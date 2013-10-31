Android 4.4 KitKat ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor





Artık tanıtım için eli kulağında tabirini kullanabileceğimiz Android 4.4 KitKat sürümü ile ilgili şimdiye kadar net ve kesin bilgiler paylaşılmış değil. Sürüm ismi Google tarafından açıklandıktan sonra firma içerisinden elde edilen bilgiler yoluyla bazı detaylar netleşiyor.





Android 4.4 KitKat ile ilgili en bilinen konu 512MB RAM taşıyan cihazlara da destek verecek oluşu. Böylece en ucuz Android cihazından en üst seviye Android cihazına kadar Android 4.4 KitKat nimetlerinden faydalanabileceğiz. Sürüm bu yeniliği ise her bileşen ve uygulama için bir RAM optimizasyonu sunarak gerçekleştirecek.





Yeni gündeme gelen iddialarda da bu konu teyit ediliyor. Ancak KitKat güncellemesinin ekosistemde kaç yıl önceki cihazlara kadar verileceği belli değil. Ayrıca Google'ın bundan kastının KitKat ile sunulan entegre uygulamaların bağımsız olarak önceki cihazlara dağıtılması olduğunu belirtenler de mevcut.





KitKat ile karşımıza çıkacak diğer bir yenilik ise üç yeni sensöre destek sunulması. Bunlar manyetik rotasyon vektörü, adım tespit ve adım sayar olarak sıralanıyor. Bu sensörler genelde spor faaliyetlerini takip için kullanılıyor. Google'ın bu sensörlere destek sunması ise Android işletim sisteminin giyilebilir cihazlarda daha fazla tercih edilmesinin önünü açmak olarak yorumlanıyor. Bu açıdan Bluetooth düşük enerji profili kullanan cihazların iletişimi konusunda da geliştirmeler yer alacak.





Bunun yanında geliştiricilere kenardan kenara arayüz tasarımı yapabilmeleri için tam ekran modu desteği, sanal menü tuşlarının otomatik olarak saklanması, Google+ üzerinde daha fazla paylaşım imkanı, batarya tüketiminde optimizasyonlar şeklinde de yenilikler olacak. Android 4.4 sürümünün yarına kadar tanıtılması bekleniyor.

http://jessicalessin.com/2013/10/31/androids-next-targets-wearables-tvs-low-end-phones/

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Kaynak:http://jessicalessin.com/2013/10/31/androids-next-targets-wearables-tvs-low-end-phones/