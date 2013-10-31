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Android 4.4 KitKat ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
56
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 KitKat ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

Artık tanıtım için eli kulağında tabirini kullanabileceğimiz Android 4.4 KitKat sürümü ile ilgili şimdiye kadar net ve kesin bilgiler paylaşılmış değil. Sürüm ismi Google tarafından açıklandıktan sonra firma içerisinden elde edilen bilgiler yoluyla bazı detaylar netleşiyor.

Android 4.4 KitKat ile ilgili en bilinen konu 512MB RAM taşıyan cihazlara da destek verecek oluşu. Böylece en ucuz Android cihazından en üst seviye Android cihazına kadar Android 4.4 KitKat nimetlerinden faydalanabileceğiz. Sürüm bu yeniliği ise her bileşen ve uygulama için bir RAM optimizasyonu sunarak gerçekleştirecek.

Yeni gündeme gelen iddialarda da bu konu teyit ediliyor. Ancak KitKat güncellemesinin ekosistemde kaç yıl önceki cihazlara kadar verileceği belli değil. Ayrıca Google'ın bundan kastının KitKat ile sunulan entegre uygulamaların bağımsız olarak önceki cihazlara dağıtılması olduğunu belirtenler de mevcut.

KitKat ile karşımıza çıkacak diğer bir yenilik ise üç yeni sensöre destek sunulması. Bunlar manyetik rotasyon vektörü, adım tespit ve adım sayar olarak sıralanıyor. Bu sensörler genelde spor faaliyetlerini takip için kullanılıyor. Google'ın bu sensörlere destek sunması ise Android işletim sisteminin giyilebilir cihazlarda daha fazla tercih edilmesinin önünü açmak olarak yorumlanıyor. Bu açıdan Bluetooth düşük enerji profili kullanan cihazların iletişimi konusunda da geliştirmeler yer alacak.

Bunun yanında geliştiricilere kenardan kenara arayüz tasarımı yapabilmeleri için tam ekran modu desteği, sanal menü tuşlarının otomatik olarak saklanması, Google+ üzerinde daha fazla paylaşım imkanı, batarya tüketiminde optimizasyonlar şeklinde de yenilikler olacak. Android 4.4 sürümünün yarına kadar tanıtılması bekleniyor. 


Kaynak:http://jessicalessin.com/2013/10/31/androids-next-targets-wearables-tvs-low-end-phones/
http://jessicalessin.com/2013/10/31/androids-next-targets-wearables-tvs-low-end-phones/ Yorum Yaz
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Allahdiyenspen 6 yıl en beğenilen
Hepsi hikaye 512 ramli telefonlar alırsa nasıl satacaklar bu telefonları. Umut dünyası be abi
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TempleJoker 6 yıl
Tamam google bu desteği vericek ama üreticiler cihazlarını güncelleyecek mi?
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abdulmusavvir 6 yıl
Android'in henüz kullanmadığı çok büyük bir kozu var. Sürücüsüz tüm tabletlere yüklenebilecek ORTAK ROMU YOK. Belki 4.4'ün optimize edilmesinin sebebi ortak bir rom çıkarma isteği de olabilir.
Halen bir çok serviste romu olmadığı için boşuna yatan Brick tabletler var. Nitekim aynı sebepten tablet satışları da düştü, insanlar artık garantisi bitip çökünce elde çakacak tablet almak istemiyorlar.
Android'in henüz kullanmadığı çok büyük bir kozu var. Sürücüsüz tüm tabletlere yüklenebilecek ORTAK ROMU YOK. Belki 4.4'ün optimize edilmesinin sebebi ortak bir...
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1 Avatar
Pondera 6 yıl
TempleJoker
Tamam google bu desteği vericek ama üreticiler cihazlarını güncelleyecek mi?

Tabi ki hayır. Ama custon ROM'larla coşacak o telefonlar. Bizim OB hariç tabi. Donanım uyumsuzluğuna bubun pek bir faydası yok. Yazık bize. Ama yine de bir CM bekliyoruz bakalım. Umut fakirin ekmeği.
512 cihaz satılacak diye birşey yok. PC'de de vardır "minimum requirements" birader. Onda çalışır ama ne der adamlar verim alabilmek için şu kadar tavsiye edilir diye. Zaten RAM'in çoğu üreticin göz boyama çabasından dolayı ekleniyor. yoksa şu an bile 1-1,5 GB hayli hayli yeterli.
1 Yanıt Yanıtla
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ALBAY 6 yıl Pondera
Pondera
TempleJoker
Tamam google bu desteği vericek ama üreticiler cihazlarını güncelleyecek mi?

Tabi ki hayır. Ama custon ROM'larla coşacak o telefonlar. Bizim OB hariç tabi. Donanım uyumsuzluğuna bubun pek bir faydası yok. Yazık bize. Ama yine de bir CM bekliyoruz bakalım. Umut fakirin ekmeği.
512 cihaz satılacak diye birşey yok. PC'de de vardır "minimum requirements" birader. Onda çalışır ama ne der adamlar verim alabilmek için şu kadar tavsiye edilir diye. Zaten RAM'in çoğu üreticin göz boyama çabasından dolayı ekleniyor. yoksa şu an bile 1-1,5 GB hayli hayli yeterli.

Bu saatten sonra hangi işsiz galaxy w ye rom yazmaya kalkar ki?
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Reddemon35 6 yıl
Cayonogenmode akar bir wonder kullanıcısı olarak beklemedeyim
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ConCarnage 6 yıl
yav he he
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hayyam_karadenizli 6 yıl
abdulmusavvir
Sürücüsüz tüm tabletlere yüklenebilecek ORTAK ROMU YOK.

Bu dediğini yaparlarsa alırsın 100 liraya 6" symbian kurulu çin malı telefonu, android kurarsın biliyorsun sanırım.
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Sherlock69 6 yıl
biz hala xperia sp ye 4.2 bekleyelim ulan sony senden telefon alanın bir daha
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xxxone 6 yıl
sanal menü tuşlarının otomatik olarak saklanması,

tam ekran modu desteği,

512MB RAM taşıyan cihazlara da destek verecek,

***batarya tüketiminde optimizasyonlar,

HAYIRLISI BE GÜLÜM.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TempleJoker 6 yıl
Tamam google bu desteği vericek ama üreticiler cihazlarını güncelleyecek mi?
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htepe 6 yıl
Bu haber üzerine Apple şirketi, Android'in sunacağı yeniliklere misilleme amacıyla iPhone6'nın birkaç milimetre daha uzun olarak üretileceğini duyurdu :P
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orientem 6 yıl
Ram sorunlarını engel olmaktan kaldırırsa google s3 baya bi versyon görür
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Granes 6 yıl
Daha amiral gemiler güncelleme beklerken,şimdiye kadar çok az güncelleme almış ve hâla Android'in eski sürümleri yüklü olan cihazlar (şimdiye kadar düşünülmemiş cihazlar) güncellemeyi alacak (!) ve gelişecek (!).

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abdulmusavvir 6 yıl
Hasanhh
Orijinalden alıntı: abdulmusavvirAndroidin henüz kullanmadığı çok büyük bir kozu var. Sürücüsüz tüm tabletlere yüklenebilecek ORTAK ROMU YOK. Belki 4.4ün optimize edilmesinin sebebi ortak bir rom çıkarma isteği de olabilir.Halen bir çok serviste romu olmadığı için boşuna yatan Brick tabletler var. Nitekim aynı sebepten tablet satışları da düştü, insanlar artık garantisi bitip çökünce elde çakacak tablet almak istemiyorlar.
Önce Root olayını çözsünler, Root atmak riskleri olan çok zor bir şey ve bunu kullanıcıya zorla yaptırtmak için üreticilerin kötü niyeti var. Piyasadaki nerdeyse tüm cihazların Data/Data klasörleri kilitlenmiş durumda, geçen sene tek tük kilitli olmayanlar vardı, şimdi yok.save kayıtları olanlar, yada save dosyalarını yedeklemek isteyenler mecbur root atıyorlar. Kayıt yedekleyen yazılımlar bile root istiyor, ne saçmalık, hangi akla hizmettir.

Onun sıkıntısını herkes çekiyor, Final Fantasy 3 müptelasıyım, 4 adamım level 100, 3 ay oynadım kendim getirdim o levele, yedeğini aldım şükür, şu anda save dosyasını hiç bir cihaza atamıyorum, dediğin gibi Data/Data yolu kilitli, 2. data klasörü görünmüyor bile, sadece data klasörü serbest olsa yeter, Root'a gerek kalmaz o zaman.
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