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-phones-account-for-nearly-two-thirds-of-all-Android-phones-research-says_id49262 Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
samsung un dogru yaptigi isler var ama bu tablo onun basarisindan cok rakiplerinin hatalarindan kaynaklaniyor. son htc one max ornegi. tepeye guresecek bir modeli niye gecen senenin islemcisiyle cikarirsin anlasikcak gibi degil. keza sony, elinde dunyanin en iyi ekran ve ses teknolojileri olan bir sirket neden tepe modelinde ikinci sinif ekranlar kullanir, niye kulaklari senlendircek bir ses chipi ekleyip fark yaratmaz. nokia tamamen ayri hikaye. olusu bile bu kadar taraftar toplarken ayni kalitede android telefonunun nasil satacagini dusunemiyorum. keza lg de ciddi hatalar yapti ama aralarinda hatalarindan ders cikaran bir tek lg gibi. yeni modelleri gercektenden harika. ayni serinin devamini getirir ve guncellemeyede gerekli onemi verirse pazarini hizla buyutecektir.
samsung un dogru yaptigi isler var ama bu tablo onun basarisindan cok rakiplerinin hatalarindan kaynaklaniyor. son htc one max ornegi. tepeye guresecek bir mode...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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DSGNRY 5 yıl
touchwizden vazgeçsin %95lere vuracak… sense arayüzü için htc alan biliyorum...
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PwaGG 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
Nokia'nın olmadığı yarışta Samsung'un payının bir önemi yok. Nokia yarın Lumia serisine android yüklenebilir desin Samsung batar.

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Kesin kesin :D
e-MilitaristNokia'nın olmadığı yarışta Samsung'un payının bir önemi yok. Nokia yarın Lumia serisine android yüklenebilir desin Samsung batar....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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TrMhMt 5 yıl
Plastigin gucu bu olsa gerek.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu android en çok samsunga yaradı
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kemaloztin 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
şu android en çok samsunga yaradı

Aynen samsung android sayesinde kalkındı
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Backstreet 5 yıl
O kadar cihaz çıkartırsa peşpeşe, hakimi olur tabi, Samsung kadar telefon üstüne telefon çıkartan başka bir firma varmı arkadaşlar? Doğruya doğru...
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HAAltuntas 5 yıl
Reklam ve marka bilinirliği birleşince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Ama Samsung'un bunun hakkını verdiğini söylemek güç.

Malzeme kalitesi, güncellik gibi.
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kpln04 5 yıl
e-Militarist
Orijinalden alıntı: Krone
Orijinalden alıntı: e-Militarist Nokianın olmadığı yarışta Samsungun payının bir önemi yok. Nokia yarın Lumia serisine android yüklenebilir desin Samsung batar.
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store.donanimhaber.com/...
Kardeşim Nokia iyi güzel ama bu kadar abartmayın yahu. Ne özelliği varda insanlar Samsung yerine Nokia yı tercih etsinler ? Bir telefon alıncaksa sırf kamerası iyi diye alınamaz herhalde ?
Oyun özelliği var kardeş Crumble Zone 8.11.2013 5 Lira www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/crumble-zone/4d036655-c31f-4dcd-ab11-478409adf31f
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dark-lands/d006e5c7-731f-4e06-8807-ed119999ccfc
Asphalt 8: Airborne www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/asphalt-8-airborne/3a9e6a13-433b-495d-879e-d4704fb40703
Daha ekleyeyim mi son 1-2 gün içinde çıkan oyunları? Edit: Bu arada cevap haklarımı kullanıyorum. Konu dışına ara sıra çıkıyoruz ama cevap hakkımı kullanmam lazım. Soru soruluyor cevap veriyorum. Alıntı yapılıyor cevap veriyorum. Ne demişler? Fikirler ölmez Hadi öldürün benim fikirlerimi öldürebiliyorsanız. Hadi isterseniz bu mesajıma 100 kişi katılmayın bakalım ben düşünmekten, düşündüğümü yazmaktan vazgeçecek miyim bakalım?

kapışalım mı forum.donanimhaber.com/...
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e-Militarist 5 yıl kpln04
Siz başlayın ben geliyorum.

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Edit: Kaplumbağa wp oluyore.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Keşke Nokia Android pazarına giriş yapsa. Rekabet hiç olmadığı kadar kızışır ve eminim HTC'yi ikiye katlayarak Samsung'un en ciddi rakibi olur. Hele bir de stock android telefon çıkarıp o muazzam kamerasını yerleştirirse, of diyorum.
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SilverBallers 5 yıl
turkeytv
Samsung kendi isletm sistmini neden yapmiyor?

Samsungun Tizen işletim sistemi var.
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cezaboy 5 yıl
masculine
her yerde etkinlik lansman reklam ne desen var. haliyle bilinen bir marka , sevmediğim tarafları aşırı telefon üretmeleri amerika kore oldumu snapdragon diğerlerine exynos ayrıca s2 skyrocket hercules 1 gb normal s2 768 mi neydi s2 9100 g yi hiç saymıyorum bile s3 lte 2 gb s3 normal 1 gb fakat exynos olayı hala can sıkıcı boyutta 4k dan vazgeçtim 4g olsa bari.

Türkiye de 4g yokki işlemcide o özellik olsa ne yazar?
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srsy 5 yıl cezaboy
cezaboy

masculine

her yerde etkinlik lansman reklam ne desen var. haliyle bilinen bir marka , sevmediğim tarafları aşırı telefon üretmeleri amerika kore oldumu snapdragon diğerlerine exynos ayrıca s2 skyrocket hercules 1 gb normal s2 768 mi neydi s2 9100 g yi hiç saymıyorum bile s3 lte 2 gb s3 normal 1 gb fakat exynos olayı hala can sıkıcı boyutta 4k dan vazgeçtim 4g olsa bari.


Türkiye de 4g yokki işlemcide o özellik olsa ne yazar?

3G li internetin hızı zaten belirli istasyonlar yüzünden çekme performansıda öyle. Şimdi 4G istrmeden önce biz 3G nin tam randimanli ve her yerde iyi çekmesi daha mantıklı olur gibi. Operatörlerin fiyatlarını düşünemiyorum çekecekleri reklamlarida :D
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doctor5945 5 yıl
darkaura
samsung un dogru yaptigi isler var ama bu tablo onun basarisindan cok rakiplerinin hatalarindan kaynaklaniyor. son htc one max ornegi. tepeye guresecek bir modeli niye gecen senenin islemcisiyle cikarirsin anlasikcak gibi degil. keza sony, elinde dunyanin en iyi ekran ve ses teknolojileri olan bir sirket neden tepe modelinde ikinci sinif ekranlar kullanir, niye kulaklari senlendircek bir ses chipi ekleyip fark yaratmaz. nokia tamamen ayri hikaye. olusu bile bu kadar taraftar toplarken ayni kalitede android telefonunun nasil satacagini dusunemiyorum. keza lg de ciddi hatalar yapti ama aralarinda hatalarindan ders cikaran bir tek lg gibi. yeni modelleri gercektenden harika. ayni serinin devamini getirir ve guncellemeyede gerekli onemi verirse pazarini hizla buyutecektir.

çunkü snapdragon s800 ü one ın 2.serisine koyacak bu sene one tek amiral gemimiz olacak dediler.Aksi oldugunu varsayalım yorumlar soyle olacaktı sene basında one cıktıgında uzerıne model cıkartmayacagız demıslerdı htc yıne bızı piç gibi ortada bıraktı guvenılmez bu htc ye bırdaha asla htc almam yalanmı...
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khytr89 5 yıl doctor5945
doctor5945
darkaura
samsung un dogru yaptigi isler var ama bu tablo onun basarisindan cok rakiplerinin hatalarindan kaynaklaniyor. son htc one max ornegi. tepeye guresecek bir modeli niye gecen senenin islemcisiyle cikarirsin anlasikcak gibi degil. keza sony, elinde dunyanin en iyi ekran ve ses teknolojileri olan bir sirket neden tepe modelinde ikinci sinif ekranlar kullanir, niye kulaklari senlendircek bir ses chipi ekleyip fark yaratmaz. nokia tamamen ayri hikaye. olusu bile bu kadar taraftar toplarken ayni kalitede android telefonunun nasil satacagini dusunemiyorum. keza lg de ciddi hatalar yapti ama aralarinda hatalarindan ders cikaran bir tek lg gibi. yeni modelleri gercektenden harika. ayni serinin devamini getirir ve guncellemeyede gerekli onemi verirse pazarini hizla buyutecektir.

çunkü snapdragon s800 ü one ın 2.serisine koyacak bu sene one tek amiral gemimiz olacak dediler.Aksi oldugunu varsayalım yorumlar soyle olacaktı sene basında one cıktıgında uzerıne model cıkartmayacagız demıslerdı htc yıne bızı piç gibi ortada bıraktı guvenılmez bu htc ye bırdaha asla htc almam yalanmı...

S1000 ciktiginda s800 koysa ne yazar :/ htc geriden geliyor :s
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khytr89 5 yıl
Htc ve sony yenilikci degil, lg hafiza karti koymaz, huawei 40nm islemci koyar sonrada derler samsung niye onde :s
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