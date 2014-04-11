Analiz : Samsung tablet pazarında Apple'a yaklaştı





Mobil cihaz üreticilerinin yılın ilk üç aylık mali tablosunu bu ay sonuna doğru duyurmaya başlaması beklenirken, özellikle tablet pazarında önemli gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.





Geçen yılın son çeyreğinde 26 milyon iPad satan Apple pazarın yüzde 34'üne hakim olurken, 13.8-14 milyon arasında tablet satışı yapan Samsung da yüzde 18 civarında bir pazar payı elde etmişti. Aradaki 16 puanlık farkın yılın ilk çeyreğinde azalması bekleniyor.





Gelen bilgilere göre Samsung bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre 200 000 adet daha fazla tablet satışı yaparak pazar payını yüzde 20-23 bandına çekti. Apple'ın tablet satışı ile ilgili net bilgiler bulunmazken, uzmanlar Samsung ile arasında en fazla 7-9 puan fark olacağını düşünüyor.





Yıl genelinde Samsung'un hedefi 60 milyon tablet satışı olarak belirtilmişti ve bu hedefini aşabileceği konuşuluyor. Yeni Pro serisi tabletler, Galaxy Tab3 Lite, Galaxy Tab 4 serisi tabletler firmanın pazardaki itici gücü olacak.





Geçen yıl baz alındığında Apple ve Samsung arasında yüzde 36-yüzde 19 şeklinde bir sıralama mevcuttu. Eğer bu yıl Samsung hedeflerine ulaşırsa aradaki fark 5 puana kadar düşmüş olacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-sees-increased-tablet-market-share-but-Apple-is-still-the-king-in-the-castle_id54988