Analiz : iPad satışları ilk kez yıl bazında düşüş gösterdi

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Modern tablet pazarının mimarı sayılan iPad, Steve Jobs tarafından 2010 yılında tanıtılmasının ardından sürekli artış gösterdi ve marka bazında tablet pazarının lideri olmayı başardı. Ancak geçen yıl itibariyle iPad satışları yıl bazında ilk kez düşüş gösterdi.
Yapılan analizlere göre 2014 yılında Apple'ın 68 milyon iPad satışı yapacağı tahmin ediliyor. 2013 yılında ise bu rakam 74 milyondu. Tahmini düşüş birimi ise 6 milyon adet olarak tahmin ediliyor. Apple'ın geçen yılın son çeyreğinde 32 milyon iPad satışı yaptığı takdirde düşüşün önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak bu da pek mümkün görünmüyor.
Apple haricinde Amazon, Barnes&Noble ve Google da tablet satışlarında düşüş yaşayacak. Microsoft, Samsung, LG, Lenovo, HP, Dell, ASUS ve Acer ise satışlarını artıracak. Genel olarak tablet pazarının yıllık yüzde 16 büyüme seviyesinde kalacağı belirtiliyor.
Son kullanıcıya ulaşan tablet modellerinden ziyade kurumsal ve eğitim odaklı tablet modellerinin bu artışta pay sahibi olduğu ifade ediliyor. Tablet pazarı önümüzdeki yıllarda da artış göstermeye devam edecek ve 2019 yılında 290 milyon satış adedine ulaşacak.
http://www.technobuffalo.com/2014/12/31/ipad-sales-expected-to-be-down-for-first-year-since-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
150 milyar dolardan fazla nakiti ve artı kuruluş sermayesi ile mi patlayacak?
senin işin gücün Apple'ı iPhone'dan ibaret sanmak, milleti daha fazla güldürme kendine..
Transformerbook serisi bence donanımı pek iyi değil + stylus desteği vs. yok. Bence windows tablet dendi mi en ideal Surface Pro 3. Ben de ipad'den Surface Pro 3 veya 4'e geçeceğim, ama gidip de düşük ramli atomlu bir cihaz için ne kadar telefonun büyüğü
de olsa şimdilik Ipad'den vazgeçmem. Kullanım esnasında düşük ram ve atom kanser edebilir. Ama Surface için değer mi? i5/i7 cpu'lu +8gb ram/ssd konfigürasyonlu modellerine kesinlikle değer. Surface Pro 4 çıkana kadar 3. model piyasada bulunabilecek bariz en iyi tablet.
Vaio firması patlamadan önce Sony Vaio Duo 13 harika bir cihazdı ama artık bulunamıyor. Aslında asıl gelecek bence core M fansız ince ultrabook/tablet melezlerinde, ipad kullanıcısı olarak ipad ve diğer bütün ARM tabanlı tabletler çocukların eline oyuncak olarak
geliyor bana artık. Android ve IOS oyun-eğlence-videodan başka birşey yapmaya uygun değil, yazılımlarla yapılsa bile yarım yamalak yapılıyor windows'un keyfini vermiyor. Çünkü yazılımlar detaydan ve özellikten yoksun, basit temel şeyler harici birşey yapılmıyor.
CS6 kalitesinde bir yazılım suite'i hiçbir zaman bu mobil sistemlere çıkmayacak, çünkü ARM tabanlı tabletlerin amaçları farklı.
Biraz daha bekliyorum şimdilik Core M'li modellere kesinlikle göz atın güç tüketimi olağanüstü düşürüldü (3. nesil i5:17w tdp, 4. Nesil:15w, Core M 4.5w) , fan gerektirmiyor ve i5 4. nesil U serisi işlemcilerle aynı performansta. Piyasaya yavaştan damlıyorlar, Surface'in de core M'li modeli bekleniyor.
Windows 10 ile birlikte tablet deneyimi daha da iyi olacak.
Mesela ben eğer büyük ekranlı bir iphone çıkmasaydı artık yada bir plus olmasaydı gider bitanede tablet alırdım. şimdi plus alınca tablete gerçek anlamda ihtiyaç duymamaya başladım. Artık bir şekilde bir şeyler izlemek yada oynamak yada internete girmek iphoneda da zevkli olur hale geldi.
Film seyretmek daha iyi oluyor. gps kullanmak isteyen 3gli almak zorunda. Bu bence kötü.