Analiz : Yıl sonunda internet kullanıcı sayısı 3 milyara yaklaşacak





Yirmi yıldan fazla bir süredir hayatımızda yer alan internet halen dünyanın büyük bir kısmına ulaşmış değil ve teknoloji devlerinin bu konudaki farklı çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak ulaşılan son rakam oldukça dikkat çekici.





BM tarafından yapılan analize göre yıl sonunda dünyadaki internet kullanıcılarının sayısının 3 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Teknoloji devlerinin ve gelişmekte olan ülke hükümetlerinin bu alandaki çabaları olumlu sonuç veriyor. Analizde tüm internet kullanıcılarının yüzde 60'ının gelişmekte olan ülkelerde bulunacağı ifade ediliyor.





Ancak bu, herkesin genişbant internet erişimi olacağı anlamına gelmiyor. İnternet kullanıcılarının sadece yüzde 10'u yüksek hızla internete bağlanıyor ve oranın büyümesi için yatırımların da artırılması gerekiyor.





Bununla birlikte yıl sonunda yeryüzünde tam 7 milyar insan mobil telefon kullanıyor olacak. İnternet henüz tüm dünyayı kapsamamış olsa da mobil telefonlar daha kısa bir süre içerisinde daha fazla insana ulaşmayı başardı. Bu bakımdan bina yerine mobil cihazlara internet götürmek daha fazla önem arz ediyor ve teknoloji devleri bu konuya ağırlık vermiş durumda.

http://www.t3.com/news/three-billion-internet-users-by-the-end-of-2014