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Analiz : iPad satışları ilk kez yıl bazında düşüş gösterdi

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iPad satışları ilk kez yıl bazında düşüş gösterdi

Modern tablet pazarının mimarı sayılan iPad, Steve Jobs tarafından 2010 yılında tanıtılmasının ardından sürekli artış gösterdi ve marka bazında tablet pazarının lideri olmayı başardı. Ancak geçen yıl itibariyle iPad satışları yıl bazında ilk kez düşüş gösterdi. 

Yapılan analizlere göre 2014 yılında Apple'ın 68 milyon iPad satışı yapacağı tahmin ediliyor. 2013 yılında ise bu rakam 74 milyondu. Tahmini düşüş birimi ise 6 milyon adet olarak tahmin ediliyor. Apple'ın geçen yılın son çeyreğinde 32 milyon iPad satışı yaptığı takdirde düşüşün önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak bu da pek mümkün görünmüyor.

Apple haricinde Amazon, Barnes&Noble ve Google da tablet satışlarında düşüş yaşayacak. Microsoft, Samsung, LG, Lenovo, HP, Dell, ASUS ve Acer ise satışlarını artıracak. Genel olarak tablet pazarının yıllık yüzde 16 büyüme seviyesinde kalacağı belirtiliyor. 

Son kullanıcıya ulaşan tablet modellerinden ziyade kurumsal ve eğitim odaklı tablet modellerinin bu artışta pay sahibi olduğu ifade ediliyor. Tablet pazarı önümüzdeki yıllarda da artış göstermeye devam edecek ve 2019 yılında 290 milyon satış adedine ulaşacak.  

http://www.technobuffalo.com/2014/12/31/ipad-sales-expected-to-be-down-for-first-year-since-launch/ Yorum Yaz
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Apple ın fiyatları aşırı şişirme bir gün patlayacak Nokia gibi yakındır.
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AlkanExclusive 4 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Apple ın fiyatları aşırı şişirme bir gün patlayacak Nokia gibi yakındır.

150 milyar dolardan fazla nakiti ve artı kuruluş sermayesi ile mi patlayacak?

senin işin gücün Apple'ı iPhone'dan ibaret sanmak, milleti daha fazla güldürme kendine..
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javaprof 4 yıl
MİLLET AKILLANDI ARTIK KİM TRANSAFORMERBOOK YANİ PC NİN KÜÇÜĞÜ YERİNE İPAD YANİ TELEFONUN BÜYÜĞÜNÜ KULLANMAK İSTERKİ İPADİ OLANLAR SATIP TRANSFORMERBOOK ALIYOLAR FORUMDA.
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Umutcan 4 yıl javaprof
javaprof

MİLLET AKILLANDI ARTIK KİM TRANSAFORMERBOOK YANİ PC NİN KÜÇÜĞÜ YERİNE İPAD YANİ TELEFONUN BÜYÜĞÜNÜ KULLANMAK İSTERKİ İPADİ OLANLAR SATIP TRANSFORMERBOOK ALIYOLAR FORUMDA.

Transformerbook serisi bence donanımı pek iyi değil + stylus desteği vs. yok. Bence windows tablet dendi mi en ideal Surface Pro 3. Ben de ipad'den Surface Pro 3 veya 4'e geçeceğim, ama gidip de düşük ramli atomlu bir cihaz için ne kadar telefonun büyüğü
de olsa şimdilik Ipad'den vazgeçmem. Kullanım esnasında düşük ram ve atom kanser edebilir. Ama Surface için değer mi? i5/i7 cpu'lu +8gb ram/ssd konfigürasyonlu modellerine kesinlikle değer. Surface Pro 4 çıkana kadar 3. model piyasada bulunabilecek bariz en iyi tablet.
Vaio firması patlamadan önce Sony Vaio Duo 13 harika bir cihazdı ama artık bulunamıyor. Aslında asıl gelecek bence core M fansız ince ultrabook/tablet melezlerinde, ipad kullanıcısı olarak ipad ve diğer bütün ARM tabanlı tabletler çocukların eline oyuncak olarak
geliyor bana artık. Android ve IOS oyun-eğlence-videodan başka birşey yapmaya uygun değil, yazılımlarla yapılsa bile yarım yamalak yapılıyor windows'un keyfini vermiyor. Çünkü yazılımlar detaydan ve özellikten yoksun, basit temel şeyler harici birşey yapılmıyor.
CS6 kalitesinde bir yazılım suite'i hiçbir zaman bu mobil sistemlere çıkmayacak, çünkü ARM tabanlı tabletlerin amaçları farklı.
Biraz daha bekliyorum şimdilik Core M'li modellere kesinlikle göz atın güç tüketimi olağanüstü düşürüldü (3. nesil i5:17w tdp, 4. Nesil:15w, Core M 4.5w) , fan gerektirmiyor ve i5 4. nesil U serisi işlemcilerle aynı performansta. Piyasaya yavaştan damlıyorlar, Surface'in de core M'li modeli bekleniyor.
Windows 10 ile birlikte tablet deneyimi daha da iyi olacak.
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1BilimAdamı 4 yıl
Uygun fiyatlı ipad gelirse ortalığı yıkarlar
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mehmetoguzderin 4 yıl
Bir iPad çok uzun yıllar gidiyor, en son iPad değiştirmem daha rahat Uni. Textbook okumak için oldu, o da hafifleştiği için.
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XQS 4 yıl
Bir pc degil sarf malzemesi sandilar heralde
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Fakirdepocu 4 yıl
Yenilik yokki. Her yıl donanım ı geliştirip ortaya koyuyorlar. Herhangi bir değişlik yok onun dışında
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assasin34 4 yıl
tabletler genel manada zaten dususte.ilk ciktiklarinda laptobun,masaustunun yerine gecicek her isinizi tabletlerde yapacaksiniz dediler ama tirt oldugu ortaya cikti.gecen gun randevu sisteminden anneme hastaneden randevu alayim dedim cildirdim sonunda laptobu acip iki dakikada hallettim.tabletlerde ancak oyun oynar film izlersiniz.gerisi hikaye.
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CozgurY 4 yıl
bence düşüşte diğer marka model tabletlerin çoğalmasının dışında iphone 6 plus'ında etkisi vardır.,
Mesela ben eğer büyük ekranlı bir iphone çıkmasaydı artık yada bir plus olmasaydı gider bitanede tablet alırdım. şimdi plus alınca tablete gerçek anlamda ihtiyaç duymamaya başladım. Artık bir şekilde bir şeyler izlemek yada oynamak yada internete girmek iphoneda da zevkli olur hale geldi.
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nightsoldier 4 yıl CozgurY
Katılıyorum. Plusın satışa çıkması, mininin önüne set çekti ama air 2yi etkilediğini pek sanmam. Zira tabletler, geniş ekranı sayesinde navigasyon cihazı için de kullanılıyor.
Film seyretmek daha iyi oluyor. gps kullanmak isteyen 3gli almak zorunda. Bu bence kötü.
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alemburda34 4 yıl
Apple ürünlerini aldıktan 2 yıl sonra güncelleme gelse bile güncellemeyeceksin ve o zaman taş gibi çalışıyor.
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AlkanExclusive 4 yıl
Ondan Air 2'ye zam yapmadılar ya zaten...
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