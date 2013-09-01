Analog fotoğraflara özel olarak geliştirilen DxO Film Pack, yayınlanan 4.1 sürümüyle Adobe Photoshop CC desteğine kavuştu

Dijital fotoğraf makinelerinin popüler olduğu günümüzde, filmli analog fotoğraf makineleri ile çekilmiş fotoğrafların düzenlenmesi için DxO tarafından özel olarak hazırlanan yazılımlardan Film Pack, yapılan güncelleme doğrultusunda 4.1 sürümüne güncellendi.

Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, Photoshop Elements 10, Photoshop Lightroom 4, 5, DxO Optics Pro v8.2 ve Apple Aperture 3 programları üzerinde eklenti olarak ya da Windows ve Mac işletim sistemlerinde bağımsız olarak çalışabilen DxO Film Pack 4.1, yapılan yeni güncelleme sayesinde artık Adobe'nin yeni yazılımı Photoshop CC üzerinde de çalışabiliyor. Fotoğraflar üzerinde renk, kontrast ve kumlama gibi ayarların yapılması yanında birçok farklı filtre seçeneği sunabilen yazılım, sade ara yüzü sayesinde de kullanımı kolay bir yapı ortaya koyuyor.

Essential ve Expert olmak üzere iki farklı versiyon olarak hazırlanan DxO Film Pack 4.1 uygulamasına, 79$ ve 129$ fiyat etiketleriyle buradan ulaşabilirsiniz.

















http://www.dxo.com/intl/photography/actualités/news/dxo-filmpack-4-now-compatible-adobe-photoshop-cc