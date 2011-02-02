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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 3.0 "Honeycomb", NOOKColor ile kullanıcılarla buluşuyor

8 yıl
13,6b
1
8
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içinde kullanıcıların merakla beklediği Android 3.0 Honeycomb'un geliştiricilere yayınlanmasıyla birlikte; işletim sisteminin mevcut cihazlara entegre edilme çalışmaları da anında başladı. Bu çalışmalar, dün itibariyle ilk sonucunu verdi ve Barnes & Noble’ın NOOKcolor'ı Android 3.0 Honeycomb'a kavuşmuş oldu.

xda-developers'daki geliştiricilerin çalışmaları sonucu yayınlanan ROM (Forum konusuna buradan ulaşabilirsiniz), NOOKcolor'ın Android'in tabletler için özel geliştirilen sürümü Honeycomb ile sorunsuz birşekilde çalışmasını sağlıyor. Dokunmatik ekran, kablosuz bağlantı, grafiksel hızlandırma, fiziksel tuşlar ile ivme ölçer, fonksiyonel bir şekilde çalışırken; NOOKcolor'ın gücü bazı yerlerde yetersiz kaldığından cihazda takılmalar gözden kaçmıyor;




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QoS 7 yıl
vay be şubat haberiymiş hehe bende bakıyom bakıyom bi anlam veremiyom hehe
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DH Misafiri 8 yıl
nasıl kuruldugunu anlatan bir site var mı?
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BluePage 8 yıl
Bekelenende buydu güzel gibi duruyor :)
Tabletlerde iOS un yerini alabilirmi acaba :)
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Alper# 8 yıl
Android 3.0 emin adımlarla mobil çözümlerin öncelik taşıyan bir işletim sistemi oldu. Tabi önceliğim Android ve Chromium OS ortak bir yerde birleşmesi olacaktır. Offline bir işletim sistemi istendiği zaman Online olabilmesi harika olurdu. Bakalım Google daha ne kadar diretecek bu Chromium OS olayını. Tutmayacaklarını bildikleri halde Android'den ayrı bir çözüm oluşturmaları pek mantıklı gelmiyor.
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roox 8 yıl
İşletim sistemi bu sefer tabletler için oldukça iyi görünüyor. Birde android tellerle uyumu güzel olursa ipad-iphone örneği gibi ozaman tadından yenmez.
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Batuist 8 yıl
işletim sistemi oldukça hoş görünüyor.. bu sefer tabletler adam gibi bir işletim sistemine sahip olacaklar gibi.. tabi birde bunlar için uygulamada olması lazım..
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usnn 8 yıl
Video için teşekkür ediyoruz. Acaba çin'li kardeşlerimiz nasıl bir çalışma sunacak bizlere merakla bekliyoruz. Fiyat aralığıda eskisi gibi uygun olur umarım.
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LKLC 8 yıl
Nookcolor işlemci ve ram bakımından yetersiz bir tablet, motorola xoom ve gelecek olan diğer tabletlerde takılma gibi sorunlar olmayacak sanırım.
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