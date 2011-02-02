Android 3.0 "Honeycomb", NOOKColor ile kullanıcılarla buluşuyor

Geçtiğimiz hafta içinde kullanıcıların merakla beklediği Android 3.0 Honeycomb'un geliştiricilere yayınlanmasıyla birlikte; işletim sisteminin mevcut cihazlara entegre edilme çalışmaları da anında başladı. Bu çalışmalar, dün itibariyle ilk sonucunu verdi ve Barnes & Noble’ın NOOKcolor'ı Android 3.0 Honeycomb'a kavuşmuş oldu.

xda-developers'daki geliştiricilerin çalışmaları sonucu yayınlanan ROM (Forum konusuna buradan ulaşabilirsiniz), NOOKcolor'ın Android'in tabletler için özel geliştirilen sürümü Honeycomb ile sorunsuz birşekilde çalışmasını sağlıyor. Dokunmatik ekran, kablosuz bağlantı, grafiksel hızlandırma, fiziksel tuşlar ile ivme ölçer, fonksiyonel bir şekilde çalışırken; NOOKcolor'ın gücü bazı yerlerde yetersiz kaldığından cihazda takılmalar gözden kaçmıyor;