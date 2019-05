Analiz : Ücretsiz çevirmiçi MMO oyunlar gelir şampiyonu oldu

Mobil dünyada en çok gelir getiren model olan free-to-play, video oyun sektöründe de ne kadar başarılı bir strateji olduğunu yapılan son analizlerde tam olarak kanıtlıyor.





SuperData tarafından ABD'de oyun içi satın alımlar baz alınarak yapılan MMO oyunlar analize göre, geçen yıl Güney Koreli SmileGate tarafından geliştirilen CrossFire 957 milyon dolar gelir elde etti.





Ülkemizde de farklı turnuvalara imza atan League of Legends 624 milyon dolarla ikinci sırada geliyor. Bu iki oyuna Çinli sosyal ağ devi Tencent önemli yatırımlar yapmıştı.

Listede üçüncü sırayı 426 milyon dolar ile Dungeon Fighter Online alırken, dördüncü sırada 372 milyon dolar ile World of Tanks yer alıyor. Abonelik tabanlı olan World of Warcraft 213 milyon dolar ile yedinci, Star Wars : The Old Republic 139 milyon dolar ile sekizinci sırada.





Gelirini ağırlıklı olarak aboneliklerden elde ettiği için World of Warcraft ve Star Wars : The Old Republic listede sonlarda yer alıyor. Analizde her iki modelle gelir elde eden bu iki oyunun böylece büyük gelir düşüşlerini azaltabildiği belirtiliyor.





ABD'de free-to-play oyunlar gelir anlamında yükseliş yaşıyor. Önceki yıla oranla ücretsiz MMO oyunlar yüzde 45 artış gösterdi ve 2.9 milyar dolar gelir elde etti. Abonelik sistemli oyunlar ise yüzde 19 düşüşle 1.1 milyar dolara geriledi. Tahminler free-to-play oyunların gelirlerini bu yıl da yükseltmeye devam edeceğini gösteriyor. Ancak abonelik sistemli oyunların bu yıl da gerilemeye devam edeceği öngörülüyor.

http://www.superdataresearch.com/blog/us-digital-games-market/