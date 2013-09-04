Android 4.3 Ekim ayında Galaxy S3 ve Galaxy S4 modellerine geliyor

Haber Editörü
Samsung'un Galaxy Gear akıllı saati ve Galaxy Note 3 akıllı telefon modelinin tanıtıldığı görkemli etkinlikte Galaxy S3 sahipleri için de beklenene müjdeli haber geldi.
Samsung hem geçen yılın hem de bu yılın amiral gemi modellerine Ekim ayı itibariyle Android 4.3 güncellemesini sunmaya başlayacağını açıkladı. Galaxy Note 2 modeli ile ilgili bir bilgi verilmezken, tahminler aynı dönemde güncellemenin geleceği yönünde.
Android 4.3 güncellemesi aslında büyük bir güncelleme sayılmazken, Android 4.2.2 sürümünü de almayan modeller için büyük olarak görülüyor. Ayarlanabilir bildirim paneli, DayDream ekran koruyucu, sürükleme özellikli klavye, Bluetooth Smart teknolojisine destek, misafir hesabı desteği gibi yeniliklerin yanında Samsung'un bazı yenilikleri de güncelleme içerisinde yer alıyor.
Android 4.3 güncellemesi ile ilgili son bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Hocam yanlış anlamayın ben eski bi nexus kullanıcısıyım güncelleme iyi hoş da nexus'a kattığı birşey yok ki ?
Yani nexus güncelleme konusunda çok avantajlı mı ? el cevap evet. Peki gelen güncellemeler neden touchwiz gibi multimedya gibi kapsayıcı ögeler barındırmıyor ? el cevap çünkü nexus safkan atı ve android işletim sistemini en hızlı en akıcı çalıştıran cihazlardan oluşuyor. Mesela bi yerden sonra şu stock görünüm bile içimi bunaltmıştı ekstra romlar ya da touchwizler yok mu ? var elbette ama bana güncelleme ile bunu sunması gerekir mesela s4 teki özelliklerin bi kısmını neden kısıtlı da olsa nexuslara sunulmuyor ? yani nexus güncelleme konusunda iyi ama sadece iyi artısı büyük oranda değil değişiklikleri saydığımızda.
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Bi bitmediniz ya