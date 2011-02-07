Android 2.4 çift çekirdekli uygulama desteği ile geliyor

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini çok yakında pazara sunmaya hazırlanan Google, akıllı telefonlar için de yeni bir güncelleme planlıyor. Henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile, ilk defa Sony Ericsson tarafından gündeme getirilen ancak daha sonra yanlış bilgi olduğu öne sürülen Android 2.4 işletim sistemi bir kez daha doğrulandı. Tablet bilgisayar ve akıllı telefon pazarlarında iddialı olmayı hedefleyen ViewSonic firmasından edinilen bilgilere göre Google, Android 2.4 işletim sistemini Nisan ayında duyurabilir.
Android 2.4 işletim sistemi genel olarak Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile benzer olacak ama çok önemli bir farklılık ile çift çekirdekli işlemci kullanan uygulamalara destek getirecek. Android 3.0'ı akıllı telefonlarda kullanması beklenmeyen ancak bazı özelliklerini telefonlar için hazırlanan yeni Android sürümlerine uyarlayacağı belirtilen Google, bu plan kapsamında Honeycomb'daki çift çekirdekli uygulama desteğini akıllı telefonlara getirecek. Planlanan bu güncelleme kapsamında Android 3.0 için hazırlanan çift çekirdekli işlemci desteğine sahip uygulamalar, tek çekirdekli işlemciye sahip Android 2.4 tabanlı akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.
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Ultra mobil piyasanın en büyük sorunu performans değildir. Batarya sorunudur. Bakıyorumda hiç bir firma şu batarya sorununa el atayım demiyor. Mobil cihazlardaki bu batarya sorunu PC lerdeki HDD sorununa benziyor. Bilgisayarlar işlem gücü açısında uçuşa geçtiler ama HDD ler yüzünden yavaş kalıyorlar.
Bugün firmanın biri 1ghz tek çekirdekli işlemci, normal bir gpu ve rame sahip ama bataryası en zorlu şartlarda 3 gün giden bir cihaz çıkarsa yok satar yok! Yeterki adam gibi bir işletim sistemi olsun.
Ürün satma derdi. Adam aynı donanımı alıp sadece kasayı değiştirse hangi yönüyle ürünü sattıracak. Lg Optimus 2X çift çekirdekli Tegra işlemcisiyle 2 kat performans dese millet hemen atlayacak doğal olarak. Boşver siz bu kadar hızlı gelişmesine ihtiyacın olan 1GHz tek çekirdekli işlemci 512Ram ise 1 yıla bulmadan yarı fiyatına inecek bırakta hızlı gelişmekten önceki cihazlar ucuzluyor. Batarya konusunuda bende çözebilmiş değilim nm olarak küçülen cihazlarda orta platform için çıkacak 1Ghz'lik işlemciler 32nm'de üretimi yapılırsa batarya 1.500mA çıkarılırsa o zaman 3 güne yakın performans sunabilir.
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