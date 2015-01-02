Analiz : iPad satışları ilk kez yıl bazında düşüş gösterdi





Modern tablet pazarının mimarı sayılan iPad, Steve Jobs tarafından 2010 yılında tanıtılmasının ardından sürekli artış gösterdi ve marka bazında tablet pazarının lideri olmayı başardı. Ancak geçen yıl itibariyle iPad satışları yıl bazında ilk kez düşüş gösterdi.





Yapılan analizlere göre 2014 yılında Apple'ın 68 milyon iPad satışı yapacağı tahmin ediliyor. 2013 yılında ise bu rakam 74 milyondu. Tahmini düşüş birimi ise 6 milyon adet olarak tahmin ediliyor. Apple'ın geçen yılın son çeyreğinde 32 milyon iPad satışı yaptığı takdirde düşüşün önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak bu da pek mümkün görünmüyor.





Apple haricinde Amazon, Barnes&Noble ve Google da tablet satışlarında düşüş yaşayacak. Microsoft, Samsung, LG, Lenovo, HP, Dell, ASUS ve Acer ise satışlarını artıracak. Genel olarak tablet pazarının yıllık yüzde 16 büyüme seviyesinde kalacağı belirtiliyor.





Son kullanıcıya ulaşan tablet modellerinden ziyade kurumsal ve eğitim odaklı tablet modellerinin bu artışta pay sahibi olduğu ifade ediliyor. Tablet pazarı önümüzdeki yıllarda da artış göstermeye devam edecek ve 2019 yılında 290 milyon satış adedine ulaşacak.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/31/ipad-sales-expected-to-be-down-for-first-year-since-launch/