Android 4.4 işletim sistemli Nokia A110 benchmark skorlarında ortaya çıktı





Nokia'nın Microsoft tarafından satın alınmadan önce Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair zaman zaman görseller internete sızmıştı. Bazı kaynaklar modelin iptal edildiğini dile getirirken bazı kaynaklar ise Nokia'nın bu yıl modele bir şans verebileceğini ifade ediyordu.





Bugün ortaya çıkan AnTuTu benchmark skorları Nokia'nın halen projeyi sonlandırmadığını gösteriyor. Benchmark skorlarında Nokia A110 adlı bir modelin puanları görülüyor. Normandy olarak kodlandırılan cihazda 854x480 piksel çözünürlük, Snapdragon işlemci, 5MP çözünürlükte kamera yer aldığı anlaşılıyor.





Nokia A110 modelinin işletim sistemi ise Android 4.4.1 sürümü olarak belirlenmiş. Bu da projenin rafa kaldırıldığı iddialarını yalanlıyor. Zira Android 4.4 KitKat sürümü Ekim sonunda yayınlandı ve bu da cihazın halen deneme aşamasının devam ettiğini işaret ediyor.





Nokia içerisinde bir grubun Android işletim sistemli bir modeli piyasaya sürmek konusunda ısrarcı olduğu ancak Microsoft'un satın alması sonrasında bu grubun geri adım attığı kısa süre önce dile getirilmişti. Bu bakımdan Normandy cihazının halen gerçekleşme ihtimalinin olduğuna inanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-A110-smartphone-running-Android-4.4.1-appears-on-AnTuTu_id51160