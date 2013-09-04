Android 4.3 Ekim ayında Galaxy S3 ve Galaxy S4 modellerine geliyor





Samsung'un Galaxy Gear akıllı saati ve Galaxy Note 3 akıllı telefon modelinin tanıtıldığı görkemli etkinlikte Galaxy S3 sahipleri için de beklenene müjdeli haber geldi.





Samsung hem geçen yılın hem de bu yılın amiral gemi modellerine Ekim ayı itibariyle Android 4.3 güncellemesini sunmaya başlayacağını açıkladı. Galaxy Note 2 modeli ile ilgili bir bilgi verilmezken, tahminler aynı dönemde güncellemenin geleceği yönünde.





Android 4.3 güncellemesi aslında büyük bir güncelleme sayılmazken, Android 4.2.2 sürümünü de almayan modeller için büyük olarak görülüyor. Ayarlanabilir bildirim paneli, DayDream ekran koruyucu, sürükleme özellikli klavye, Bluetooth Smart teknolojisine destek, misafir hesabı desteği gibi yeniliklerin yanında Samsung'un bazı yenilikleri de güncelleme içerisinde yer alıyor.





Android 4.3 güncellemesi ile ilgili son bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.