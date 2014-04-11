Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Samsung tablet pazarında Apple'a yaklaştı

5 yıl
411
1
49
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Samsung tablet pazarında Apple'a yaklaştı

Mobil cihaz üreticilerinin yılın ilk üç aylık mali tablosunu bu ay sonuna doğru duyurmaya başlaması beklenirken, özellikle tablet pazarında önemli gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Geçen yılın son çeyreğinde 26 milyon iPad satan Apple pazarın yüzde 34'üne hakim olurken, 13.8-14 milyon arasında tablet satışı yapan Samsung da yüzde 18 civarında bir pazar payı elde etmişti. Aradaki 16 puanlık farkın yılın ilk çeyreğinde azalması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre 200 000 adet daha fazla tablet satışı yaparak pazar payını yüzde 20-23 bandına çekti. Apple'ın tablet satışı ile ilgili net bilgiler bulunmazken, uzmanlar Samsung ile arasında en fazla 7-9 puan fark olacağını düşünüyor.

Yıl genelinde Samsung'un hedefi 60 milyon tablet satışı olarak belirtilmişti ve bu hedefini aşabileceği konuşuluyor. Yeni Pro serisi tabletler, Galaxy Tab3 Lite, Galaxy Tab 4 serisi tabletler firmanın pazardaki itici gücü olacak.

Geçen yıl baz alındığında Apple ve Samsung arasında yüzde 36-yüzde 19 şeklinde bir sıralama mevcuttu. Eğer bu yıl Samsung hedeflerine ulaşırsa aradaki fark 5 puana kadar düşmüş olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-sees-increased-tablet-market-share-but-Apple-is-still-the-king-in-the-castle_id54988 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Adamlar ipad'in satış adedi kadar model çıkardıkları için normal bir durum.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by__metallica 5 yıl
iPad air tek kelimeyle mükemmel bir cihaz. iPad almadan önce arkadaşımdan ödünç alıp 2012 model bir samsung tablet de kullanmıştım. 2. Gün sonunda geri vermiştim. Yüksek miktarda para vermeye değmeyeceğini düşündüm. iPad için paraya kıydım ve iPad Air elimden düşmüyor. Telefonu tamamen unuttum. Hatta masaüstü pc yi kullanım sürem ciddi oranda düştü. Tablet konusunda samsung ve androidin çoook fırın ekmek yemesi lazım.
iPad air tek kelimeyle mükemmel bir cihaz. iPad almadan önce arkadaşımdan ödünç alıp 2012 model bir samsung tablet de kullanmıştım. 2. Gün sonunda geri vermişti...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinoka 5 yıl
Burada herkes ipad diyor ama, android'in esnekliği yok. Ben tablet'i multimedia cihazı olarak gördüğüm için,
1)her türlü video formatını dönüştürmeden oynatabildiği için
2)sd card, usb-otg ile usb bellek ile hafıza kapasitesii artırıldığı için
android tabletler bana daha cazip geliyor.
Sadece internet ve oyun amaç ise ipad daha iyi tabiki.(fiyat olayını katmasak tabi)
Burada herkes ipad diyor ama, android'in esnekliği yok. Ben tablet'i multimedia cihazı olarak gördüğüm için,1)her türlü video formatını dönüştürmeden oyna...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALBAY 5 yıl
Ipad air ile 2014 edition arasında kalmıştım. Gittim samsung aldım ve iyi ki almışım diyorum.Burda fanların yazdıklarını inanmayın derim gidin cihazları inceleyin.Apple almış olsaydım aşağıdakileri yapamayacaktım.

-Ekran paylaşımı (tv ile)
-Klavye ve maus bağlama
-Bluetooth
-Kızılötesi
-Multitasking
-S Pen
-Flaşlı 8mp kamera (airde flaş yok ve kamera 5mp)
-Flash disk ve harici hdd bağlama
-2560x1600 ekran çözünürlüğü
-Samsung marka tablet ve telefonlarla wifi direct üzerinden ışık hızında dosya paylaşımı
-Flash player
-Micro sd kart slotu olması (64gb kadar)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuna günendi 5 yıl
ben sony fanıyım ama tablette seçimim ipad mini oldu çünkü teknolojiden elektronikten anlıyorum tablette ipad in verdiği konforu veremez android tabletler telefonlar için seçimim kesinlikle android ama tablette maalesef ipad
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flamingo.0 5 yıl
Telefonda s5 alın tablette ipad air notebook'da asus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 yıl
payı 2 katı
Kârı 10 katı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 5 yıl
Dostum sen olayı tamamen yanlış anlamışsın,normal insanlar kullanıcı oluyor apk. indirip içine açıp yok düzenlemek falan bunları bilmeyen adam nasıl yapsın,hadi ben tüketiciyim oyun indirip oynayacağım bunu bilgisayara atıp kodlarına bakayım falan gereksiz iş yükü tıkalrsın kurarsın oynar sıkılır silersin yani google'da amerika şirketi androidde önlem kısmını biz değil üretici düşünmeli yani google yıllardır bir adam gibi önlem geliştirmiyor,appstore ile uygulama olayını sidik yarışına çevirdiler yok bizde ... uygulama var ... kez indirildi falan fistan gibi yıllardır gelişen şey donanım oldu android cephesinde gerisi olduğu gibi kaldı sayılır yani güvenlik sıfır,önlem sıfıra yakın,elini sallayan android uygulama geliştirici oluyor market resmen çöp uygulamalar ile dolu,hadi hepsini geçtim virüs denilen bela var.

donanimhaber.com/...

Bu tür şeyleri normal kullanıcı zaten yapamaz,okadar işlem gücüne okadar belleğe elin adamı kafasına göre erişebiliyor kullanabiliyor,senden habersiz para basıyor sizin dediğiniz gibi bir şey pek mümkün değil, ortada bir güvensizlik var,hani öyle ben programcıyım javada bilmemne yapıyorum onda şu bu ben androidde rom yapıyorum modluyorum diyen adamın zaten ipadle işi olmaz,ben başından beri diyorum herkes ihtiyacını belirleyip en uygun cihazı alır,bunda beis yok benim ihtiyacımı bugün ipad karşılıyor ipad alırım yarın birgün windows tabanlı cihazlar daha iyi olur onları alırım,android daha iyi hale gelir gene android alırım yani ihtiyacımı ne karşılarsa onu alırım birşeyin fanatiği olmaya gerek yok bilinçli tüketici olmak yeterlidir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
O tasarımından ve touchwiz den vazgeçse bence daha da artırır. Bıkmadılar şu çerçeve konusunda ısrar etmekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 5 yıl
Bir türlü note 8 in yeni versiyonu çıkmadı. Bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi beni?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalkan5506 5 yıl
Tablette iPad'in üstüne tanımam. Evet özelleştirilebilir olmaması bir dezavantaj. Ama Android işletim sistemli tabletlerle karşılaştırılması bile yanlış. (Kişisel görüşümdür.) iPad veya iPhone kullanan arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyor. Mesela uygulamaları kullanmak bile çok zevkli Apple ürünlerde. Maddi imkanı olan kesinlikle parasını Samsung tabletle çöpe atmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_BruceWayne_ 5 yıl
Ipad 3 bile son model samsung tabletlerden kat kat iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 5 yıl
Cevap sayısı 31 de kalmasın.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolleskaan 5 yıl
Samsung apple teknolojisini yakaladı apple in en başarılı işi ip4 sonrası durağan geçiyor. ipad airda güzel ama android özgürlüğü başka birşey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schnitter 5 yıl
Önemli bir etken var, Apple 2 3 model ile Samsung 10 larca model ile piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Apple ve
2 etiket daha samsung iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Radyoaktif" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact video inceleme "Mini telefonların en güçlüsü testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim