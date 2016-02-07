Android Wear ekosistemine sürpriz lider





Giyilebilir cihaz pazarı son dönemde yükselişini sürdürüyor ve gelecek için de umut vadediyor. Analiz firmalarının raporlarında da, her yıl rekor artışlara işaret ediliyor. Son yapılan analizlerde, bazı ilginç değişiklikler karşımıza çıkıyor.





Canalys tarafından yapılan yeni bir analize göre, geçen yılın dördüncü çeyreği itibariyle giyilebilir cihaz pazarında lider Fitbit. Ardından gelen Apple ise 5 milyonluk Apple Watch satışı ile yüzde 60 civarında artış yakaladı. Pazarın üçüncülüğünü ise Xiaomi elinde tutuyor.





Tüm yıla baktığımızda ise Fitbit yine lider durumda. 13-15 milyon arasında satış yaptığı belirtilen Fitbit'in ardından 12 milyon akıllı saat satışı ile Apple geliyor. Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, sevilen Mi Band bileklikleri ile 12 milyon civarında satış yaparak üçüncü sıraya yerleşiyor. Yani geçen yılın son çeyreği ile geçen yıl geneli birbirine yakın bir sıralama arz ediyor.





Akıllı saat segmentinde ise yine Apple Watch liderliği söz konusu. Geçen yıl 12 milyon satış yapan Apple Watch'ın ardından ise Samsung akıllı saatleri geliyor. Özellikler Gear S2 ile firmanın geçen yıl sonlarında yeniden ikinci sıraya yükseldiği ifade ediliyor. Kickstarter platformunda adını duyuran ve sektörün liderleri arasında yerini alan Pebble ise üçüncü sırada.









Segmentin dördüncü sırasına oturan Huawei ise ilginç bir başarıya imza atmış. Google'ın Android Wear ekosisteminde sadece Huawei Watch ile yer alan firma, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Ekosistemde LG, Sony, Motorola, Asus gibi farklı modellerle boy gösteren firmalar olmasına karşın, Huawei tüketici ilgisini daha çok çekmiş görünüyor.





Diğer bir ilginç ayrıntı ise ekosistemdeki en pahalı ürünlerden birisinin Huawei'ye ait olması. Fossil, Tag Heuer gibi lüks akıllı saat üreticilerinin pahalı ürünleri bir seviyeye kadar kabul edilebilir ancak Huawei'nin yüksek fiyatlandırması epey eleştiriye sebep olmuştu. Huawei Watch, 349$ seviyesinden başlayarak tasarıma göre 799$ seviyesine kadar çıkıyor.





Bununla birlikte ortaya şöyle bir soru işareti çıkıyor. Ya Android Wear ekosisteminde satışlar çok az ve Huawei düşük satışlara rağmen lider olmayı başardı. Ya da satışlar iyi ancak Huawei yüksek rakamlara imza attı. Kulağa birinci şık daha uygun gibi geliyor ancak bu durumda Google'ın minik işletim sisteminin sıkıntı yaşadığı gerçeğini de kabullenmek gerekiyor.

http://www.canalys.com/newsroom/media-alert-apple-shipped-two-thirds-all-smart-watches-2015