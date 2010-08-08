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Android 2.2 işletim sistemli tablet bilgisayar: Nationite MIDnite

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta Nvidia olmak üzere pek çok firma içerisinde bulunduğumuz 2010 yılını tabletlerin yılı olarak gösterse de iPad dışında henüz global ölçekte başarı elde edebilen tablet çıkmış değil. Apple'ın bu alandaki üstünlüğü satış rakamlarına da yansırken, Çinli üreticiler de iPad'le hız kazanan tablet bilgisayar pazarı için daha fazla satış yapacak modeller üzerinde çalışmayı sürdürüyorlar. İşte bu yaklaşımın bir ürünü olan Nationite firmasının MIDnite isimli tablet bilgisayarı, raflardaki yerini almaya başlıyor. 7-inç ekrana sahip olan Android tabanlı tablet bilgisayar, yarından itibaren 219 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.

Nationite MIDnite'ın genel özellikleri şu şekilde;

  • 600MHz ARM A8 Cortex işlemci
  • 256MB RAM
  • 2GB dahili bellek
  • microSDHC ile 16GB'a kadar depolama alanı
  • Wi-Fi
  • Android 2.2
  • 3.5mm kulaklık/hoparlör girişi
  • 7-inch 800 x 480 piksel resesif dokunmatik ekran
  • Wi-Fi b/g
  • USB portu

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Bl00dyHell 9 yıl
İşlemci ve ram çok az geldi bana.
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Silmaril 9 yıl
7" için çözünürlük de az
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LaFleur- 9 yıl
ram 512mb , işlemci 1ghz ekran da kapasitif olsaydı çok tercih edilen bir cihaz olabilirdi.
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