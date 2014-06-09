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Analiz : Siber suçların global ekonomiye yıllık maliyeti 445 milyar dolar

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Siber suçların global ekonomiye yıllık maliyeti 445 milyar dolar

İnsanların giderek daha fazla bilgisayar, internet, mobil cihaz gibi kavramlarla haşır neşir olması kötü niyetli hackerların da bu alan yönelmesine neden oluyor. Onbinlerce zararlı yazılım ile para çalmaya çalışan, kullanıcıyı dolandırmak isteyen, izinsiz reklam gösterimi yapmak isteyen siber suçlular mevcut ve bunların global ekonomiye maliyeti oldukça fazla. 

MacAfee ve Uluslararası Strateji Merkezi tarafından bir araştırmaya göre siber suçların global ekonomiye maliyeti yıllık 445 milyar doları buluyor. Bu rakam uluslararası yıllık gelirin yüzde biri civarında.

Kişisel bilgilerin çalınması ile ilgili olaylar yaklaşık 150 milyar dolar civarında bir kayba neden olmuş durumda. Target ve Neiman Marcus sitelerindeki bir açık nedeniyle 70 milyon müşterinin bilgisinin internete sızması ve Heartbleed adlı SSL açığının sebep olduğu zararlar bunun içerisinde yer alıyor.

Siber suçların en fazla maliyete sebep olduğu ülkeler ABD, Çin, Japonya ve Almanya şeklinde sıralanıyor. Bu 4 ülkede siber suçların ortaya çıkardığı maliyet 200 milyar doları geçiyor.

Zararlı yazılımla mücadele etmek için hem bireylerin hem de kurumların siber güvenlik programlarını gözden geçirmesi ve gerekirse güçlendirmesi gerekiyor. Pek çok büyük organizasyonda düşük seviyede güvenlik tedbirleri uygulanıyor ve bu da büyük sızıntıların yaşanmasına neden oluyor.  

http://venturebeat.com/2014/06/09/cyber-crimes-year-end-bill-445b/ Yorum Yaz
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tnszfr 5 yıl en beğenilen
Şu kötü işlere harcanan paralar iyi işlere harcansa dünya 10 numara olcak ama işte...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Buda hırsızlığın bir başka biçimi.

Bazı ülkelerin işine gelmediği için bulmuyorlar.

Yoksa eliyle koymuş gibi bulurlar.

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tnszfr 5 yıl en beğenilen
Şu kötü işlere harcanan paralar iyi işlere harcansa dünya 10 numara olcak ama işte...
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dere.beyi 5 yıl
yok ebenin damı
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Savaş için harcadıklarının yanında hiç...
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semih4444 5 yıl
Ne para be bi apple ediyor vay be :)
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