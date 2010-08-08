Android 2.2 işletim sistemli tablet bilgisayar: Nationite MIDnite

Başta Nvidia olmak üzere pek çok firma içerisinde bulunduğumuz 2010 yılını tabletlerin yılı olarak gösterse de iPad dışında henüz global ölçekte başarı elde edebilen tablet çıkmış değil. Apple'ın bu alandaki üstünlüğü satış rakamlarına da yansırken, Çinli üreticiler de iPad'le hız kazanan tablet bilgisayar pazarı için daha fazla satış yapacak modeller üzerinde çalışmayı sürdürüyorlar. İşte bu yaklaşımın bir ürünü olan Nationite firmasının MIDnite isimli tablet bilgisayarı, raflardaki yerini almaya başlıyor. 7-inç ekrana sahip olan Android tabanlı tablet bilgisayar, yarından itibaren 219 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.

Nationite MIDnite'ın genel özellikleri şu şekilde;