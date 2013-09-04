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Android 4.3 Ekim ayında Galaxy S3 ve Galaxy S4 modellerine geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
44
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.3 Ekim ayında Galaxy S3 ve Galaxy S4 modellerine geliyor

Samsung'un Galaxy Gear akıllı saati ve Galaxy Note 3 akıllı telefon modelinin tanıtıldığı görkemli etkinlikte Galaxy S3 sahipleri için de beklenene müjdeli haber geldi.

Samsung hem geçen yılın hem de bu yılın amiral gemi modellerine Ekim ayı itibariyle Android 4.3 güncellemesini sunmaya başlayacağını açıkladı. Galaxy Note 2 modeli ile ilgili bir bilgi verilmezken, tahminler aynı dönemde güncellemenin geleceği yönünde.

Android 4.3 güncellemesi aslında büyük bir güncelleme sayılmazken, Android 4.2.2 sürümünü de almayan modeller için büyük olarak görülüyor. Ayarlanabilir bildirim paneli, DayDream ekran koruyucu, sürükleme özellikli klavye, Bluetooth Smart teknolojisine destek, misafir hesabı desteği gibi yeniliklerin yanında Samsung'un bazı yenilikleri de güncelleme içerisinde yer alıyor.

Android 4.3 güncellemesi ile ilgili son bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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Sirkadyen 6 yıl en beğenilen
Allah belanı versin Samsung Note 2 nerede
1 Yanıt Yanıtla +18
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Legendery 6 yıl trsinapsis
trsinapsis

beray07

4.4 çıkmaya yakın 4.3 alıcak galaxy s4.Kullanıcıya gore güncelleme önemli olmaya bilir ancak benim gibiler için tek çözüm nexus ailesi.


Bi bitmediniz ya

Hocam yanlış anlamayın ben eski bi nexus kullanıcısıyım güncelleme iyi hoş da nexus'a kattığı birşey yok ki ?
Yani nexus güncelleme konusunda çok avantajlı mı ? el cevap evet. Peki gelen güncellemeler neden touchwiz gibi multimedya gibi kapsayıcı ögeler barındırmıyor ? el cevap çünkü nexus safkan atı ve android işletim sistemini en hızlı en akıcı çalıştıran cihazlardan oluşuyor. Mesela bi yerden sonra şu stock görünüm bile içimi bunaltmıştı ekstra romlar ya da touchwizler yok mu ? var elbette ama bana güncelleme ile bunu sunması gerekir mesela s4 teki özelliklerin bi kısmını neden kısıtlı da olsa nexuslara sunulmuyor ? yani nexus güncelleme konusunda iyi ama sadece iyi artısı büyük oranda değil değişiklikleri saydığımızda.

düzenleme: harf eksikliği
trsinapsisberay074.4 çıkmaya yakın 4.3 alıcak galaxy s4.Kullanıcıya gore güncelleme önemli olmaya bilir ancak...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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trsinapsis 6 yıl
beray07
4.4 çıkmaya yakın 4.3 alıcak galaxy s4.Kullanıcıya gore güncelleme önemli olmaya bilir ancak benim gibiler için tek çözüm nexus ailesi.

Bi bitmediniz ya
beray074.4 çıkmaya yakın 4.3 alıcak galaxy s4.Kullanıcıya gore güncelleme önemli olmaya bilir ancak benim gibiler için tek çözüm nexus ailesi.
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2 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
MeriCT 6 yıl

Sonunda
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daedlus 6 yıl
Ve s3 ün S4 ten çok bir farkı kalmayacak.
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furkann20 6 yıl
psyshock
nexus 4 ü alalı 9 ay oldu güncellemelerle ne hızlandı ne pil ömründe en ufak bir iyileşme oldu güncellemeyi sürekli alması çok iyi arka plandaki iyileştirmeleri saymazsak gözle görülebilir eklentiler zaten diğer cihazlarda genelde var nexuslar aslında sürekli güncel cihazlar olmasına rağmen gelen güncellemeler diğer firmaların belki android 4 ten beri kullandıkları şeyler oluyor. ama güvenlik ve androidin yapısındaki değişiklikler tabiki önemli ama elinde sonunda en azında üst düzey cihazlara bir şekilde geliyor. nexuslar tamamen önemini kaybetmiş durumda denebilir en azından (ki zaten asıl çıkarılma amaçları da o) developer yada telefonu kurcalamayı çok seven kişilere sadece hitap ediyorlar artık. not: nexus 4 2.5 saat ekran süresi 3g ile aşmıyor 3 saati çok iyi koşullarda belki görüyor abartmaya da gerek yok. sorun 3g de bu arada wifi da sorun yok. bu arada güncellemelerle hızlanmadı derken yavaşlamada yok zaten daha ne kadar hızlanabilir orasıda var sorun yok akıcılık vs konularında zaten

Abi nexus 4 de akıcı çalışmıyorsa biz bu telefonları atalım :S
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28tatar 6 yıl
Gelirse ekime... zam bekleyen emekliler gibi olduk. bari baştan belli et ne yapacağını.
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psyshock 6 yıl
akıcılıkta hiç bir sorun yok yazdım sonda? hatta daha ne kadar hızlı ve akıcı olabilir yazdım.
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furkann20 6 yıl
Son haftaların en güzel haberi....
Ayrıca touchwizi kötüleyenlere şunu diyorum: görev yöneticisinde beyaz listeye alınırsa başka bir eksiği kalmaz. (yanılmıyorsam s4'te bunu yaptılar)
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DH Misafiri 6 yıl
apple yaşa iphone serisi herzaman güncelliyor siz daha bekleye durun apple çag atlıyor siz taş devrinde kalınn
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playmaker10 6 yıl
Legendery
trsinapsis
beray07 4.4 çıkmaya yakın 4.3 alıcak galaxy s4.Kullanıcıya gore güncelleme önemli olmaya bilir ancak benim gibiler için tek çözüm nexus ailesi.
Bi bitmediniz ya
Hocam yanlış anlamayın ben eski bi nexus kullanıcısıyım güncelleme iyi hoş da nexusa kattığı birşey yok ki ? Yani nexus güncelleme konusunda çok avantajlı mı ? el cevap evet. Peki gelen güncellemeler neden touchwiz gibi multimedya gibi kapsayıcı ögeler barındırmıyor ? el cevap çünkü nexus safkan atı ve android işletim sistemini en hızlı en akıcı çalıştıran cihazlardan oluşuyor. Mesela bi yerden sonra şu stock görünüm bile içimi bunaltmıştı ekstra romlar ya da touchwizler yok mu ? var elbette ama bana güncelleme ile bunu sunması gerekir mesela s4 teki özelliklerin bi kısmını neden kısıtlı da olsa nexuslara sunulmuyor ? yani nexus güncelleme konusunda iyi ama sadece iyi artısı büyük oranda değil değişiklikleri saydığımızda. düzenleme: harf eksikliği

Sense deseniz tamam da touchwiz demeyin. Çirkin, gerekli gereksiz her şeyle dolu ve stabiliteden uzak bir arayüz. Telefona kattığı özelliklerin de yüzde 90'ını birçok kişi kullanmıyor bile, boş yere yoruyor telefonu
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alp0007 6 yıl
2 gün önce Note 2'nin performans/kararlılık güncellemesini wifi üzerinden yaptım, taş gibi oldu. Android 4.3'ü biraz daha bekleyebilirim
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malicalik13 6 yıl
S3 kullanıcısı olarak:
Hayırlısı be gülüm
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K.can.tas 6 yıl
Güzel haber
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mert263 6 yıl
S3 mini nerde almıycakmı
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Gibson_SG 6 yıl
Daha bu guncellemeyi almadi mi s3 ve s4
yasasin Nexus cihazlar
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damn2u 6 yıl
Note serisi modellerin güncellemeyi geç almasının sebebi hep S-Pen özelliklerinin yazılıma entegre edilmesinde ki sorunlar deniyor, güya ürün gamının zirvesinde duruyor ama gördüğü muameleye bak. O zaman daha çok yazılımcı çalıştıracaksın güncellemeyi ertelememek için, daha çok çaba sarf edeceksin Samsung!


Bu mesaj Note 2 N7100 kullanıcı tarafından yazılmıştır.
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mert263 6 yıl
S3 mini nerde almıycakmı
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