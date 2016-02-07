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Android Wear ekosistemine sürpriz lider

Google'ın Android Wear ekosisteminde geçen yılın satış bakımından lideri sizce kim oldu? Aklınıza ilk gelen firmalar LG veya Motorola olacaktır ancak hayır. Lider Çin'den geliyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Wear ekosistemine sürpriz lider


Giyilebilir cihaz pazarı son dönemde yükselişini sürdürüyor ve gelecek için de umut vadediyor. Analiz firmalarının raporlarında da, her yıl rekor artışlara işaret ediliyor. Son yapılan analizlerde, bazı ilginç değişiklikler karşımıza çıkıyor. 

Canalys tarafından yapılan yeni bir analize göre, geçen yılın dördüncü çeyreği itibariyle giyilebilir cihaz pazarında lider Fitbit. Ardından gelen Apple ise 5 milyonluk Apple Watch satışı ile yüzde 60 civarında artış yakaladı. Pazarın üçüncülüğünü ise Xiaomi elinde tutuyor. 

Tüm yıla baktığımızda ise Fitbit yine lider durumda. 13-15 milyon arasında satış yaptığı belirtilen Fitbit'in ardından 12 milyon akıllı saat satışı ile Apple geliyor. Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, sevilen Mi Band bileklikleri ile 12 milyon civarında satış yaparak üçüncü sıraya yerleşiyor. Yani geçen yılın son çeyreği ile geçen yıl geneli birbirine yakın bir sıralama arz ediyor. 

Akıllı saat segmentinde ise yine Apple Watch liderliği söz konusu. Geçen yıl 12 milyon satış yapan Apple Watch'ın ardından ise Samsung akıllı saatleri geliyor. Özellikler Gear S2 ile firmanın geçen yıl sonlarında yeniden ikinci sıraya yükseldiği ifade ediliyor. Kickstarter platformunda adını duyuran ve sektörün liderleri arasında yerini alan Pebble ise üçüncü sırada. 


Segmentin dördüncü sırasına oturan Huawei ise ilginç bir başarıya imza atmış. Google'ın Android Wear ekosisteminde sadece Huawei Watch ile yer alan firma, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Ekosistemde LG, Sony, Motorola, Asus gibi farklı modellerle boy gösteren firmalar olmasına karşın, Huawei tüketici ilgisini daha çok çekmiş görünüyor. 

Diğer bir ilginç ayrıntı ise ekosistemdeki en pahalı ürünlerden birisinin Huawei'ye ait olması. Fossil, Tag Heuer gibi lüks akıllı saat üreticilerinin pahalı ürünleri bir seviyeye kadar kabul edilebilir ancak Huawei'nin yüksek fiyatlandırması epey eleştiriye sebep olmuştu. Huawei Watch, 349$ seviyesinden başlayarak tasarıma göre 799$ seviyesine kadar çıkıyor. 

Bununla birlikte ortaya şöyle bir soru işareti çıkıyor. Ya Android Wear ekosisteminde satışlar çok az ve Huawei düşük satışlara rağmen lider olmayı başardı. Ya da satışlar iyi ancak Huawei yüksek rakamlara imza attı. Kulağa birinci şık daha uygun gibi geliyor ancak bu durumda Google'ın minik işletim sisteminin sıkıntı yaşadığı gerçeğini de kabullenmek gerekiyor.  

http://www.canalys.com/newsroom/media-alert-apple-shipped-two-thirds-all-smart-watches-2015 Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Haber sitesi haberi olmuş. Bir dedik, iki dedik, üç dedik yok arkadaş.
O ünlüyle kim görüldü ayarında haber yapacaksanız ya siz gidin başka siteye ya biz gidelim. Bu ne ya? Burası teknoloji haberlerini takip ettiğimiz bir site ve bu şekilde haberlerin burada yeri yok, olmamalı. Huawei, Android Wear'a Lider Olmaya geliyor deyin bir şey deyin ama Sürpriz Lider demeyin. Çarşaf çarşaf yazıdan sonra Huawei yazısını görüyoruz. Ayrıca bahsedilen saatler ABD'de hali hazırda satışta olan modeller ve yenileri de yolda. Haber yeni değil, haberin sunumu saçma sapan haber sitelerindeki gibi. Böyle olmaz, bunu sadece ben demiyorum ve inadına yaparmış gibi devam ediyorsunuz.
Haber sitesi haberi olmuş. Bir dedik, iki dedik, üç dedik yok arkadaş.O ünlüyle kim görüldü ayarında haber yapacaksanız ya siz gidin başka siteye y...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Nokia'nın akıllı saati çıkmadı gitti... MWC'de tanıtılmasını umuyorum.
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Fenomenon 3 yıl
Huawei adına sevindim.
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Haber sitesi haberi olmuş. Bir dedik, iki dedik, üç dedik yok arkadaş.
O ünlüyle kim görüldü ayarında haber yapacaksanız ya siz gidin başka siteye ya biz gidelim. Bu ne ya? Burası teknoloji haberlerini takip ettiğimiz bir site ve bu şekilde haberlerin burada yeri yok, olmamalı. Huawei, Android Wear'a Lider Olmaya geliyor deyin bir şey deyin ama Sürpriz Lider demeyin. Çarşaf çarşaf yazıdan sonra Huawei yazısını görüyoruz. Ayrıca bahsedilen saatler ABD'de hali hazırda satışta olan modeller ve yenileri de yolda. Haber yeni değil, haberin sunumu saçma sapan haber sitelerindeki gibi. Böyle olmaz, bunu sadece ben demiyorum ve inadına yaparmış gibi devam ediyorsunuz.
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smart1978 3 yıl
Android Wear i Google nerdeyse unuttu. Android Wear 6 guncellemesi bile yeni baslayacak onumuzdeki haftalarda ve kayda deger bir yenilik te yok ..
Bence Android Wear ekosistemi durgun ...
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interwap 3 yıl
Olaya bak. Fitbit ve Apple ürünleri yüzlerce dolar iken Xiaomi mi band 10-20 dolar arası ve 3. sırada oluyor.
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