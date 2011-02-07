Android 2.4 çift çekirdekli uygulama desteği ile geliyor

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini çok yakında pazara sunmaya hazırlanan Google, akıllı telefonlar için de yeni bir güncelleme planlıyor. Henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile, ilk defa Sony Ericsson tarafından gündeme getirilen ancak daha sonra yanlış bilgi olduğu öne sürülen Android 2.4 işletim sistemi bir kez daha doğrulandı. Tablet bilgisayar ve akıllı telefon pazarlarında iddialı olmayı hedefleyen ViewSonic firmasından edinilen bilgilere göre Google, Android 2.4 işletim sistemini Nisan ayında duyurabilir.

Android 2.4 işletim sistemi genel olarak Gingerbread kod adlı Android 2.3 ile benzer olacak ama çok önemli bir farklılık ile çift çekirdekli işlemci kullanan uygulamalara destek getirecek. Android 3.0'ı akıllı telefonlarda kullanması beklenmeyen ancak bazı özelliklerini telefonlar için hazırlanan yeni Android sürümlerine uyarlayacağı belirtilen Google, bu plan kapsamında Honeycomb'daki çift çekirdekli uygulama desteğini akıllı telefonlara getirecek. Planlanan bu güncelleme kapsamında Android 3.0 için hazırlanan çift çekirdekli işlemci desteğine sahip uygulamalar, tek çekirdekli işlemciye sahip Android 2.4 tabanlı akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.