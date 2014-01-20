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Analiz : Ücretsiz çevirmiçi MMO oyunlar gelir şampiyonu oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,6b
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42
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Ücretsiz çevirmiçi MMO oyunlar gelir şampiyonu oldu

Mobil dünyada en çok gelir getiren model olan free-to-play, video oyun sektöründe de ne kadar başarılı bir strateji olduğunu yapılan son analizlerde tam olarak kanıtlıyor. 

SuperData tarafından ABD'de oyun içi satın alımlar baz alınarak yapılan MMO oyunlar analize göre, geçen yıl Güney Koreli SmileGate tarafından geliştirilen CrossFire 957 milyon dolar gelir elde etti. 

Ülkemizde de farklı turnuvalara imza atan League of Legends 624 milyon dolarla ikinci sırada geliyor. Bu iki oyuna Çinli sosyal ağ devi Tencent önemli yatırımlar yapmıştı.
Listede üçüncü sırayı 426 milyon dolar ile Dungeon Fighter Online alırken, dördüncü sırada 372 milyon dolar ile World of Tanks yer alıyor. Abonelik tabanlı olan World of Warcraft 213 milyon dolar ile yedinci, Star Wars : The Old Republic 139 milyon dolar ile sekizinci sırada. 

Gelirini ağırlıklı olarak aboneliklerden elde ettiği için World of Warcraft ve Star Wars : The Old Republic listede sonlarda yer alıyor. Analizde her iki modelle gelir elde eden bu iki oyunun böylece büyük gelir düşüşlerini azaltabildiği belirtiliyor. 

ABD'de free-to-play oyunlar gelir anlamında yükseliş yaşıyor. Önceki yıla oranla ücretsiz MMO oyunlar yüzde 45 artış gösterdi ve 2.9 milyar dolar gelir elde etti. Abonelik sistemli oyunlar ise yüzde 19 düşüşle 1.1 milyar dolara geriledi. Tahminler free-to-play oyunların gelirlerini bu yıl da yükseltmeye devam edeceğini gösteriyor. Ancak abonelik sistemli oyunların bu yıl da gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. 

http://www.superdataresearch.com/blog/us-digital-games-market/ Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen pastadanadam
pastadanadam

free-to-play oyun dünyasının laneti

ÇÇoğu oyunda dediğin doğru ancak Dota 2 için aynı şeyi düşünmüyorum. Paran olsun olmasın, item al veya alma oyunun matematiği bozulmuyor. Icefrog'un emekleri ve Valve'nin desteği böyle birşey.
pastadanadamfree-to-play oyun dünyasının lanetiÇÇoğu oyunda dediğin doğru ancak Dota 2 için aynı şeyi düşünmüyorum. Par...
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pastadanadam 5 yıl
free-to-play oyun dünyasının laneti
2 Yanıt Yanıtla +8
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kesbi 5 yıl
LOL oynuyorum hergün 2-3 defa. 1 kuruş vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. Oyunda parayla dengeyi bozabilecek bişey yok. Olsa anında bırakırım oyunu. Bizim gibi ücretsiz oynayanlar olmasa zaten bu kadar dolu ve popüler olamaz oyun ve yine para kazanamazlar. Ama arkadaşın başlamsına neden oldum ve o sanırım az bişey harcamış kostüm almak için. Benim için şekil pek önemli değil. İlerde oyun adam gibi olursa belki destek olsun diye bir 10 kağat çalışır, başka da zırnık koklatmam :-)
LOL oynuyorum hergün 2-3 defa. 1 kuruş vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. Oyunda parayla dengeyi bozabilecek bişey yok. Olsa anında bırakırım oyunu. Bizim gib...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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orithyia 3 yıl
yalnız silkroadda suanda gelcek olan güzel private serverlar var oynamaya değer
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orithyia 3 yıl
metin 2 gençliğimizin oyunuydu
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ALLAME.1 4 yıl
çokl gereksiz harcamalar
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apodur 5 yıl
Hiç kimse metin2 den bahsetmemişya. Fikirleriniz çok merak ediyorum inanın.
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einhander 5 yıl
ınsanların oyunu gorup oynayıp sonra bırseylere sahıp olma duygularını ıyı kullanmıslar
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cübbeli gandalf 5 yıl
vay be ko listede bile yok
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Tf2 de f2p ama herkes para yada metal harcıyor
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CoreXXX 5 yıl
old republic abone tabanlı değilki? free oyananabiliyor
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Jacobıan 5 yıl
crossfire bildiğimiz cs
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aycibin 5 yıl CoreXXX
CoreXXX

old republic abone tabanlı değilki? free oyananabiliyor

öyle de belli seviyeyi geçemiyorsun ya da belli süreden fazla free olmuyor.bir ara meraktan bakmıştım da yıllık sertifika gibi birşeyler satılıyordu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
insanları bağımlı yapıp çeplerini süpürmekten başka bişey değil
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$developer; 5 yıl
Dota 2 oynasınlar kuruş para vermiyorsun.
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aycibin 5 yıl
"star wars:the old republic" ilk çıktığında bayılmıştım.zaten star wars hastasyıım ama MMO olunca durdum.gerçekten insanı hayattan koparan oyunlar bunlar
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mehmedaltair 5 yıl
Yıl 2014 hala 2 boyutlu ağaçlarıyla Knight oynayan varsa bu sektör ölmez
1 Yanıt Yanıtla +2
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billybeat 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Yıl 2014 hala 2 boyutlu ağaçlarıyla Knight oynayan varsa bu sektör ölmez


Knıht onlineyi kimse grafik için oynamıyor 10 küsur sene önce çıkmış olsa bile o oyundaki gelişmiş pvp sistemi hiçbir oyunda yok..
1 Yanıt Yanıtla +1
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kesbi 5 yıl
LOL oynuyorum hergün 2-3 defa. 1 kuruş vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. Oyunda parayla dengeyi bozabilecek bişey yok. Olsa anında bırakırım oyunu. Bizim gibi ücretsiz oynayanlar olmasa zaten bu kadar dolu ve popüler olamaz oyun ve yine para kazanamazlar. Ama arkadaşın başlamsına neden oldum ve o sanırım az bişey harcamış kostüm almak için. Benim için şekil pek önemli değil. İlerde oyun adam gibi olursa belki destek olsun diye bir 10 kağat çalışır, başka da zırnık koklatmam :-)
1 Yanıt Yanıtla +6
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darkest earth 5 yıl kesbi
kesbi

LOL oynuyorum hergün 2-3 defa. 1 kuruş vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. Oyunda parayla dengeyi bozabilecek bişey yok. Olsa anında bırakırım oyunu. Bizim gibi ücretsiz oynayanlar olmasa zaten bu kadar dolu ve popüler olamaz oyun ve yine para kazanamazlar. Ama arkadaşın başlamsına neden oldum ve o sanırım az bişey harcamış kostüm almak için. Benim için şekil pek önemli değil. İlerde oyun adam gibi olursa belki destek olsun diye bir 10 kağat çalışır, başka da zırnık koklatmam :-)

Parayla Şampiyon alınmıyor muydu LoL'de? Herifte counter hero varsa napıcaksın?
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