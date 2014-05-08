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Analiz : Yıl sonunda internet kullanıcı sayısı 3 milyara yaklaşacak

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yıl sonunda internet kullanıcı sayısı 3 milyara yaklaşacak

Yirmi yıldan fazla bir süredir hayatımızda yer alan internet halen dünyanın büyük bir kısmına ulaşmış değil ve teknoloji devlerinin bu konudaki farklı çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak ulaşılan son rakam oldukça dikkat çekici.

BM tarafından yapılan analize göre yıl sonunda dünyadaki internet kullanıcılarının sayısının 3 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Teknoloji devlerinin ve gelişmekte olan ülke hükümetlerinin bu alandaki çabaları olumlu sonuç veriyor. Analizde tüm internet kullanıcılarının yüzde 60'ının gelişmekte olan ülkelerde bulunacağı ifade ediliyor.

Ancak bu, herkesin genişbant internet erişimi olacağı anlamına gelmiyor. İnternet kullanıcılarının sadece yüzde 10'u yüksek hızla internete bağlanıyor ve oranın büyümesi için yatırımların da artırılması gerekiyor.

Bununla birlikte yıl sonunda yeryüzünde tam 7 milyar insan mobil telefon kullanıyor olacak. İnternet henüz tüm dünyayı kapsamamış olsa da mobil telefonlar daha kısa bir süre içerisinde daha fazla insana ulaşmayı başardı. Bu bakımdan bina yerine mobil cihazlara internet götürmek daha fazla önem arz ediyor ve teknoloji devleri bu konuya ağırlık vermiş durumda. 

http://www.t3.com/news/three-billion-internet-users-by-the-end-of-2014 Yorum Yaz
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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Şükür çok iyiyiz biz Allah onlara yardım etsin.
1 milyar insan temiz su 2 milyar insan sağlıklı yemek bulamıyor dünyada biz şanslı olan tarafta olduğumuz için onları görmüyoruz görmüyorum keşke görebilsem yardım edecek iradem olsa diye düşündüm şuan ama geçicek bu içimdeki duygu çünkü ben Türk'üm çabuk değişir duygularım hemen alışırım üzülürüm ama alışırım unuturum.
Şükür çok iyiyiz biz Allah onlara yardım etsin.1 milyar insan temiz su 2 milyar insan sağlıklı yemek bulamıyor dünyada biz şanslı olan tarafta olduğumuz içi...
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headkoc 5 yıl
Fahis fiyata internet satılan bir ulkede internet kullanici sayisi haberi altina Çok şükür iyiyiz biz yorumunuda gördüm ya :-)
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BARIŞ55 5 yıl
Cebimize kadar girdi.

Oluşan bilgi çöplüğünden/kirliliğinden şikayetçiyim ben. Özel verilerimizin kendi sunucularında depolanması da cabası.
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mares626 5 yıl
Vay be
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carter 5 yıl
Bir aralar Google'ın projesi vardı. Eğer o proje hayata geçerse bu rakam büyük bir oranda artacaktır.
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OgrenciPasosu 5 yıl
Çok büyük marifet(!)
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Gece772 5 yıl
Analizde tüm internet kullanıcılarının yüzde 60'ının gelişmekte olan ülkelerde bulunacağı ifade ediliyor.
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Fenomenon 5 yıl
7 milyar insan nasıl mobil telefon kullanacak, o kadar insan yok :)
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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Şükür çok iyiyiz biz Allah onlara yardım etsin.
1 milyar insan temiz su 2 milyar insan sağlıklı yemek bulamıyor dünyada biz şanslı olan tarafta olduğumuz için onları görmüyoruz görmüyorum keşke görebilsem yardım edecek iradem olsa diye düşündüm şuan ama geçicek bu içimdeki duygu çünkü ben Türk'üm çabuk değişir duygularım hemen alışırım üzülürüm ama alışırım unuturum.
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koloccini 5 yıl
7 milyar insan tok mu ki de mobil internet kullansın
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