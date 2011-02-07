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Android 2.4 çift çekirdekli uygulama desteği ile geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini çok yakında pazara sunmaya hazırlanan Google, akıllı telefonlar için de yeni bir güncelleme planlıyor. Henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile, ilk defa Sony Ericsson tarafından gündeme getirilen ancak daha sonra yanlış bilgi olduğu öne sürülen Android 2.4 işletim sistemi bir kez daha doğrulandı. Tablet bilgisayar ve akıllı telefon pazarlarında iddialı olmayı hedefleyen ViewSonic firmasından edinilen bilgilere göre Google, Android 2.4 işletim sistemini Nisan ayında duyurabilir.

Android 2.4 işletim sistemi genel olarak Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile benzer olacak ama çok önemli bir farklılık ile çift çekirdekli işlemci kullanan uygulamalara destek getirecek. Android 3.0'ı akıllı telefonlarda kullanması beklenmeyen ancak bazı özelliklerini telefonlar için hazırlanan yeni Android sürümlerine uyarlayacağı belirtilen Google, bu plan kapsamında Honeycomb'daki çift çekirdekli uygulama desteğini akıllı telefonlara getirecek. Planlanan bu güncelleme kapsamında Android 3.0 için hazırlanan çift çekirdekli işlemci desteğine sahip uygulamalar, tek çekirdekli işlemciye sahip Android 2.4 tabanlı akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.


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Erasmus78 8 yıl
Firmalar (Android, iOs, WP7, Symbian, Blacberry vs..) neden hep performansa odaklanıyorlar? Yahu bu en nihayetinde bir cep telefonu. Ekranı 3-4" bir şey. Buna tek çekirdekli işlemci koysan ne olur, 55 çekirdekli işlemci koysan ne olur? Kimin umrunda olur? Zaten son 1 senedir herhangi bir kullanıcının telefonunun hızından şikayetçi olduğunu sanmıyorum. 1Ghz işlemciler, 512mb ramler vs. Telefonunda render almak isteyenlerinde olacağına pek ihtimal vermiyorum. O zaman nedir bu performans manyaklığının nedeni?
Ultra mobil piyasanın en büyük sorunu performans değildir. Batarya sorunudur. Bakıyorumda hiç bir firma şu batarya sorununa el atayım demiyor. Mobil cihazlardaki bu batarya sorunu PC lerdeki HDD sorununa benziyor. Bilgisayarlar işlem gücü açısında uçuşa geçtiler ama HDD ler yüzünden yavaş kalıyorlar.
Bugün firmanın biri 1ghz tek çekirdekli işlemci, normal bir gpu ve rame sahip ama bataryası en zorlu şartlarda 3 gün giden bir cihaz çıkarsa yok satar yok! Yeterki adam gibi bir işletim sistemi olsun.
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unhappyboy 8 yıl
Bence bundan sonra android zamanı olacak.
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Alper# 8 yıl

Erasmus78

Firmalar (Android, iOs, WP7, Symbian, Blacberry vs..) neden hep performansa odaklanıyorlar? Yahu bu en nihayetinde bir cep telefonu. Ekranı 3-4" bir şey. Buna tek çekirdekli işlemci koysan ne olur, 55 çekirdekli işlemci koysan ne olur? Kimin umrunda olur? Zaten son 1 senedir herhangi bir kullanıcının telefonunun hızından şikayetçi olduğunu sanmıyorum. 1Ghz işlemciler, 512mb ramler vs. Telefonunda render almak isteyenlerinde olacağına pek ihtimal vermiyorum. O zaman nedir bu performans manyaklığının nedeni?

Ultra mobil piyasanın en büyük sorunu performans değildir. Batarya sorunudur. Bakıyorumda hiç bir firma şu batarya sorununa el atayım demiyor. Mobil cihazlardaki bu batarya sorunu PC lerdeki HDD sorununa benziyor. Bilgisayarlar işlem gücü açısında uçuşa geçtiler ama HDD ler yüzünden yavaş kalıyorlar.

Bugün firmanın biri 1ghz tek çekirdekli işlemci, normal bir gpu ve rame sahip ama bataryası en zorlu şartlarda 3 gün giden bir cihaz çıkarsa yok satar yok! Yeterki adam gibi bir işletim sistemi olsun.

Ürün satma derdi. Adam aynı donanımı alıp sadece kasayı değiştirse hangi yönüyle ürünü sattıracak. Lg Optimus 2X çift çekirdekli Tegra işlemcisiyle 2 kat performans dese millet hemen atlayacak doğal olarak. Boşver siz bu kadar hızlı gelişmesine ihtiyacın olan 1GHz tek çekirdekli işlemci 512Ram ise 1 yıla bulmadan yarı fiyatına inecek bırakta hızlı gelişmekten önceki cihazlar ucuzluyor. Batarya konusunuda bende çözebilmiş değilim nm olarak küçülen cihazlarda orta platform için çıkacak 1Ghz'lik işlemciler 32nm'de üretimi yapılırsa batarya 1.500mA çıkarılırsa o zaman 3 güne yakın performans sunabilir.
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suhaksk 8 yıl
Yahu arkadaş insanlar bilgisayar almıyor telefon alıyor çift çekirdek filan mobiliteyi ödürüyor devasa ekranlar ve işlemci ram hızlarıyla pil tüketimi yarım güne düşecek neredeyse yaa pil ömrünü uzatmaya ugrasacaklarına cebimiz para işle dolsun onla ugrasıyorlar
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Ch4ylak 8 yıl
bize sadece yok artık demek kalıyor adamlar aşmış
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Batuist 8 yıl
hangi android uygulaması 1GHz hızındaki tek çekirdekli bir işlemciyi adam gibi kullanabilmiş ki şimdiye kadar??
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OverClocK1ng 8 yıl
Sadece şunu söyleyebilirim. Ben böyle yaratıcılık görmedim.
Hayatımda gördüğüm en iyi reklam...
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aboxzux 8 yıl
Muhteşem olur böyle bir şey olursa.Çift çekirdekli telefon satışı da katlanarak artar.
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DH Misafiri 8 yıl
Daha 2.3 gelmedi ne 2.4'ü..
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