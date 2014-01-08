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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.4 işletim sistemli Nokia A110 benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
10,8b
1
112
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 işletim sistemli Nokia A110 benchmark skorlarında ortaya çıktı

Nokia'nın Microsoft tarafından satın alınmadan önce Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair zaman zaman görseller internete sızmıştı. Bazı kaynaklar modelin iptal edildiğini dile getirirken bazı kaynaklar ise Nokia'nın bu yıl modele bir şans verebileceğini ifade ediyordu.

Bugün ortaya çıkan AnTuTu benchmark skorları Nokia'nın halen projeyi sonlandırmadığını gösteriyor. Benchmark skorlarında Nokia A110 adlı bir modelin puanları görülüyor. Normandy olarak kodlandırılan cihazda 854x480 piksel çözünürlük, Snapdragon işlemci, 5MP çözünürlükte kamera yer aldığı anlaşılıyor. 

Nokia A110 modelinin işletim sistemi ise Android 4.4.1 sürümü olarak belirlenmiş. Bu da projenin rafa kaldırıldığı iddialarını yalanlıyor. Zira Android 4.4 KitKat sürümü Ekim sonunda yayınlandı ve bu da cihazın halen deneme aşamasının devam ettiğini işaret ediyor.

Nokia içerisinde bir grubun Android işletim sistemli bir modeli piyasaya sürmek konusunda ısrarcı olduğu ancak Microsoft'un satın alması sonrasında bu grubun geri adım attığı kısa süre önce dile getirilmişti. Bu bakımdan Normandy cihazının halen gerçekleşme ihtimalinin olduğuna inanılıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-A110-smartphone-running-Android-4.4.1-appears-on-AnTuTu_id51160 Yorum Yaz
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V.K. 5 yıl en beğenilen No Way Out
No Way Out

Lumia 925 tasarımda bir Android düşünemiyorum, yılın bombası...

Ben düşünebiliyorum...

Sony yapıyor,sonrada millet "ooo çerçeve çokmuş,hmm" tadında yorum yapıyor.
No Way OutLumia 925 tasarımda bir Android düşünemiyorum, yılın bombası...Ben düşünebiliyorum...Sony yapıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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No Way Out 5 yıl
Lumia 925 tasarımda bir Android düşünemiyorum, yılın bombası...
2 Yanıt Yanıtla +17
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Hi Guy 5 yıl Utku
Utku


darkaura

nokia klasigi. 5 sene geriden geliyor. bu yuzden bir zamanlar 3de 2sine sahip oldugu pazarin nerdiyse tamamini kaybedip, satildi ya.

Nokia hicbir isinde geriden gelmedi ki. Nasil Nokia klasigi oluyor?

Symbian doneminde geriden mi geliyordu? Windows Phone 8'de geriden mi geliyor? Hangi hamlesiyle hangi firmayi 5 yil geriden takip etti?

Iphone 2G ye rakip N95 8GB
Iphone 3G/3GS e rakip N97
Bundan Windows Phone 8'e kadar ki telefonları saymıyorum bile


Ayrıca N97 ile karşılaştırdıkları 3GS Iphone 5'e kadar güncelleme aldı N97 bir sene sonra çöp olmadımı?0
Utkudarkauranokia klasigi. 5 sene geriden geliyor. bu yuzden bir zamanlar 3de 2sine sahip oldugu pazari...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çok gec kaldın nokia
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forever58 5 yıl
İşe yarayabilir sonuçta maziden gelen bi prestiji var ama Nokia biz teknoloji severler için can cekisiyor olsada , benim gördüğüm artik sokakta ki insana arkadasi su Nokia telefonu aliyimmi diye sorduğunda karsilastigim en sık kelime Nokia artik alinmaz ,Nokia mi kaldi la cümlesi oluyor.
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yücel52 5 yıl
zamanında erkekliğe mok sürdürmedi nokia şimdi yelkenleri indirmiş
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Guaire 5 yıl
Lumia da Asha da Microsoft'un.
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korkunçlukarı 5 yıl
android işletim sistemini sevmiyorum. bencede nokia windows 8 den şaşmamalı windows 8 i geliştirmekle harcamalı zamanını
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iboocum 5 yıl
wp8 ile iyi android bozar
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SturdyHead 5 yıl
WP8'e yolun sonu gözüktü. Seni hep iyi bir şekilde hatırlayacağız WP. Hiç olmazsa denedin yahu helal olsun. Başaramadın belki ama yine de bir umut denedin. Neyse yılların Nokia'sı kardeş sözüm sana ; Android dünyasında sana mutluluklar diliyorum, sen de "diğerleri" kısmına girdin sonunda yolun açık olsun. Seni de hep 6600 ile hatırlayacağım :)
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musa_unsal2005 5 yıl
bunun hayata geçeceğini sanmıyorum. Microsoftun nokiayı satın almasından önce yapılmış girişimler olarak görünüyor.
Yada microsoft androidli telefonu çıkarıp, androidi rezil etmek peşinde. Bakın " android ne kadar hantal bir işletim sistemi" dedirtmek için.
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Bu çıkarsa bildiğimiz Nokia mı çıkaracak yoksa microsoft nokia mı?
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KaleyDeskop 5 yıl
geç kaldı diyorum pazarı görüp'de bu kadar kör taklidi yapan firma görmedim
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Nokia Specialist 5 yıl
Android + 925

hayallerimin telefonu..
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SturdyHead 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Android + 925

hayallerimin telefonu..

İyi de bunca zamandır neden WP8 fanlığı yaptın ?
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gkn_ymz 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Android + 925

hayallerimin telefonu..

Yanar döner forum üyeleri çok gördüm de böylesi, android kaka wp8 harikaydı hani..?
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